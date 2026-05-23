Βιβλίο-«φωτιά» για τη Μπριζίτ Μακρόν: «Αυτή δεν πρόκειται να έρθει στο Ελιζέ» – Αποκαλύψεις για τις εκρήξεις ζήλιας της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας

Άννα Δόλλαρη

Διεθνή Νέα

Μανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν
Κατά την απόβίβασή τυος από το προεδρικό αεροσκάφος ποζάρουν χαμογελαστοί
Ένα νέο αποκαλυπτικό βιβλίο για τη ζωή του Εμμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν,  θα έρθει στο φως της δημοσιότητας, προκαλώντας πολιτικό και κοινωνικό σεισμό στη Γαλλία, και προβάλλοντας έντονες προσωπικές εντάσεις, σκηνές ζηλοτυπίας και παρασκηνιακές ιστορίες από το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Σύμφωνα με το βιβλίο Un Couple (Presque) Parfait («Ένα Σχεδόν Τέλειο Ζευγάρι») του πολιτικού συντάκτη του Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ, η 73χρονη Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, εμφανίζεται βαθιά ανασφαλής και εξαιρετικά προστατευτική απέναντι στον 48χρονο σύζυγό της, Εμανουέλ Μακρόν.

«Φοβάμαι μήπως με εγκαταλείψει»

Κατά τον συγγραφέα, η Μπριζίτ Μακρόν είχε εκμυστηρευτεί σε στενούς φίλους της, σε ιδιωτικό γεύμα πέρυσι: «Φοβάμαι. Φοβάμαι μήπως έχω κάνει όλα αυτά και τελικά με εγκαταλείψει.»

Η φράση αυτή, όπως αναφέρει το βιβλίο, αποτυπώνει το κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί πίσω από τις κλειστές πόρτες του Ελιζέ.

Το προεδρικό ζεύγος

Εμφανώς προβληματισμένη η Μπριζίτ Μακρόν σε πρόσφατη έξοδό τους

Ο Εμανουέλ Μακρόν, 25 χρόνια νεότερος από τη σύζυγό του, έχει κατά καιρούς βρεθεί στο επίκεντρο φημών περί εξωσυζυγικών σχέσεων, τόσο με γυναίκες όσο και με άνδρες. Ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά όλα τα σενάρια, χαρακτηρίζοντάς τα «κουτσομπολιά» και «σκουπίδια».

Το επεισόδιο στο Βιετνάμ και το περίφημο «Slapgate»

Το βιβλίο επαναφέρει στο προσκήνιο και το πολυσυζητημένο περιστατικό στο Βιετνάμ, όταν η Μπριζίτ Μακρόν καταγράφηκε από κάμερες να χαστουκίζει τον σύζυγό της, λίγο πριν αποβιβαστούν από το προεδρικό αεροσκάφος.

Το βίντεο είχε προκαλέσει διεθνή σάλο, ενώ αρχικά το Ελιζέ επιχείρησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «παιχνίδι» και «στιγμή οικειότητας» έπειτα από πολύωρη πτήση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ταρντίφ, η πραγματική αιτία ήταν ένα μήνυμα που allegedly είδε η Μπριζίτ στο κινητό του Γάλλου προέδρου από τη διάσημη Γαλλοϊρανικής καταγωγής ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η Πρώτη Κυρία εξοργίστηκε όταν διάβασε τα μηνύματα, θεωρώντας πως υπήρχε συναισθηματική οικειότητα ανάμεσα στους δύο.

Η Γκολσιφτέ Φαραχανί και τα μηνύματα που άναψαν «φωτιές»

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Μακρόν είχε γνωρίσει τη Φαραχανί. μέσω δημοσιογράφου και φέρεται να της είχε στείλει μηνύματα όπως:  «Σε βρίσκω υπέροχη»

Ο Ταρντίφ σημειώνει ότι ακόμη κι αν δεν υπήρχε ερωτική σχέση, ακόμη και η πιθανότητα, ήταν αρκετή για να προκαλέσει έκρηξη ζήλιας στη Μπριζίτ Μακρόν. «Ένιωσε πως διαγράφηκε από μια πολύ νεότερη γυναίκα», αναφέρει στενή φίλη της Πρώτης Κυρίας στο βιβλίο.

Η Ιρανή ηθοποιός Φαραχανί
Τα μηνύματα που ανακάλυψε η Μπριζίτ Μακρόν ανάμεσα στο σύζυγό της και την ηθοποιό «άναψαν» φωτιές στη σχέση του προεδρικού ζεύγους.

