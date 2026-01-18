Γερμανία: «Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις» – Στήριξη του καγκελάριου Μερτς σε Δανία και Γροιλανδία

Την στήριξή του στην Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι οι απειλές Τραμπ για δασμούς «υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις».

«Στέκουμε αποφασισμένοι και ενωμένοι στο πλευρό της Δανίας και του λαού της Γροιλανδίας. Ως μέλος του ΝΑΤΟ, έχουμε δεσμευτεί να ενισχύσουμε την ασφάλεια στην Αρκτική. Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς σε ανάρτησή του στο «Χ».