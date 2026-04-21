Τζιτζικώστας: Οι ακυρώσεις πτήσεων δεν συνδέονται με προβλήματα στην επάρκεια καυσίμων αεροπορίας, αλλά στις υψηλές τιμές

Σήφης Γαρυφαλάκης

Oικονομία

Απόστολος Τζιτζικώστας

Οι ακυρώσεις πτήσεων δεν συνδέονται με προβλήματα στην επάρκεια καυσίμων αεροπορίας, αλλά στις υψηλές τιμές τους, ξεκαθάρισε σήμερα από τις Βρυξέλλες, ο επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε λίγο μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης των υπουργών μεταφορών της ΕΕ.

Ερωτηθείς για τις ακυρώσεις πτήσεων κάποιων ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών, ο κ. Τζιτζικώστας απάντησε ότι αυτές μέχρι στιγμής «δεν οφείλονται σε έλλειψη εφοδιασμού καυσίμων αεροσκαφών, αλλά σχετίζονται με την ιδιαίτερα υψηλή τιμή των καυσίμων που έχουν υπερδιπλασιαστεί».

Όπως εξήγησε, η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει πολλές αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν ή ακόμη και να διακόψουν ορισμένα δρομολόγια που δεν έχουν πλέον οικονομική βιωσιμότητα. «Ακόμη και γραμμές που βρίσκονταν οριακά στο σημείο κερδοφορίας, σήμερα δεν είναι πλέον βιώσιμες», ανέφερε.

