Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβιρ μετά το βίντεο με τους ακτιβιστές του «Στολίσκου για τη Γάζα»

Η Γαλλία απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτειά της στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα» πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.

«Από σήμερα, στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ απαγορεύεται η είσοδος στη γαλλική επικράτεια», ανακοίνωσε ο Ζαν Νοέλ Μπαρό στο Χ, καταγγέλλοντας «απαράδεκτες ενέργειες σε βάρος Γάλλων και Ευρωπαίων επιβατών του στολίσκου Global Sumud».

Monsieur le ministre des Affaires étrangères @jnbarrot,

Sauf votre respect, votre communiqué est lâche et ridicule à plusieurs titres:

1. La torture de prisonniers politiques par #Israel n’est pas le seul fait du ministre Ben Gvir, elle est systémique (source: Comité de l’ONU… pic.twitter.com/iI33KFPdt5 — Dr Thomas Guénolé (@thomas_guenole) May 23, 2026



«Μαζί με τον Ιταλό ομόλογό μου, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ», πρόσθεσε ο ίδιος.