«Η Μπριζίτ θεωρεί όλες τις γυναίκες αρπακτικά»

Σε ένα από τα πιο σκληρά αποσπάσματα, ο συγγραφέας περιγράφει τη στάση της Μπριζίτ Μακρόν απέναντι στις γυναίκες που εργάζονται κοντά στον πρόεδρο. «Η Μπριζίτ Μακρόν πίστευε πάντα ότι οι γυναίκες είναι αρπακτικά…και γι’ αυτό είναι επιφυλακτική μαζί τους. Αυτό έχει αναμφίβολα συμβάλει στο γεγονός ότι ο πρόεδρος περιβάλλεται ως επί το πλείστον από άνδρες», γράφει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, η Πρώτη Κυρία ζητούσε συχνά να ελέγξει τις φωτογραφίες των γυναικών που έκαναν αίτηση για εργασία στο Ελιζέ, φωνάζοντας: «Δείξτε μου!» Αν δεν εντυπωσιαζόταν –ή αν ήταν επιφυλακτική με την ομορφιά τους– συμπλήρωνε με τα εξής λόγια: «Αυτή δεν πρόκειται να έρθει στο Ελιζέ!»

Αυτό ήταν «αρκετό για να σφραγίσει τη μοίρα της, προτού καν εξεταστεί η υποψηφιότητά της», γράφει ο Ταρντίφ. «Είναι πολύ ζηλιάρα».

Ο Ταρντίφ υποστηρίζει ότι αρκετές γυναίκες απομακρύνθηκαν από το προεδρικό περιβάλλον εξαιτίας των ενστάσεων της Πρώτης Κυρίας.

Η σχέση που προκάλεσε συζητήσεις στη Γαλλία

Η σχέση του ζευγαριού εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γαλλία, κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο γνωρίστηκαν.

Η Μπριζίτ ήταν 40 ετών, παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών όταν γνώρισε τον 15χρονο τότε Εμμανουέλ Μακρόν στο σχολείο La Providence της Αμιένης, όπου εργαζόταν ως καθηγήτρια θεάτρου.

Παρότι και οι δύο αρνούνται ότι υπήρξε ερωτική σχέση εκείνη την περίοδο, η υπόθεση είχε προκαλέσει τεράστιο κοινωνικό σοκ στη συντηρητική γαλλική επαρχία.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τελικά το 2007, δέκα χρόνια πριν ο Μακρόν εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας.

Οι φήμες, οι επιθέσεις και οι θεωρίες συνωμοσίας

Τα τελευταία χρόνια, το προεδρικό ζευγάρι έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο θεωριών συνωμοσίας και διαδικτυακών επιθέσεων.

Η Μπριζίτ Μακρόν είχε αντιδράσει έντονα σε ψευδείς ισχυρισμούς ότι είχε γεννηθεί άνδρας, φήμες που διαδόθηκαν ευρέως στα social media και υιοθετήθηκαν ακόμη και από γνωστές αμερικανικές προσωπικότητες.

Παράλληλα, ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει επανειλημμένα διαψεύσει φήμες περί ομοφυλοφιλικών σχέσεων, κάνοντας λόγο για «μισογυνισμό» και «ομοφοβία».

«Χωρίς τη Μπριζίτ δεν θα γινόταν ποτέ πρόεδρος»

Παρά τις εντάσεις και τις φήμες, ο συγγραφέας θεωρεί πως η επιρροή της Μπριζίτ Μακρόν στον Γάλλο πρόεδρο είναι καθοριστική.

«Χωρίς τη Μπριζίτ, ο Μακρόν δεν θα είχε γίνει ποτέ πρόεδρος της Γαλλίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το βιβλίο, η Πρώτη Κυρία λειτουργεί ως πολιτικό και ψυχολογικό στήριγμα για τον σύζυγό της, επηρεάζοντας σημαντικά αποφάσεις και πρόσωπα στο προεδρικό περιβάλλον.

Με τον Μακρόν να πλησιάζει στο τέλος της δεύτερης και τελευταίας συνταγματικά επιτρεπτής θητείας του, πολλοί στη Γαλλία αναρωτιούνται πλέον ποιο θα είναι το μέλλον του πολιτικού ζεύγους που εδώ και χρόνια μονοπωλεί το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινής γνώμης.

 

