Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι πετούν κοντά στο Τσερνομπίλ – Κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα εκτοξεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε τροχιά πτήσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ κατά τη διάρκεια επιθέσεων στην Ουκρανία, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός σοβαρού ατυχήματος, δήλωσε στο Reuters ο ανώτατος εισαγγελέας της Ουκρανίας.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο περιέγραψε λεπτομερώς τη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα κοντά σε ουκρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις σε γραπτές δηλώσεις, καθώς η Ουκρανία προετοιμάζεται να τιμήσει την 40ή επέτειο της καταστροφής του Τσερνόμπιλ το 1986 την Κυριακή.

Εκτός από τον παροπλισμένο σταθμό παραγωγής ενέργειας του Τσερνόμπιλ, η Ουκρανία διαθέτει τέσσερις πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου της Ευρώπης, ο οποίος βρίσκεται στη νότια περιοχή Ζαπορίζια και έχει καταληφθεί από ρωσικές δυνάμεις αμέσως μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Τόσο η εγκατάσταση του Τσερνόμπιλ όσο και ο πυρηνικός σταθμός Χμελνίτσκι στη δυτική Ουκρανία, ο οποίος διαθέτει δύο αντιδραστήρες, βρίσκονται στην τροχιά πτήσης των ρωσικών υπερηχητικών πυραύλων Κινζάλ από την εισβολή, δήλωσε ο Κραβτσένκο.

«Τέτοιες εκτοξεύσεις δεν μπορούν να εξηγηθούν»

Τριάντα πέντε Kinzhal έχουν εντοπιστεί σε διάφορες αποστάσεις σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις του Τσερνόμπιλ ή του εργοστασίου Χμελνίτσκι, επεσήμανε. Από αυτά, 18 πέρασαν σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων και από τις δύο τοποθεσίες με την ίδια πτήση, πρόσθεσε.

«Τέτοιες εκτοξεύσεις δεν μπορούν να εξηγηθούν από καμία στρατιωτική άποψη. Είναι προφανές ότι οι πτήσεις πάνω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς εκφοβισμού και τρομοκρατίας», τόνισε.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) δήλωσε ότι συχνά αναφέρει στρατιωτική δραστηριότητα κοντά σε πυρηνικούς σταθμούς και επιθέσεις σε ηλεκτρικούς υποσταθμούς που είναι κρίσιμοι για την πυρηνική ασφάλεια. «Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΟΑΕ (Ραφαέλ) Γκρόσι έχει επανειλημμένα εκφράσει τη βαθιά του ανησυχία για τους κινδύνους και τις απειλές αυτών των στρατιωτικών δραστηριοτήτων για την πυρηνική ασφάλεια», ανέφερε.

«Ο Γενικός Διευθυντής έχει επίσης επανειλημμένα ζητήσει μέγιστη αυτοσυγκράτηση κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος».