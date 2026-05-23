Αρχαίοι κρατήρες από αστεροειδείς ίσως άνοιξαν τον δρόμο για το οξυγόνο και τη ζωή στη Γη – Αποκαλυπτική μελέτη

Οι προσκρούσεις αστεροειδών ενδέχεται να βοήθησαν στην έναρξη της ζωής που παράγει οξυγόνο στη Γη. Ένας κρυμμένος κρατήρας στη Νότια Κορέα ενδέχεται να κρύβει στοιχεία για ένα από τα μεγαλύτερα σημεία καμπής στην ιστορία της Γης: την αύξηση του οξυγόνου.

Επιστήμονες ανακάλυψαν απολιθωμένους στρωματόλιθους —στρωματωμένες δομές που δημιουργήθηκαν από αρχαία μικρόβια— μέσα στον κρατήρα πρόσκρουσης Χαπτσεόν (Hapcheon), υποδηλώνοντας ότι οι προσκρούσεις αστεροειδών ίσως δημιούργησαν θερμές, πλούσιες σε μέταλλα λίμνες, όπου η πρώιμη ζωή που παράγει οξυγόνο μπόρεσε να ευδοκιμήσει.

Μια ομάδα ερευνητών στη Νότια Κορέα ανακάλυψε στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν νέο φως στο πώς η ατμόσφαιρα της Γης έγινε για πρώτη φορά πλούσια σε οξυγόνο, ένα από τα πιο σημαντικά σημεία καμπής στην ιστορία του πλανήτη.

Επιστήμονες από το Κορεατικό Ινστιτούτο Γεωεπιστημών και Ορυκτών Πόρων (KIGAM) ανακάλυψαν στρωματόλιθους, στρωματωμένες δομές πετρωμάτων που δημιουργήθηκαν από αρχαίες μικροβιακές κοινότητες, μέσα στον κρατήρα πρόσκρουσης Χαπτσεόν (Hapcheon).

Η τοποθεσία αυτή είναι ο μόνος επιβεβαιωμένος κρατήρας από πρόσκρουση αστεροειδούς στην Κορεατική Χερσόνησο. Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν στο Communications Earth & Environment, ένα περιοδικό του Nature Portfolio.

Οι προσκρούσεις αστεροειδών ενδέχεται να δημιούργησαν ενδιαιτήματα για την Πρώιμη Ζωή

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι στρωματόλιθοι πιθανότατα σχηματίστηκαν σε μια υδροθερμική λίμνη που αναπτύχθηκε μετά από μια πρόσκρουση αστεροειδούς. Η πρόσκρουση θα είχε δημιουργήσει έντονη θερμότητα, λιώνοντας τα γύρω πετρώματα και θερμαίνοντας το νερό για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Αυτές οι θερμές, πλούσιες σε μέταλλα συνθήκες ενδέχεται να παρείχαν ένα ιδανικό περιβάλλον για την επιβίωση και την ανάπτυξη των αρχαίων μικροβίων. Οι στρωματόλιθοι θεωρούνται μερικές από τις παλαιότερες γνωστές αποδείξεις ζωής στη Γη. Παράγονται από μικροοργανισμούς όπως τα κυανοβακτήρια, τα οποία απελευθερώνουν οξυγόνο μέσω της φωτοσύνθεσης.

Τα απολιθώματα στρωματόλιθων χρονολογούνται τουλάχιστον 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Η ερευνητική ομάδα εντόπισε αρκετούς στρωματόλιθους στη βορειοδυτική περιοχή του κρατήρα Χαπτσεόν (Hapcheon).

