Η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση εν μέσω προειδοποιήσεων για έλλειψη καυσίμων για αεροσκάφη – Το προσχέδιο των μέτρων

Ευανθία Τασσοπούλου

Oικονομία

Κομισιόν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει σήμερα μια δέσμη μέτρων με στόχο την αντιστάθμιση των αυξανόμενων τιμών ενέργειας, καθώς οι χώρες αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο σοκ στην ιστορία των ενεργειακών αγορών από τον πόλεμο του Ιράν.

Τα σχέδια προτάσεων που είδε το Reuters δείχνουν ότι η ΕΕ θα αποφύγει, προς το παρόν, σημαντικές παρεμβάσεις στην αγορά, όπως το ανώτατο όριο των τιμών φυσικού αερίου ή τη φορολόγηση των κερδών των ενεργειακών εταιρειών,μέτρα που χρησιμοποίησε το 2022, όταν η Ρωσία μείωσε τις προμήθειες φυσικού αερίου και οι τιμές έφτασαν σε ιστορικά υψηλά.

Τα μέτρα

Κεντρικό στοιχείο των προτάσεων της ΕΕ είναι η εστίαση στη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ως μέτρο σύγκρισης έναντι των διαταραχών του εφοδιασμού με ορυκτά καύσιμα και των αυξήσεων των τιμών.

Η Επιτροπή θα καταρτίσει σχέδια για την αλλαγή των φορολογικών κανόνων της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα φορολογείται χαμηλότερα από τα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με προσχέδιο του σχεδίου της Επιτροπής, το οποίο είχε προηγουμένως αναφέρει το Reuters.

Αυτό στοχεύει να δώσει κίνητρα στους καταναλωτές και τις εταιρείες να αντικαταστήσουν τα συστήματα που λειτουργούν με πετρέλαιο και φυσικό αέριο με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αντλίες θερμότητας και άλλα που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια.

Η πρόταση θα διευκολύνει επίσης τις κυβερνήσεις να μειώσουν τους φόρους ηλεκτρικής ενέργειας των ενεργοβόρων βιομηχανιών στο μηδέν, ώστε να περιορίσουν τους λογαριασμούς βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με το προσχέδιο, το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει πριν από τη δημοσίευσή του.

Και θα απαιτήσει από τις χώρες να παρέχουν κίνητρα για επενδύσεις σε τεχνολογίες έξυπνων δικτύων, για να βοηθήσουν στην εισαγωγή περισσότερης καθαρής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.

Οι φορολογικοί κανόνες της ΕΕ είναι πολιτικά δύσκολο να αλλάξουν, επειδή απαιτούν ομόφωνη έγκριση και από τα 27 κράτη μέλη.

Οι φόροι και οι εισφορές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ είναι, κατά μέσο όρο, περίπου διπλάσιοι από αυτούς του φυσικού αερίου, σύμφωνα με ανάλυση του think tank Strategic Perspectives.

Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης έναν στόχο ηλεκτροδότησης πριν από το καλοκαίρι, για να ωθήσει τις βιομηχανίες να στραφούν από τα ορυκτά καύσιμα στην ηλεκτρική ενέργεια.

Αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η ΕΕ θα συντονίσει τις προσπάθειες των χωρών για την πλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες – συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος των αγορών, σύμφωνα με το προσχέδιο.

Στόχος είναι να αποφευχθούν οι αυξήσεις στις τιμές, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από εταιρείες που βιάζονται να αγοράσουν ταυτόχρονα.

Η αποθήκευση φυσικού αερίου είναι επί του παρόντος 30% πλήρης, αλλά η ΕΕ απαιτεί να αυξηθεί στο 80% πριν από τον χειμώνα και οι εταιρείες έχουν καθυστερήσει να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους, ενώ οι τιμές είναι ασυνήθιστα υψηλές.

Οι Βρυξέλλες θα διευκολύνουν επίσης πιθανές απελευθερώσεις αποθεμάτων πετρελαίου, συντονίζοντας το χρονοδιάγραμμα και τις ποσότητες στην ΕΕ, ανέφερε το προσχέδιο.

Τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας – στα οποία περιλαμβάνονται οι περισσότερες χώρες της ΕΕ – συμφώνησαν τον περασμένο μήνα να απελευθερώσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματά τους, σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν τις αγορές πετρελαίου.

Καύσιμα αεροπορικών

Η ΕΕ εισάγει περίπου το 40% των καυσίμων αεριωθούμενων, εκ των οποίων το ήμισυ προέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι Βρυξέλλες προετοιμάζουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης πιθανών ελλείψεων καυσίμων για αεροσκάφη, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να προκύψουν μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Οι οδηγίες θα καλύπτουν ζητήματα όπως η απώλεια θέσεων εργασίας από τις αεροπορικές εταιρείες στα αεροδρόμια λόγω ακυρώσεων και τον κανόνα της ΕΕ κατά των δεξαμενόπλοιων, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει τα αεροπλάνα να φορτώνουν επιπλέον καύσιμα σε φθηνές τοποθεσίες, δήλωσε την Τρίτη ο Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί την ικανότητα διύλισης της Ευρώπης και θα εισαγάγει μέτρα «για να διασφαλίσει ότι η υπάρχουσα ικανότητα αξιοποιείται πλήρως», αναφέρει το προσχέδιο.

«Άμεση ανακούφιση»

Το προσχέδιο των προτάσεων περιλαμβάνει μια λίστα συστάσεων για την παροχή «άμεσης ανακούφισης», αν και εναπόκειται στις επιμέρους κυβερνήσεις να τις υιοθετήσουν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

