Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβιρ μετά το βίντεο με τους ακτιβιστές του «Στολίσκου για τη Γάζα»

Άννα Δόλλαρη

Διεθνή Νέα

Ο Ισραηλινός υπουργός
Η Γαλλία απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτειά της στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα» πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.

«Από σήμερα, στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ απαγορεύεται η είσοδος στη γαλλική επικράτεια», ανακοίνωσε ο Ζαν Νοέλ Μπαρό στο Χ, καταγγέλλοντας «απαράδεκτες ενέργειες σε βάρος Γάλλων και Ευρωπαίων επιβατών του στολίσκου Global Sumud».

 


«Μαζί με τον Ιταλό ομόλογό μου, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ», πρόσθεσε ο ίδιος.