Κάθε δομή είχε διάμετρο περίπου 10 έως 20 εκατοστά. Αυτή είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται στρωματόλιθοι στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Νέα Στοιχεία για το Μεγάλο Γεγονός Οξείδωσης της Γης

Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα το Μεγάλο Γεγονός Οξείδωσης (GOE), το οποίο συνέβη πριν από περίπου 2,4 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν τα επίπεδα οξυγόνου στην ατμόσφαιρα της Γης αυξήθηκαν κατακόρυφα.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι υδροθερμικές λίμνες που σχηματίστηκαν από προσκρούσεις αστεροειδών ενδέχεται να λειτούργησαν ως απομονωμένα περιβάλλοντα όπου οι μικροοργανισμοί που παράγουν οξυγόνο μπόρεσαν να ευδοκιμήσουν.

Αυτές οι λίμνες κρατήρων ίσως λειτούργησαν ως τοπικές “οάσεις οξυγόνου” προτού το οξυγόνο εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Χημικά Στοιχεία υποστηρίζουν τη θεωρία της Υδροθερμικής Λίμνης

Οι γεωχημικές δοκιμές των στρωματόλιθων αποκάλυψαν ίχνη τόσο εξωγήινου υλικού όσο και του γειτονικού υποβάθρου, μαζί με ενδείξεις ότι οι δομές αλλοιώθηκαν από ζεστό νερό.

Τα εσωτερικά τμήματα των στρωματόλιθων εμφάνισαν ισχυρότερα υδροθερμικά αποτυπώματα, υποδεικνύοντας ότι πιθανότατα σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός παλαιότερου και θερμότερου σταδίου στην ιστορία της λίμνης του κρατήρα.

Συνολικά, τα ευρήματα υποστηρίζουν την ιδέα ότι οι στρωματόλιθοι αναπτύχθηκαν μέσα σε μια υδροθερμική λίμνη που δημιουργήθηκε μετά την πρόσκρουση του αστεροειδούς και συνέχισαν να σχηματίζονται καθώς το περιβάλλον σταδιακά ψυχόταν.

Πιθανές προεκτάσεις για τον Άρη

Τα ευρήματα ενδέχεται επίσης να έχουν προεκτάσεις και πέρα από τη Γη. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο πρώιμος Άρης περιείχε κάποτε κρατήρες πρόσκρουσης γεμάτους με νερό, παρόμοιους με εκείνους της αρχαίας Γης.

Εξαιτίας αυτού, οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα περιβάλλοντα των κρατήρων πρόσκρουσης στον Άρη θα μπορούσαν να είναι πολλά υποσχόμενες τοποθεσίες για την αναζήτηση σημαδιών περασμένης μικροβιακής ζωής.

Βασιζόμενοι σε προηγούμενη έρευνα

Η νέα μελέτη επεκτείνει προηγούμενη εργασία που δημοσιεύθηκε στο Gondwana Research το 2021, όταν οι επιστήμονες του KIGAM επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά την ύπαρξη του κρατήρα πρόσκρουσης Χαπτσεόν (Hapcheon).

Η πιο πρόσφατη έρευνα προσθέτει πιθανές βιολογικές αποδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των στρωματόλιθων, εντός του περιβάλλοντος του κρατήρα. «Αυτή είναι η πρώτη ολοκληρωμένη απόδειξη που υποδηλώνει ότι οι στρωματόλιθοι θα μπορούσαν να σχηματιστούν σε υδροθερμικές λίμνες που δημιουργήθηκαν από προσκρούσεις αστεροειδών», δήλωσε ο Δρ. Τζέσου Λιμ (Dr. Jaesoo Lim), επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

«Τέτοια περιβάλλοντα ενδέχεται να παρείχαν ευνοϊκές συνθήκες για τα πρώιμα μικροβιακά οικοσυστήματα». Το Κορεατικό Ινστιτούτο Γεωεπιστημών και Ορυκτών Πόρων (KIGAM) είναι ένα κρατικά χρηματοδοτούμενο ερευνητικό ινστιτούτο που επικεντρώνεται στις γεωεπιστήμες, τους φυσικούς πόρους και την επιστήμη των συστημάτων της Γης.