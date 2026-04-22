Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι πετούν κοντά στο Τσερνομπίλ – Κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

chernobil
Φωτογραφία: Reuters

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα εκτοξεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε τροχιά πτήσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ κατά τη διάρκεια επιθέσεων στην Ουκρανία, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός σοβαρού ατυχήματος, δήλωσε στο Reuters ο ανώτατος εισαγγελέας της Ουκρανίας.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο περιέγραψε λεπτομερώς τη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα κοντά σε ουκρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις σε γραπτές δηλώσεις, καθώς η Ουκρανία προετοιμάζεται να τιμήσει την 40ή επέτειο της καταστροφής του Τσερνόμπιλ το 1986 την Κυριακή.

Εκτός από τον παροπλισμένο σταθμό παραγωγής ενέργειας του Τσερνόμπιλ, η Ουκρανία διαθέτει τέσσερις πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου της Ευρώπης, ο οποίος βρίσκεται στη νότια περιοχή Ζαπορίζια και έχει καταληφθεί από ρωσικές δυνάμεις αμέσως μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Τόσο η εγκατάσταση του Τσερνόμπιλ όσο και ο πυρηνικός σταθμός Χμελνίτσκι στη δυτική Ουκρανία, ο οποίος διαθέτει δύο αντιδραστήρες, βρίσκονται στην τροχιά πτήσης των ρωσικών υπερηχητικών πυραύλων Κινζάλ από την εισβολή, δήλωσε ο Κραβτσένκο.

«Τέτοιες εκτοξεύσεις δεν μπορούν να εξηγηθούν»

Τριάντα πέντε Kinzhal έχουν εντοπιστεί σε διάφορες αποστάσεις σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις του Τσερνόμπιλ ή του εργοστασίου Χμελνίτσκι, επεσήμανε. Από αυτά, 18 πέρασαν σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων και από τις δύο τοποθεσίες με την ίδια πτήση, πρόσθεσε.

«Τέτοιες εκτοξεύσεις δεν μπορούν να εξηγηθούν από καμία στρατιωτική άποψη. Είναι προφανές ότι οι πτήσεις πάνω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς εκφοβισμού και τρομοκρατίας», τόνισε.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) δήλωσε ότι συχνά αναφέρει στρατιωτική δραστηριότητα κοντά σε πυρηνικούς σταθμούς και επιθέσεις σε ηλεκτρικούς υποσταθμούς που είναι κρίσιμοι για την πυρηνική ασφάλεια. «Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΟΑΕ (Ραφαέλ) Γκρόσι έχει επανειλημμένα εκφράσει τη βαθιά του ανησυχία για τους κινδύνους και τις απειλές αυτών των στρατιωτικών δραστηριοτήτων για την πυρηνική ασφάλεια», ανέφερε.

«Ο Γενικός Διευθυντής έχει επίσης επανειλημμένα ζητήσει μέγιστη αυτοσυγκράτηση κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:54 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

WSJ: Η Ουάσινγκτον μπλοκάρει τις αποστολές αμερικανικών δολαρίων προς το Ιράκ, πιέζοντας για τον περιορισμό των φιλοϊρανικών οργανώσεων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σταματήσει τις αποστολές αμερικανικών δολαρίων προς το Ιράκ και έχ...
23:40 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν έχει δώσει «οριστική προθεσμία» στο Ιράν για την υποβολή πρότασης

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ικανοποιημένος με την εκστρατεία οικονομικής πίεσης κα...
23:11 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Τραμπ: Αντιμέτωπος με την προθεσμία των «60 ημερών» για τον πόλεμο στο Ιράν – Οι 3 επιλογές του και γιατί μπορεί να αγνοήσει το Κογκρέσο

Ένας νόμος που χρονολογείται από δεκαετίες πριν, επιτρέπει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ να διεξάγει πό...
22:08 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Technomar: «Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος του πλοίου “Epaminondas” μετά την επίθεση στα Στενά του Ορμούζ»

Η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου ελληνικών συμφερόντων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που δέχθ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης