Σχοινάς: Ιστορική ευκαιρία για τη χώρα η διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ – Έμφαση στη στήριξη των νέων και νεοεισερχόμενων αγροτών

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

Μαργαρίτης Σχοινάς

Έμφαση στη στήριξη των νέων και νεοεισερχόμενων αγροτών, θα δοθεί με τις βασικές εθνικές προτεραιότητες στο νέο παραγωγικό μοντέλο, όπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη του εθνικού διαλόγου ενόψει της νέας ΚΑΠ.

Στόχος είναι η αντιμετώπιση και του δημογραφικού προβλήματος στις αγροτικές περιοχές, η δίκαιη στήριξη του εισοδήματος, με έμφαση τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα στην ενίσχυση του συνεργατισμού και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, ιδίως των υδάτων και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα, τόνισε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το ζητούμενο της νέας ΚΑΠ είναι, μέσα από ρεαλιστικούς στόχους να προωθήσει ισόρροπα τις μεταρρυθμίσεις για την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία του αγροδιατροφικού μας συστήματος, ανταποκρινόμενη επαρκώς.

Ο κ. Σχοινάς κάλεσε παράλληλα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων, τονίζοντας ότι η επιτυχία της προσπάθειας προϋποθέτει συνεργασία, συνεννόηση και κοινή ευθύνη.

Η φωνή της χώρας μας πρέπει να ακουστεί δυνατά στις Βρυξέλλες

Όπως υπογράμμισε, η χώρα μας καλείται να διαμορφώσει μια ισχυρή και αξιόπιστη παρουσία στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, προσθέτοντας ότι «η φωνή της χώρας μας πρέπει να ακουστεί δυνατά στις Βρυξέλλες», κάτι που προϋποθέτει τη δημιουργία «ενός κεφαλαίου αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης» που θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική ισχύ της χώρας .

Σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Σχοινάς επισήμανε ότι πρόκειται για μια σημαντικά διαφοροποιημένη προσέγγιση, η οποία δεν συνιστά απλώς μια «συνέχιση» του υφιστάμενου πλαισίου, αλλά μια νέα αρχιτεκτονική πολιτικής, προσθέτοντας ότι η συνολική χρηματοδότηση θα ανέρχεται περίπου σε 2 τρισ. ευρώ, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η επιτυχία της νέας ΚΑΠ, συμπλήρωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, θα κριθεί από το πόσο μπορεί να απαντήσει στα ουσιαστικά προβλήματα των παραγωγών και των αγροτικών περιοχών.

Υπογράμμισε, τέλος, πως η διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα, επισημαίνοντας ότι μέσα από τον διάλογο και τη συλλογική επεξεργασία πολιτικών επιλογών μπορούν να τεθούν τα θεμέλια για ένα νέο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό πρότυπο για την ελληνική γεωργία.

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
19:08 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Έντι Ράμα την Τετάρτη στο Μαξίμου

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το ...
17:39 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Νέα πρόκληση από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών – «Άκυροι και ανυπόστατοι οι χάρτες της Ελλάδας για την αλιεία στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο»

Σε μια προκλητική ανακοίνωση προχώρησε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τους χάρτες...
17:35 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

«Γαλάζιες» αντιδράσεις μετά τη δήλωση του Κώστα Αρβανίτη για «πειραγμένες εκλογές» και αποστάσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστα Αρβανίτη ότι οι ...
16:44 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Φάμελλος: Η ελληνική κυβέρνηση να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

Να συνταχθεί με το αίτημα του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, για αναστολή της Συμφω...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης