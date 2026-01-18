Συρία: Ο πρόεδρος Σάρα επιμένει στην κυριαρχία σε όλη τη χώρα – Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα

Ο πρόεδρος στην Συρία, Άχμαντ αλ Σάρα συναντήθηκε την Κυριακή με τον Αμερικανό απεσταλμένο στην χώρα του Τομ Μπαράκ και επέμεινε στην κυριαρχία της Συρίας σε όλη την επικράτειά της, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, την ώρα που οι κυβερνητικές δυνάμεις προωθούνται στον βορρά και στα ανατολικά απέναντι στους Κούρδους μαχητές που αναγκάζονται να αποσυρθούν.

Ο Σάρα “επιβεβαίωσε την ενότητα της Συρίας και την κυριαρχία της σε όλη την επικράτειά της, όπως και τη σημασία του διαλόγου σε αυτό το στάδιο και της ανοικοδόμησης της Συρίας με τη συμμετοχή όλων των Σύρων”, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Την προηγούμενη μέρα, ο Μπαράκ είχε συναντήσει στο Ερμπίλ τον επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι μαχητές.

Παράλληλα, συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η συριακή κυβέρνηση και οι υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, έπειτα από ημέρες μαχών καθώς ο στρατός προωθείται σε εδάφη που ελέγχουν οι Κούρδοι στα βορειοανατολικά.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

