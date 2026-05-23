Μίλτος Τεντόγλου: «Πέταξε» στα 8,46 μ. και πήρε την πρωτιά στο Diamond League της Κίνας – Δείτε βίντεο

Ο  Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στη δράση, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση στη Σιαμέν της Κίνας, όπου κατέκτησε την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος του Diamond League.

Ο δις Ολυμπιονίκης χρειάστηκε μόλις τρία άλματα για να “καθαρίσει” τον αγώνα, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του και επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ανωτερότητα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Ξεκίνημα με 8,37μ. και στη συνέχεια έφτασε τα 8,46μ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε δυνατά στον αγώνα με άλμα στα 8,37μ., θέτοντας από την πρώτη προσπάθεια τον ρυθμό της αναμέτρησης.

Στη δεύτερη προσπάθεια ήταν άκυρος, όμως στο τρίτο του άλμα “απογειώθηκε” στα 8,46μ., σημειώνοντας νέο ρεκόρ μίτινγκ και ισοφαρίζοντας παράλληλα την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος, την οποία είχε πετύχει ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ.

Με αυτό το άλμα, ο Τεντόγλου ουσιαστικά “κλείδωσε” τη νίκη, χωρίς να χρειαστεί να συνεχίσει περαιτέρω τον αγώνα.

 

