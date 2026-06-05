Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο στον Άγιο Νικόλαο – Στην ΜΕΘ 19χρονος μοτοσικλετιστής

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Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 19χρονος σήμερα το απόγευμα στην περιοχή Χαβάνια του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην Κρήτη, έπειτα από μετωπική σύγκρουση δικύκλου με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο.

Ο 19χρονος οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, η οποία συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με αυτοκίνητο που οδηγούσε Γερμανίδα τουρίστρια.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον νεαρό στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, και αποφάσισαν τη διακομιδή του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την Τροχαία Αγίου Νικολάου, ο 19χρονος φορούσε προστατευτικό κράνος. Ωστόσο, η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Η Τροχαία Αγίου Νικολάου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.