Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου – Τα αιτήματα και οι «κόκκινες γραμμές»

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα η κρίσιμη συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το μεσημέρι της Δευτέρας (19/1) στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση θα δείξει εάν υπάρχει έδαφος συμφωνίας ή εάν οι κινητοποιήσεις των αγροτών θα μπουν σε νέα φάση.

Η 25μελης επιτροπή -15 αγρότες και 10 κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς- μαζί με 6 παρατηρητές θα περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, προκειμένου να θέσει στον Πρωθυπουργό όλο το πλαίσιο των αιτημάτων των παραγωγών.

Η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος είναι στην κορυφή της ατζέντας των αγροτών, ενώ στο τραπέζι του διαλόγου θα τεθούν τα 14 αιτήματα που είχαν σταλεί με έμφαση στη συμφωνία Mercosur, στο φθηνότερο ρεύμα και πετρέλαιο για όλους τους αγρότες, στις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ για όλες τις νόσους αλλά και τους φυσικούς κινδύνους. Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον οικονομικά μέτρα.

Οι «κόκκινες γραμμές»

Οι αγρότες δηλώνουν αισιόδοξοι αλλά όχι διατεθειμένοι να φύγουν με γενικόλογες υποσχέσεις. Ζητούν λύσεις και απαντήσεις.

Οι «κόκκινες γραμμές» των αγροτών είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η αντιμετώπιση της ευλογιάς, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

«Πιστεύω ότι θα υπάρξει κλιμάκωση, γιατί κι εμείς δεν το κάνουμε από γινάτι. Δεν υπάρχει αύριο της δουλειάς» λέει ο Κυριαζής Κυριάκος, μέλος της συντονιστικής επιτροπής Κάστρου.

«Θα πρέπει ο πρωθυπουργός να δείξει εάν έχει την πολιτική βούληση και διάθεση να ικανοποιήσει τα αιτήματα ή μέρος των αιτημάτων, ώστε την επόμενη ημέρα να είμαστε πιο βιώσιμοι», αναφέρει ο Σωκράτης Αλειφτήρας αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Σέφης από το μπλόκο των Μαλγάρων σημειώνει: «Μακάρι να έχει καλή κατάληξη η συνάντηση, να βρούμε λύση για να επιστρέψουμε στις δουλειές και στα σπίτια μας, αλλά αυτή την απόφαση θα την πάρει ο κόσμος που βρίσκεται στον δρόμο».

«Όπως φαίνεται δεν έχει κάτι άλλο να μας δώσει, μάλλον ο διάλογος θα είναι προσχηματικός, οπότε νομίζω δεν μας μένει κάτι άλλο παρά μόνο να κινητοποιηθούμε και να κλιμακώσουμε» σημειώνει ο Κώστας Ρούζιος, μέλος αγροτικού συλλόγου Μαλγάρων.

Οι Θεσσαλοί αγρότες

Οι Θεσσαλοί αγρότες προσέρχονται στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, περισσότερες ενισχύσεις ειδικά για το σιτάρι και το βαμβάκι για όλους τους παραγωγούς, διαγραφή των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις, μεγαλύτερες εκπτώσεις στο αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και εκκίνηση και ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων που θα θωρακίσουν τη Θεσσαλία το χειμώνα και θα εξασφαλίζουν επαρκές νερό το καλοκαίρι για τις καλλιέργειες.

Η αντιπροσωπεία των Θεσσαλών αγροτών θα φέρει στη συνάντηση στο Μαξίμου τη λίστα των 14 αιτημάτων που διαμορφώθηκε στην πανελλαδική συνέλευση της 6ης Δεκεμβρίου.

Ο πρώτος άξονας αφορά τη μείωση του κόστους παραγωγής και ο δεύτερος την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, ενώ έμφαση αναμένεται να δοθεί και στο θέμα της κτηνοτροφίας και κυρίως στο θέμα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αντιπροσωπεία εκτιμά ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για βελτιώσεις σε ορισμένα μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση. Την Τρίτη θα πραγματοποιηθούν λαϊκές συνελεύσεις στο μπλόκο της Νίκαιας στις 18:00, για να ενημερωθούν και να συντονιστούν οι αγρότες σε τοπικό επίπεδο.

