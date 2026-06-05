e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 12 Iουνίου

Συνολικά 69.437.917,18 ευρώ θα καταβληθούν σε 84.334 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, μεταξύ 8 και 12 Ιουνίου 2026.

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Oικονομία

πληρωμές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 69.437.917,18 ευρώ θα καταβληθούν σε 84.334 δικαιούχους, από τις 8 έως 12 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα στις 8 Ιουνίου, ενώ 14.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 700 δικαιούχους για εφάπαξ έως τις 12 Ιουνίου.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες και 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Συνολικά  69.437.917,18 ευρώ θα καταβληθούν σε 84.334 δικαιούχους, από τις 8 έως 12 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 8 Ιουνίου, θα καταβληθούν 15.437.917,18 σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων)
  • από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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