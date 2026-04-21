Σχοινάς: Ιστορική ευκαιρία για τη χώρα η διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ – Έμφαση στη στήριξη των νέων και νεοεισερχόμενων αγροτών

Έμφαση στη στήριξη των νέων και νεοεισερχόμενων αγροτών, θα δοθεί με τις βασικές εθνικές προτεραιότητες στο νέο παραγωγικό μοντέλο, όπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη του εθνικού διαλόγου ενόψει της νέας ΚΑΠ.

Στόχος είναι η αντιμετώπιση και του δημογραφικού προβλήματος στις αγροτικές περιοχές, η δίκαιη στήριξη του εισοδήματος, με έμφαση τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα στην ενίσχυση του συνεργατισμού και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, ιδίως των υδάτων και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα, τόνισε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το ζητούμενο της νέας ΚΑΠ είναι, μέσα από ρεαλιστικούς στόχους να προωθήσει ισόρροπα τις μεταρρυθμίσεις για την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία του αγροδιατροφικού μας συστήματος, ανταποκρινόμενη επαρκώς.

Ο κ. Σχοινάς κάλεσε παράλληλα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων, τονίζοντας ότι η επιτυχία της προσπάθειας προϋποθέτει συνεργασία, συνεννόηση και κοινή ευθύνη.

Όπως υπογράμμισε, η χώρα μας καλείται να διαμορφώσει μια ισχυρή και αξιόπιστη παρουσία στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, προσθέτοντας ότι «η φωνή της χώρας μας πρέπει να ακουστεί δυνατά στις Βρυξέλλες», κάτι που προϋποθέτει τη δημιουργία «ενός κεφαλαίου αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης» που θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική ισχύ της χώρας .

Σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Σχοινάς επισήμανε ότι πρόκειται για μια σημαντικά διαφοροποιημένη προσέγγιση, η οποία δεν συνιστά απλώς μια «συνέχιση» του υφιστάμενου πλαισίου, αλλά μια νέα αρχιτεκτονική πολιτικής, προσθέτοντας ότι η συνολική χρηματοδότηση θα ανέρχεται περίπου σε 2 τρισ. ευρώ, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η επιτυχία της νέας ΚΑΠ, συμπλήρωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, θα κριθεί από το πόσο μπορεί να απαντήσει στα ουσιαστικά προβλήματα των παραγωγών και των αγροτικών περιοχών.

Υπογράμμισε, τέλος, πως η διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα, επισημαίνοντας ότι μέσα από τον διάλογο και τη συλλογική επεξεργασία πολιτικών επιλογών μπορούν να τεθούν τα θεμέλια για ένα νέο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό πρότυπο για την ελληνική γεωργία.