Θα ζητήσουν να μπουν στο «συρτάρι» οι δικογραφίες

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες ετοιμάζονται για αναχώρηση προς την Αθήνα στις 5 το πρωί της Δευτέρας, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Λίγο πριν περάσουν το κατώφλι του Μαξίμου, συζητείται έντονα και το ζήτημα των δικογραφιών σε βάρος τους από παλαιότερες κινητοποιήσεις και από το πρόσφατο μπλόκο, με δύο αγρότες να έχουν ήδη λάβει κλήσεις για κατάθεση την Τετάρτη (21/1) στην Τροχαία Νέων Μαλγάρων για παρακώλυση συγκοινωνίας και επικίνδυνη οδήγηση, μετά από το κλείσιμο της εθνικής Αθηνών–Θεσσαλονίκης την 1η Δεκεμβρίου.

Οι αγρότες κατεβαίνουν με χαμηλές προσδοκίες, αλλά και με μία αισιοδοξία ότι θα καταφέρουν να συνεννοηθούν με την κυβέρνηση σε τεχνικά ζητήματα.

Όπως σημειώνουν η συζήτηση αφορά κυρίως τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης–Mercosur για το ρύζι των 200.000 τόνων παραγωγής τον χρόνο, για το ρεύμα, ώστε όλο και περισσότεροι αγρότες να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση των 8,5 λεπτών η κιλοβατώρα, για λύσεις σχετικά με τα αιγοπρόβατα και κυρίως για τον εμβολιασμό τους, αλλά και για το πετρέλαιο και τη χαμένη παραγωγή.

Στο μεταξύ, την απόφαση να φύγουν από τα μπλόκα έχουν πάρει οι αγρότες που είχαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, την περασμένη εβδομάδα. Αυτό θα γίνει την Δευτέρα, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης των συναδέλφων τους στο Μαξίμου. Η αποχώρηση δεν συνιστά υποχώρηση, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

«Η πρωτοφανής 50ήμερη κινητοποίηση με την κατάθεση και τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (…) Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση είχαν ως αποτέλεσμα μια σειρά από εξαγγελίες, λύσεις και απορρίψεις. Το επίμονο ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και του αντιπροέδρου για προτάσεις μας αποδεικνύει πως ο κόπος και η προετοιμασία μας δεν είναι αδιάφορες τουλάχιστον» αναφέρεται στην ανακοίνωση των μπλόκων.

Μετά τον διάλογο στο Μέγαρο Μαξίμου, τα συλλογικά όργανα των αγροτών θα συνεδριάσουν εξετάζοντας τις επόμενες κινήσεις τους.

Δεν υπάρχει περιθώριο δημοσιονομικών παρεκκλίσεων, διαμηνύει η κυβέρνηση

Ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη παρέμβασή του επαναλαμβάνει ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων για τους αγρότες έχει ήδη παρουσιαστεί. «Από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον διάλογο, αλλά χωρίς εύκολες υποσχέσεις και χωρίς κινήσεις που θα υπονόμευαν τη συνολική προσπάθεια σταθερότητας της οικονομίας», αναφέρει, μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Την περασμένη Τρίτη είχα μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση με εκπροσώπους των αγροτών, στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν όλες οι απόψεις και εξετάστηκαν προτάσεις με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας. Ορισμένες από αυτές έγιναν δεκτές, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος και η παροχή πετρελαίου χωρίς ειδικό φόρο από τώρα, καθώς και χωρίς ΦΠΑ στην έκπτωση που θα έχουν. Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί», προσθέτει ο Πρωθυπουργός.

Η κυβέρνηση τονίζει ότι δεν πρόκειται για συνάντηση για το θεαθήναι και θέλει να επιμείνει στη μεγάλη εικόνα, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο δημοσιονομικά αλλά και διαρθρωτικά θέματα με τα οποία μπορούν να λυθούν προβλήματα της καθημερινότητας.

Υπάρχει διάθεση για προτάσεις που αφορούν για παράδειγμα στον τρόπο επίλυσης του ζητήματος που ανέκυψε με τον ΑΤΑΚ ή ιδέες για τις κατανομές των εξοικονομήσεων που προκύπτουν από το νέο σύστημα επιδοτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση τις προθέσεις της για τον διάλογο η κυβέρνηση θα τις δείξει και στην ξεχωριστή συνάντηση που θα γίνει παρουσία και του Πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.