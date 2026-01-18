Συρία: Ο πρόεδρος αλ Σάρα ανακοίνωσε επίσημα την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τους Κούρδους – Τι προβλέπει για το PKK

Enikos Newsroom

διεθνή

Συρία: Ο πρόεδρος αλ Σάρα ανακοίνωσε επίσημα την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τους Κούρδους – Τι προβλέπει για το PKK

Ο πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα, στην Συρία, ανακοίνωσε και επίσημα την Κυριακή, ότι υπέγραψε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τον επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία Μαζλούμ Άμπντι, έπειτα από δύο ημέρες ταχείας προώθησης των συριακών δυνάμεων σε εδάφη που ελέγχονταν εδώ και καιρό από τους Κούρδους στο βόρειο και το ανατολικό τμήμα της χώρας. Νωρίτερα τα συριακά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι η συμφωνία ήταν έτοιμη.

“Προτείνω πλήρη κατάπαυση του πυρός”, δήλωσε ο Σάρα ενώπιον των δημοσιογράφων στο προεδρικό μέγαρο μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο για τη Συρία Τομ Μπαράκ, προσθέτοντας ότι υπογράφηκε συμφωνία εξ αποστάσεως με τον Άμπντι, ο οποίος δεν μπόρεσε να ταξιδέψει λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η προεδρία δημοσιοποίησε το κείμενο της υπογεγραμμένης συμφωνίας 14 σημείων, η οποία περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ) και των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας στα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών, την άμεση παράδοση στην κυβέρνηση των υπό κουρδικό έλεγχο περιοχών Ντέιρ Εζόρ και Ράκα (στρατιωτικά και διοικητικά) την παράδοση επίσης στην κυβέρνηση όλων των συνοριακών περασμάτων και των πεδίων φυσικού αερίου και πετρελαίου στην περιοχή, και τη μέριμνα από τη Δαμασκό για τους φυλακισμένους της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και τις οικογένειές τους που κρατούνται σε φυλακές και στρατόπεδα που ελέγχονται από τους Κούρδους.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις θα δεσμευτούν να απομακρύνουν όλους τους μη Σύρους αρχηγούς και τις δυνάμεις που συνδέονται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) εκτός της χώρας.

Το έγγραφο φέρει τις υπογραφές τόσο του Σύρου προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα όσο και του επικεφαλής των Σ.Δ.Δ. Μαζλούμ Άμπντι. “Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις ΣΔΔ θα επιλυθούν”, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα δήλωση του Σάρα. Ο Σύρος πρόεδρος δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Άμπντι τη Δευτέρα. Την συμφωνία επεδίωκαν διακαώς οι ΗΠΑ, οι οποίες στήριζαν τις Σ.Δ.Δ. στον αγώνα τους κατά του ανατραπέντος προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Χαιρετίζουν οι ΗΠΑ

Ο Αμερικανός απεσταλμένος στην Συρία,  Τομ Μπαράκ, χαιρέτισε τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοινώθηκε την Κυριακή μεταξύ του Σύρου προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα και του Κούρδου ηγέτη Μαζλούμ Άμπντι, μετά την προώθηση των κυβερνητικών δυνάμεων στις κουρδικές περιοχές στη βόρεια και την ανατολική Συρία.

“Αυτή η συμφωνία και αυτή η κατάπαυση του πυρός αντιπροσωπεύουν ένα σημείο καμπής, με πρώην αντιπάλους να επιλέγουν τη συνεργασία παρά τη διχόνοια”, έγραψε ο Μπαράκ στην πλατφόρμα X.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ συνάντησε σήμερα τον αλ Σάρα στη Δαμασκό, και τον Άμπντι την προηγουμένη στο Ερμπίλ, στο Ιράκ. Ο Τομ Μπαράκ είναι και πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα, γνωστός για τις φιλοτουρκικές του θέσεις.

