Τροχαίο δυστύχημα στον Πύργο: Νεκρός 55χρονος ποδηλάτης που παρασύρθηκε από φορτηγό

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Τροχαίο στον Πύργο με ποδηλάτη
Σε τραγωδία εξελίχθηκε το πολύ σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον κόμβο της Αγίου Γεωργίου, στον Πύργο, όταν φορτηγό παρέσυρε 55χρονο ποδηλάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, ο άτυχος άνδρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Το τροχαίο είχε σημειωθεί όταν φορτηγό, που επιχείρησε να στρίψει δεξιά και να βγει στην Εθνική Οδό, παρέσυρε τον ποδηλάτη, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Δείτε το βίντεο:

 

