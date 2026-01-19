«Τραγωδία» για τον Εμμανουέλ Μακρόν το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: «Σκεφτόμαστε τα θύματα» – «Η Γαλλία στο πλευρό σας»

Σύνοψη από το

  • Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως «σκέφτεται» τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που συνέβη χθες Κυριακή στην Ανδαλουσία, αναφερόμενος σε «τραγωδία» κι υποσχόμενος υποστήριξη της Γαλλίας στην Ισπανία.
  • Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε μέσω X: «Σιδηροδρομική τραγωδία πλήττει την Ανδαλουσία. Σκεφτόμαστε τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλο τον ισπανικό λαό. Η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό σας».
  • Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι περίπου εκατό τραυματίστηκαν στο χθεσινό δυστύχημα, στο οποίο ενεπλάκησαν δυο συρμοί υψηλής ταχύτητας οι οποίοι εκτροχιάστηκαν.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μακρόν
Φωτογραφία: Reuters

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως «σκέφτεται» τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που συνέβη χθες Κυριακή στην Ανδαλουσία, αναφερόμενος σε «τραγωδία» κι υποσχόμενος υποστήριξη της Γαλλίας στην Ισπανία.

«Σιδηροδρομική τραγωδία πλήττει την Ανδαλουσία. Σκεφτόμαστε τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλο τον ισπανικό λαό. Η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό σας», ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας μέσω X—στα ισπανικά και στα γαλλικά—τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι περίπου εκατό τραυματίστηκαν στο χθεσινό δυστύχημα, στο οποίο ενεπλάκησαν δυο συρμοί υψηλής ταχύτητας οι οποίοι εκτροχιάστηκαν.

