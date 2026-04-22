Ζάκυνθος: Εφιάλτης για 43χρονη στα χέρια του πρώην συντρόφου της – Ο δράστης επιτέθηκε στους αστυνομικούς και συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αστυνομικές αρχές στη Ζάκυνθο τα τελευταία 24ωρα, μετά την καταγγελία μίας 43χρονης σε βάρος του 33χρονου πρώην συντρόφου της.

Η καταγγελία έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν η 43χρονη από τη Ζάκυνθο κάλεσε την αστυνομία, αναφέροντας ότι ο πρώην σύντροφός της την εξύβρισε, την απείλησε και την γρονθοκόπησε, μέσα στο σπίτι της στο Καλλιτέρο.

Προσπάθησε να χτυπήσει τους αστυνομικούς με το όχημά του

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 33χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, ενώ επιχείρησε και να τους χτυπήσει με το όχημά του, καταφέρνοντας έτσι να διαφύγει.

Ωστόσο, τα στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου κατάφεραν να τον εντοπίσουν μία ημέρα μετά, χθες το απόγευμα, και να τον συλλάβουν στην ευρύτερη περιοχή του Καλλιτέρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

 

