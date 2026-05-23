Τουρκία: Ένοπλη επίθεση δέχτηκε ο δήμαρχος της Φετιγιέ, Alim Karaca

Εύη Κατσώλη

Διεθνή Νέα

Τουρκία- δήμαρχος- Karaca
Ο δήμαρχος της Φετιγιέ, Alim Karaca, δέχτηκε ένοπλη επίθεση στην Τουρκία. Ο δήμαρχος που τραυματίστηκε στο πόδι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Καραγιολαρί της συνοικίας Μπαμπατάσι στη Φετιγιέ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των τουρκικών ΜΜΕ, ο δήμαρχος της Φετιγιέ, δέχθηκε επίθεση με πυροβόλο όπλο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Τραυματίστηκε στο πόδι

Στο σημείο έσπευσαν υγειονομικές ομάδες για τον δήμαρχο, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι κατά την επίθεση. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για θεραπεία.

Οι δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν εκτεταμένη έρευνα για το περιστατικό, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διαπιστωθούν τα κίνητρα της επίθεσης και να συλληφθεί ο δράστης ή οι δράστες.

