Βίντεο: Αεροπλάνο χτυπά σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος στην Καλιφόρνια

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

chesna

Ένα αεροπλάνο που πετούσε χαμηλά, προσπαθώντας να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο της Καλιφόρνια, προσέκρουσε σε καλώδια ηλεκτροδότησης πριν συντριβεί τη Δευτέρα.

Το τρομακτικό βίντεο δείχνει το αεροπλάνο να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα σε στύλους κοινής ωφέλειας κατά μήκος της λεωφόρου Van Nuys, λίγα τετράγωνα από το αεροδρόμιο Whiteman στην Πακόιμα, με αποτέλεσμα ο 70χρονος πιλότος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη στο X, το αεροπλάνο εθεάθη να πετάει κοντά στα καλώδια της ηλεκτρικής ενέργειας όταν τα χτύπησε, αναποδογυρίζοντας και βουτώντας στο έδαφος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

