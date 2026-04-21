Άδωνις Γεωργιάδης: «Υποκριτές και φαρισαίοι στο ΠΑΣΟΚ» – Τι είπε για τη δήλωση Αρβανίτη

Για υποκρισία κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το μεσημέρι της Τρίτης στο ΟΡΕΝ, δίνοντας συνέχεια στην κόντρα του με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε αρχικά στην περιπέτεια του Γιώργου Μυλωνάκη, επισημαίνοντας πως «η κατάστασή του είναι σταθερή και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνεται η αισιοδοξία. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι».

Σχετικά με την κόντρα του με το ΠΑΣΟΚ για τη θητεία των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι «αν έψαχνε ο κ. Τσουκαλάς θα έβρισκε ότι ο Άρειος Πάγος έχει προκηρύξει από τον Δεκέμβριο τις θέσεις και έχουν κάνει αίτηση πολλοί άλλοι εισαγγελείς που διεκδικούν τις θέσεις αυτές. Αν αυτά δεν τα ξέρει ο κ. Τσουκαλάς, φταίω εγώ; Φταίω εγώ που είναι ανενημέρωτος; Αν ο κ. Τσουκαλάς πιστεύει ότι δεν επίκειται συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, μπορεί να κάνει ερώτημα το ΠΑΣΟΚ στον Άρειο Πάγο. Σας διαβεβαιώ ότι αυτό που λέω είναι αλήθεια. Ο Άρειος Πάγος θα κάνει ό,τι θέλει».

«Υποκριτές και φαρισαίοι στο ΠΑΣΟΚ»

«Το ΠΑΣΟΚ με κατηγορεί ότι το να κατηγορώ εγώ μία Ευρωπαία Εισαγγελέα για τους νομικούς της ισχυρισμούς είναι ακροδεξιό παραλήρημα, είναι bullying, είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Όλα αυτά έχουν πει για εμένα» συνέχισε ο Άδωνις Γεωργιάδης και έδειξε μία φωτογραφία στο κινητό του με ένα άρθρο το οποίο έχει τίτλο: «Η Πόπη Παπανδρέου στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ για τη δικογραφία για τα υποβρύχια».

Μετρήστε πόσες φορές αυτές τις μέρες οι του @pasok είτε δια του @androulakisnick είτε δια του εκπροσώπου Τύπου τους κ. Τσουκαλά, είτε του «νομομαθούς» @pandoudonis με έχουν χαρακτηρίσει «ακροδεξιό τραμπούκο», «αντιθεσμικό» κλπ διότι λέει «επιτίθεμαι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»… pic.twitter.com/H5DWSmH0cO — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 21, 2026

Ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι «το 2014 η κυρία Παπανδρέου έστειλε στη Βουλή βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών δικογραφία κατά του Ευάγγελου Βενιζέλου χωρίς -κατά το ΠΑΣΟΚ- να έχει δικαίωμα».

«Ξέρετε τι είχε πει τότε ο γραμματέας της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή; Είχε δηλώσει ότι “δεν αποκλείεται το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευτέρπη Κουτζαμάνη, την αναζήτηση ενδεχόμενων πειθαρχικών ευθυνών της κυρίας Παπανδρέου”. Και ερωτώ: το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου όταν ζητούσε την έναρξη πειθαρχικής δίωξης στην κυρία Παπανδρέου, έκανε ακροδεξιό παραλήρημα; Καταλαβαίνετε την υποκρισία; Εδώ μιλάμε για υποκριτές και φαρισαίους».

«Οι δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή κατά τη γνώμη μου είναι αστείες. […] Όταν θα κριθούν οι υποθέσεις αυτές, και εγώ πιστεύω ότι θα αθωωθούν και οι 11 βουλευτές, θα πρέπει να επανέλθουν σε αυτή την ιστορία και να κάνουμε μία συζήτηση για το τι συνέβη στην Ελλάδα» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

«Γελοία η δήλωση Αρβανίτη»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε γελοία τη δήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Αρβανίτη που είπε ότι «οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες». «Ο κ. Αρβανίτης δεν μπορεί να δημιουργήσει μείζον πολιτικό θέμα. Είπε μία προφανή ανοησία» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.