Χεζόνια: «Είναι do or die, οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα»

Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ρεάλ Μαδρίτης λόγω των απουσιών αναφέρθηκε ο Μάριο Χεζόνια, επισημαίνοντας ότι στον τελικό της EuroLeague τα πάντα θα εξαρτηθούν από τη νοοτροπία και την ικανότητα προσαρμογής. Μιλώντας ενόψει της μεγάλης μάχης με τον Ολυμπιακό, ο Κροάτης φόργουορντ υπογράμμισε ότι η εμπειρία είναι το «κλειδί» ιδίως για τη διαχείριση των τραυματισμών και του περιορισμένου ροτέισον.

«Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέψαμε στο Φάιναλ-Φορ. Δύο ιστορικοί γίγαντες της Ευρωλίγκας. Μιλώντας μετά από αυτόν τον gentleman δεν υπάρχουν πολλά να πω», είπε ο Μάριο Χεζόνια.

«Η εμπειρία παίζει μεγάλο ρόλο. Με την κατάσταση του ρόστερ, πρέπει να βρεις τρόπο να παίξεις. Είναι do or die. Και ο ημιτελικός είναι τελικός. Πρέπει να προετοιμαστούμε με τον ίδιο τρόπο που κάναμε όλη τη σεζόν, γιατί όλα τα ματς είναι σημαντικά. Είναι do or die. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα» ανέφερε.

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε στους εαυτούς μας και σε αυτό που κάνουμε. Αν θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος και να σηκώσουμε την κούπα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναμε με την Βαλένθια. Δύο ιστορικές ομάδες σε τελικό η νοοτροπία πρέπει να είναι αυτή, δεν είμαστε θύμα, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να παλεύουμε. Το τι γίνεται έξω από το επαγγελματικό μπάσκετ δεν με ακουμπά. Είναι εκτός το τι λέγεται απ’ έξω και το θέμα των οπαδών. Εγώ βρίσκομαι εδώ, το παρελθόν μου δεν έχει σχέση αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τελικό και τον αθλητισμό», τόνισε ο Χεζόνια.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο οι οπαδοί του Ολυμπιακού να τα βάλουν μαζί του επειδή είναι πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού είπε: «Αυτή είναι η νοοτροπία ενός που δεν είναι επαγγελματίας. Η νοοτροπία μου είναι πως δύο ιστορικοί γίγαντες θα συναντηθούν στον τελικό. Γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, οι κόουτς γνωρίζονται. Το παρελθόν μου δεν έχει να κάνει. Δε το βλέπω έτσι».