Συγκλόνισαν οι γονείς του 11χρονου Μάριου στη δίκη για τον θάνατό του από αδέσποτη σφαίρα – «Δεν μπορούσα να φανταστώ τι είχε συμβεί»

Συγκλόνισαν οι καταθέσεις των γονέων του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδι το καλοκαίρι του 2017. Η δίκη για τον θάνατο του 11χρονου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ξεκίνησε με έντονη συγκινησιακή φόρτιση, με τους γονείς του παιδιού να περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια τους, όταν ο Μάριος κατέρρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια της γιορτής.

Υπενθυμίζεται ότι στο εδώλιο κάθονται δύο άνδρες Ρομά, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές ως εμπλεκόμενοι στους άσκοπους πυροβολισμούς που φέρονται να προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού. Ο πρώτος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ενώ ο δεύτερος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο κατηγορούμενοι, κατά τη διάρκεια γλεντιού, πυροβολούσαν στον αέρα.

«Τον είδα πεσμένο στο έδαφος» είπε η μητέρα του Μάριου

Πρώτη ανέβηκε στο βήμα η μητέρα του παιδιού, Διονυσία Σουλούκου, η οποία ήταν παρούσα ως εκπαιδευτικός στη σχολική γιορτή, περιέγραψε ότι το παιδί ανυπομονούσε για τη συγκεκριμένη ημέρα και συμμετείχε με χαρά στην εκδήλωση.

Όπως κατέθεσε η μητέρα του Μάριου, η αρχική αίσθηση ήταν ότι ο μικρός είχε πέσει και τραυματιστεί, χωρίς να είναι αντιληπτό πως είχε δεχθεί πυροβολισμό. «Ο Μάριος έπεσε κάτω. Ήταν πεσμένος μπρούμυτα… αίματα δεν είδα αμέσως. Εγώ τον γύρισα, έπιασα τα ποδαράκια του και τότε είδα το αίμα να τρέχει. Δεν πήγε το μυαλό ότι το παιδί έπεσε από σφαίρα. Στην αρχή δεν μπορούσα να φανταστώ τι είχε συμβεί», ανέφερε, περιγράφοντας το σοκ που βίωσε όταν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Με μεγάλη φόρτιση και ακούγοντας την πρόεδρο να της λέει «δεν θα μπορούσα να φανταστώ να ήμουν στη θέση σας», η μητέρα του Μάριου τόνισε πως το να πυροβολεί κάποιος σε πυκνοκατοικημένη περιοχή τον καθιστά «εν δυνάμει δολοφόνο».

Όπως κατέθεσε, «ο Μάριος και ακόμα ένα παιδάκι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη γιορτή. Ο Μάριος είχε αγχωθεί. Το άλλο παιδάκι μού είπε πως δεν ήθελε να βγει στη σκηνή. Γυρίζω την πλάτη μου να του πω να μη στενοχωριέται και ακούω μια φωνή. Ήταν ο Μάριος… έπεσε» και πρόσθεσε «Το αίμα έτρεχε ποτάμι. Αργήσαμε πολύ να καταλάβουμε τι είχε συμβεί, τότε όλοι έλεγαν ότι έπεσε, ζαλίστηκε… Εγώ υποψιάστηκα ότι κάτι το χτύπησε, γιατί έβλεπα το αίμα να τρέχει από πίσω ενώ ο Μάριος είχε πέσει από μπροστά».

Η μάρτυρας αναφέρθηκε και στη συχνότητα με την οποία σημειώνονταν πυροβολισμοί στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων. Όπως σημείωσε, περιστατικά με σφαίρες που καταλήγουν σε κατοικημένους χώρους έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, γεγονός που –κατά την ίδια– καταδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Όπως είπε, στην περιοχή ήταν συχνοί οι πυροβολισμοί και πως διαρκούσαν ακόμη και ένα 24ωρο. «Τα γλέντια τους είναι ατελείωτα. Ξέραμε ότι πέφτουν πυροβολισμοί. Έβρισκαν όλοι βολίδες στις ταράτσες, στα μπαλκόνια. Έχει πέσει σφαίρα στο πόδι παιδιού την ώρα που περπατούσε», τόνισε.

Πρόεδρος: Μάθατε εκ των υστέρων, λοιπόν, τι;

Μητέρα Μάριου: «Μάθαμε την άλλη μέρα στις 10:00 το πρωί. Μας ενημέρωσαν ότι ήταν από βολίδα. Πριν από εμάς το έμαθαν τα κανάλια. Έγιναν πολλά λάθη. Τα στοιχεία χάθηκαν, τα όπλα πετάχτηκαν, οι ένοχοι εξαφανίστηκαν».

«Είναι ο δολοφόνος του παιδιού μου»

Τις στιγμές που ακολούθησαν στο νοσοκομείο περιέγραψε από την πλευρά του στο δικαστήριο ο πατέρας του παιδιού, Αθανάσιος Σουλούκος. Όπως ανέφερε, αρχικά δεν είχε γίνει αντιληπτό ότι το παιδί είχε χτυπηθεί από σφαίρα, κάτι που διαπιστώθηκε την επόμενη ημέρα. Εξέφρασε επίσης την οδύνη και τις ενοχές που αισθάνεται για το γεγονός ότι η οικογένεια βρέθηκε σε έναν χώρο όπου σημειώνονταν συχνά άσκοποι πυροβολισμοί.

Ο πατέρας του Μάριου ανέφερε στο δικαστήριο πως ο πρώτος κατηγορούμενος, στο σπίτι του οποίου είχε στηθεί γλέντι το μοιραίο βράδυ, είναι εκείνος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 11χρονο μαθητή. «Είναι ο δολοφόνος του παιδιού μου. Τέλος, είναι σίγουρο. Το λέω από την πρώτη στιγμή. Δεν μπορεί να έριχναν οι άλλοι και να μην έριχνε ο κύριος. Αυτός το ξεκίνησε πρώτος, είναι ο κύριος του σπιτιού. Αυτή είναι η άποψή μου», κατέθεσε ο μάρτυρας.

Πρόεδρος: Πότε μάθατε από τι έφυγε το παιδί;

Πατέρας Μάριου: «Ρωτούσαμε, γιατρέ από πού είναι τα αίματα; Πέρασαν οι νοσοκόμες από μπροστά μας με ένα σεντόνι και η μητέρα του μου λέει, “Θανάση το παιδί έφυγε…”».

Ο πατέρας του Μάριου έκανε λόγο για ένα χρόνιο πρόβλημα στην περιοχή, περιγράφοντας ότι οι κάτοικοι έρχονται συχνά αντιμέτωποι με παρόμοια περιστατικά, ενώ υποστήριξε ότι, παρά τα μέτρα που είχαν ληφθεί κατά καιρούς, το φαινόμενο δεν έχει εξαλειφθεί.

«Ακόμα και σήμερα κάθε βραδύ πυροβολούν από τις 10 μέχρι το πρωί», σημείωσε ο πατέρας του 11χρονου.

Στο πλευρό της οικογένειας βρέθηκαν φίλοι, συμμαθητές του 11χρονου και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι παρακολούθησαν τη διαδικασία φορώντας μαύρα μπλουζάκια με το όνομα του παιδιού, τιμώντας με αυτό τον τρόπο την μνήμη του. Η παρουσία τους αποτέλεσε μια συμβολική κίνηση συμπαράστασης προς τους γονείς, που συνεχίζουν να διεκδικούν δικαίωση για τον άδικο χαμό του παιδιού τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, dikastiko.gr