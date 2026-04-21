Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στην εταιρεία ανακύκλωσης – Η περιοχή «πνίγηκε» από τους καπνούς

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (21/4) σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στην περιοχή της Συμμαχικής Οδού, κοντά στη Νεοχωρούδα στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή την ώρα, ειδικά μηχανήματα έργου πραγματοποιούν αναμοχλεύσεις, προκειμένου να εντοπιστούν εστίες φωτιάς και να τεθούν υπό πλήρη έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας voria.gr, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της.

Σημειώνεται ότι λόγω των υλικών που καίγονται, πυκνοί καπνοί αναδύονταν από το σημείο, σκεπάζοντας την περιοχή, με την οσμή, σύμφωνα με μαρτυρίες, να φτάνει μέχρι και το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ωραιοκάστρου, εξάλλου, εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, προειδοποιώντας για την πιθανότητα έκλυσης επικίνδυνων καπνών και τοξικών αερίων λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται στον χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν εντός των σπιτιών τους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα για την αποφυγή εισπνοής επιβλαβών σωματιδίων, ενώ εστάλη μήνυμα και από το 112.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 15 πυροσβέστες και πέντε οχήματα, ενώ συνδράμουν και μέσα της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ωραιοκάστρου.

Δείτε εικόνες: