Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Σκεφτόμουν τι θα κάνω, εάν τον πετύχω κάπου στον δρόμο

Την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου της «17Ν» σχολίασε ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος το 1989 έχασε τον πατέρα του, Παύλο, σε επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης στο κέντρο της Αθήνας.

«Ξύπνησα σήμερα το πρωί και κοιτούσα τα sites και σκεφτόμουν, το έλεγα στη Σία. Εάν εγώ τον πετύχω κάπου στο δρόμο, οι πιθανότητες είναι αρκετές γιατί συνέχεια κυκλοφορώ, τι θα κάνω; Και ακόμα χειρότερα: εάν τον δουν τα παιδιά μας, τι θα κάνουμε; Αλλά μετά διόρθωσα λίγο τον εαυτό μου και θα σας πω γιατί. Εγώ όλο αυτό έχω την τύχη να το μοιράζομαι δημόσια. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί που μπορεί να μας βλέπουν και δεν έχουν αυτήν την τύχη, ζώντας τέτοιες δύσκολες καταστάσεις μόνοι τους, μέσα στη σιωπή.

Έχουμε ένα σύστημα το οποίο, με αφορμή αυτό, ίσως πρέπει να ξανασκεφτούμε. Γιατί το σύστημά μας είναι σωφρονιστικό. Οκ, καμία αντίρρηση. Αλλά ας πάρουμε παράδειγμα τον Γιωτόπουλο. Έχει βρεθεί ένοχος και έχει καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια για 17 δολοφονίες. Είναι στη φυλακή για 24 χρόνια, και στο σύνολο θα είναι για 25 χρόνια. Άρα 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε σαν κοινωνία. Το θεωρούμε αυτό Δικαιοσύνη;», είπε ο Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας στο MEGA, στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι.

«Τρομερά δύσκολο να βλέπεις στην τηλεόραση τον δολοφόνο του πατέρα σου»

Ο Κώστας Μπακογιάννης ρωτήθηκε επίσης για το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17Ν», που προβλήθηκε πρόσφατα στην τηλεόραση, στο οποίο συμμετείχε και ο αρχιεκτελεστής Δημήτρης Κουφοντίνας.

«Μου είναι δύσκολο να μιλάω γι’ αυτό. Μας πλήγωσε βαθιά. Όλους τους συγγενείς των θυμάτων. Είναι τρομερά δύσκολο να βλέπεις τον δολοφόνο του πατέρα σου στην τηλεόραση» τόνισε. «Εκφράσαμε τη διαφωνία μας πολύ έντονα, κυρίως γιατί του δόθηκε αυτή η δημοσιότητα για την οποία εκείνος δολοφονούσε. Και του δόθηκε γενναιόδωρα, απλόχερα, χωρίς να του γίνουν πραγματικά σκληρές ερωτήσεις. Ήταν σαν να βλέπεις μικρά διαγγέλματα. Ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον απόλυτο Έλληνα serial killer. Έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους πισώπλατα. Και δεν δείχνει ούτε μια στάλα μεταμέλειας», συμπλήρωσε.

Όπως είπε δεν άντεξε να δει το ντοκιμαντέρ και ούτε θέλει να το δει στη ζωή του. Όσον αφορά για την ερώτηση που θα έκανε στον Δημήτρη Κουφοντίνα, απάντησε: «Δεν είναι δική μου δουλειά να του κάνω καμία ερώτηση. Τον κοίταξα στα μάτια sτο δικαστήριο πριν από πολλά χρόνια. Ως εκεί.»