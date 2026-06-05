Ράμα για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ: «Ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ είναι τα 3 πράγματα που δεν θα μπορείς να προβλέψεις»

«Υπάρχουν τρία πράγματα που δεν μπορείς να προβλέψεις: Ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ». Η συγκεκριμένη δήλωση ανήκει στον Έντι Ράμα, ο οποίος επέλεξε αυτή την αν μη τι άλλο περίεργη φράση για να αναφερθεί στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, στην άφιξή του στη σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο.

Παράλληλα, ο Αλβανός πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Όπως τόνισε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει την αρχή της αξιοκρατίας στη διαδικασία διεύρυνσης, αλλά παράλληλα να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις προς ένα μοντέλο σταδιακής ένταξης των υποψήφιων χωρών.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη θέση διατυπώνεται εδώ και καιρό από την αλβανική πλευρά και πλέον φαίνεται να βρίσκει μεγαλύτερη ανταπόκριση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι επαρκείς.

«Αν θέλετε να στείλετε ένα ισχυρό μήνυμα στον κόσμο, τώρα είναι η στιγμή. Βρισκόμαστε όλοι γύρω από το ίδιο τραπέζι και θα πρέπει να έχουμε όλοι ένα ειδικό καθεστώς. Δεν είναι πολύ αργά, αλλά δεν είναι αρκετό» δήλωσε σε δημοσιογράφους πριν από την έναρξη της συνόδου.

Ο Ράμα υποστήριξε επίσης ότι τα επιχειρήματα περί κινδύνων από τη διεύρυνση έχουν πλέον ξεπεραστεί, σημειώνοντας ότι πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια, ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να συμμετέχει στις σχετικές συζητήσεις για την ένταξη της Αλβανίας.

Επιπλέον, αναφερόμενος στο πότε θα ενταχθεί η Αλβανίας στην ΕΕ δήλωσε: «Ο Θεός, το σεξ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να προβλεφθούν».

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Επίσης, ο κ. Ράμα δήλωσε πως «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διότι δεν υπάρχει σχέδιο», ως προς τις διαδηλώσεις κατά του σχεδίου ανέγερσης τουριστικού συμπλέγματος της οικογένειας Τραμπ.

«Δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας όσο δεν υπάρχει σχέδιο» διαβεβαίωσε ο Εντι Ράμα τονίζοντας ότι «οι καλύτεροι ειδικοί» στον κόσμο «έχουν κινητοποιηθεί» και ότι πρόκειται «για την δημιουργία κάτι μοναδικού».

«Δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο σχέδιο. Καταρχάς, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο, μετά να το δούμε, μετά να το συζητήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι που δεν υπάρχει» είπε ο Αλβανός πρωθυπουργός καλώντας «τα διεθνή μέσα ενημέρωσης» «να είναι πιο προσεκτικά».