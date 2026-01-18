Καραχάλιος στον Realfm 97,8: Θα καταγγείλω την Καρυστιανού στον Ιατρικό Σύλλογο

πολιτική

Νίκος Καραχάλιος

Ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος αντιδρώντας στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, ότι «χρειάζεται ψυχίατρο», προανήγγειλε οτι θα την καταγγείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μιλώντας στον Realfm 97,8 και στους Δημήτρη Μιχαλέλη και Κασσιανή Βραχά.

Όπως υπογράμμισε όσα ακούγονται για το πρόσωπό του από την κυρία Γρατσία και την κυρία Καρυστιανού τον θίγουν ως επαγγελματία και αποτελούν ποινικό αδίκημα.

«Την καταγγέλλω πλέον, αύριο θα είναι η καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γιατί εδώ συντελέστη το αδίκημα, ένας γιατρός να αποκαλεί δημοσίως και να συμπληρώνει ειλικρινά δίπλα, δηλαδή δεν το λέει εν τη ρύμη του λόγου. Ή δεν ξέρει τι λέει ή δεν ξέρει τις υποχρεώσεις του ως μέλος του Ιατρικού Συλλόγου ή το κάνει επίτηδες και με δόλο. Επιστρέφω λοιπόν τις κατηγορίες με μία καταγγελία. Και πλέον να ξέρει η κυρία Καρυστιανού και η κυρία Γρατσία ότι όλα θα αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που πρέπει να κάνει τις ενέργειές του ένας επαγγελματίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακούστε το ηχητικό:

20:42 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

