Τροχαίο στη Ναύπακτο: Νέα συγκλονιστική μαρτυρία από την μητέρα – «Αφού δεν μου σκότωσαν το παιδί»

Η μητέρα από τη Ναύπακτο, η οποία κατάφερε να σώσει την 4χρονη κόρη της λίγο πριν πέσει πάνω τους ένα ανεξέλεγκτο αυτοκίνητο, περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τις στιγμές τρόμου που έζησε. Η 39χρονη γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον κίνδυνο, όταν το όχημα κινήθηκε με ταχύτητα προς το σημείο όπου βρισκόταν η ίδια και το παιδί της. Η μητέρα αντέδρασε ακαριαία και απομάκρυνε τη μικρή την τελευταία στιγμή, πριν από τη σφοδρή πρόσκρουση.

«Τι να σας πω. Αφού δεν μου σκότωσαν το παιδί. Τίποτε άλλο». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε τον τρόμο που ένιωσε, όταν αντιλήφθηκε ότι το αυτοκίνητο ερχόταν προς το μέρος τους.

Στη συνέχεια, η γυναίκα εξήγησε πώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό: «Βγήκα από τον φούρνο, άνοιξα την πόρτα του συνοδηγού για να αφήσω την πίτσα και η μικρή, που την είχα πίσω δεμένη στο κάθισμα, ζήτησε να βγει λίγο έξω από το αυτοκίνητο. Άνοιξα την πόρτα, την έβγαλα και, την ώρα που την έβγαλα από το αυτοκίνητο, πήγαινε να πηδήξει για να μπει μπροστά, στη θέση του συνοδηγού. Πριν προλάβει να μπει, άκουσα τον θόρυβο, την πήρα και την πέταξα».

Η αντίδραση της 39χρονης ήταν άμεση. Η γυναίκα άρπαξε το παιδί της και το έσπρωξε προς την είσοδο καταστήματος, ώστε να το προστατεύσει από το ανεξέλεγκτο όχημα. «Απλώς άκουσα τον ήχο και την πήρα. Κατάλαβα ότι είναι αυτοκίνητο και ότι έχει κολλήσει το γκάζι. Εκεί την είχα, αλλά όταν έπεσα, όταν την πέταξα και έπεσα, την έσπρωξα πιο μέσα ακόμα».

Η μητέρα της 4χρονης έστειλε και μήνυμα προς τους οδηγούς που ενδέχεται να υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους στην οδήγηση. «Όταν δεν μπορείς, απλά δεν οδηγείς».

Μετά το σοβαρό τροχαίο, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας αφαίρεσαν από τον ηλικιωμένο οδηγό το δίπλωμα οδήγησης.