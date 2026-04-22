Θεσσαλονίκη: Θα διαγραφεί το πρόστιμο των 300 ευρώ στους μουσικούς του δρόμου – «Δικαιωθήκαμε»

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο σε μουσικούς του δρόμου

Θα διαγραφεί το πρόστιμο ύψους 300 ευρώ που επιβλήθηκε σε μουσικούς του δρόμου, οι οποίοι τραγουδούσαν με μικρόφωνο και ενισχυτές στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, μπροστά στον Λευκό Πύργο, το απόγευμα της Κυριακής.

Πρόκειται για το συγκρότημα Yilturum, με τη Δημοτική Αστυνομία να καταλογίζει σε δύο μουσικούς το πρόστιμο, επειδή χρησιμοποιούσαν ενισχυτές και μικρόφωνο, βάσει της Κανονιστικής Απόφασης για τη Νέα Παραλία (ΑΔΣ 85/2025) Άρθρο 7 παρ. 4). Όπως φαίνεται από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, τα μέλη του συγκροτήματος ενημερώνουν το κοινό που βρισκόταν εκείνη την ώρα στη Νέα Παραλία, για το πρόστιμο το οποίο τους είχε επιβληθεί και σημείωναν ότι παρά την εξέλιξη αυτή, εκείνοι θα συνεχίσουν να παίζουν μουσική.

Σε ανάρτησή του, το συγκρότημα Yilturum αναφέρει πως «είχαμε συνάντηση με τον αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Δημαρέλο, για να συζητήσουμε το περιστατικό. Μας είπε και ο ίδιος πως εφόσον δεν υπήρξε καμία σύσταση (το οποίο το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι οι αστυνομικοί τελικά) το πρόστιμο θα διαγραφεί».

Η ανάρτηση του συγκροτήματος

«ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΜΕ!! Χθες το απόγευμα είχαμε συνάντηση με τον αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Δημαρέλο, για να συζητήσουμε το περιστατικό. Μας είπε και ο ίδιος πως εφόσον δεν υπήρξε καμία σύσταση , (το οποίο το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι οι αστυνομικοί τελικά) το πρόστιμο θα διαγραφεί.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ανακουφισμένοι επιτέλους που υπήρξε σε μεγάλο βαθμό δικαίωση. Ωστόσο δεν σταματάμε εδώ. Υπάρχουν και άλλα, πολλά ζητήματα που πρέπει να λυθούν, ώστε να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τους μουσικούς του δρόμου.

ΕΠΙΣΗΣ!! Όσοι είστε μουσικοί του δρόμου, πρέπει να γνωρίζετε πως ΔΕΝ χρειάζεται ειδική άδεια για να παίξετε στο δρόμο. Μας το είπε και ο ίδιος ο αντιδήμαρχος χθες, πως δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ διαδικασία για άδεια. Που σημαίνει ότι απλά όσοι αστυνομικοί σας σταματάνε όταν παίζετε μουσική και σας ζητάνε άδεια, δεν ξέρουν τι λένε. Είπαμε με τον αντιδήμαρχο πως πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση στους αστυνομικούς σε σχέση με το τι συμβαίνει στη πραγματικότητα, ώστε να μην δημιουργούν στους μουσικούς την εντύπωση πως κάνουν κάτι λάθος και πρέπει να βγάλουν άδεια. ΔΕΝ υπάρχει καμία τέτοια διαδικασία για άδεια. Είναι κάτι πλασματικό το οποίο το έχουν κάνει καραμέλα εδώ και χρόνια.

Ωστόσο ναι, η μικροφωνική δυστυχώς απαγορεύεται. Δηλαδή από τη μια μπορείς να βγεις να παίξεις μουσική στο δρόμο αλλά από την άλλη χωρίς μικρόφωνο και ενισχυτή. Που όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν υφίσταται μουσικός του δρόμου χωρίς μικρόφωνο. Δεν μπορείς να τραγουδάς επί τρεις ώρες χωρίς μικρόφωνο, ούτε μπορείς να παίζεις ηλεκτρική κιθάρα χωρίς ενισχυτή.

Με τον αντιδήμαρχο ανοίξαμε μια συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα και μας είπε και ο ίδιος πως θα ξεκινήσουν διαδικασίες ώστε τα πράγματα να είναι ευνοϊκά για τους μουσικούς του δρόμου. Μας είπε επίσης πως θα έρθει σε επαφή και με τον Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος, ώστε να συζητηθεί σε μεγαλύτερο βάθος το ζήτημα.

Ωστόσο τονίζουμε πως δε θα σταματήσουμε εδώ. Είναι ευκαιρία όσο υπάρχει ακόμη τριβή γύρω απ’ το θέμα σαν καλλιτέχνες να συσπειρωθούμε και να επικοινωνούμε μεταξύ μας, αγωνιζώμενοι για τα δικαιώματά μας ως performers και κυρίως για την ελευθερία της τέχνης. Ευχαριστούμε όλον τον κόσμο για την θερμή και υπέρογκη στήριξή του».
 

Διαβήτης τύπου 1: Επιστημονική ανακάλυψη βάζει τέλος στις ενέσεις ινσουλίνης

Καρκίνος του μαστού: 4 ύπουλα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε, πέρα από το εξόγκωμα

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως και την Παρασκευή στα ΑΤΜ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Ποιοι ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση σήμερα

Η αστοχία της AI αποτελεί πρόβλημα εμπειρίας πελατών – Είναι η πολυτροπική τεχνολογία η λύση;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
10:51 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ζάκυνθος: Εφιάλτης για 43χρονη στα χέρια του πρώην συντρόφου της – Ο δράστης επιτέθηκε στους αστυνομικούς και συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αστυνομικές αρχές στη Ζάκυνθο τα τελευταία 24ωρα,...
08:41 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κίνηση: «Απέραντα πάρκινγκ» Κηφισός, Κηφισίας και Πειραιάς – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η κίνηση έχει μετατρέψει σε ένα απέραντο «πάρκινγκ» αρκετούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμ...
08:20 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ηράκλειο: Κορυφώνεται η αγωνία για την 43χρονη Ελευθερία μετά τον θάνατο του πρώην συντρόφου της – Πού εστιάζουν οι έρευνες των Αρχών

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκ...
08:13 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Τροχαίο στο Κορωπί: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου – Σοβαρά τραυματισμένος ένας 21χρονος

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν βαριά τραυματισμένο αναβάτη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης