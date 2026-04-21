Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στην εταιρεία ανακύκλωσης – Η περιοχή «πνίγηκε» από τους καπνούς

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

φωτιά στη Θεσσαλονίκη

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (21/4) σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στην περιοχή της Συμμαχικής Οδού, κοντά στη Νεοχωρούδα στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή την ώρα, ειδικά μηχανήματα έργου πραγματοποιούν αναμοχλεύσεις, προκειμένου να εντοπιστούν εστίες φωτιάς και να τεθούν υπό πλήρη έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας voria.gr, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της.

Σημειώνεται ότι λόγω των υλικών που καίγονται, πυκνοί καπνοί αναδύονταν από το σημείο, σκεπάζοντας την περιοχή, με την οσμή, σύμφωνα με μαρτυρίες, να φτάνει μέχρι και το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ωραιοκάστρου, εξάλλου, εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, προειδοποιώντας για την πιθανότητα έκλυσης επικίνδυνων καπνών και τοξικών αερίων λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται στον χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν εντός των σπιτιών τους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα για την αποφυγή εισπνοής επιβλαβών σωματιδίων, ενώ εστάλη μήνυμα και από το 112.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 15 πυροσβέστες και πέντε οχήματα, ενώ συνδράμουν και μέσα της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ωραιοκάστρου.

Δείτε εικόνες:

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
περισσότερα
18:55 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διέπεται απ...
18:49 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Κεφαλονιά: Στη δημοσιότητα τα sms που αντάλλαξαν η Μυρτώ και ο σύντροφός της

Στη δημοσιότητα έρχονται σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξαν η 1...
18:43 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε μουσικούς του δρόμου στη Νέα Παραλία – Η απάντηση του Δήμου

Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ επιβλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε μουσικούς του δρόμου οι οποίοι ...
18:31 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει η υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας από τις Δαφνές Ηρα...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης