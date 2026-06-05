Προκόπης Παυλόπουλος για τον Γιώργο Σουφλιά: «Με άφατη οδύνη αποχαιρετώ έναν ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και Ευπατρίδη Πολιτικό»

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, αποχαιρετά με δήλωσή του τον πρώην υπουργό και βουλευτή Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

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Προκόπης Παυλόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, αποχαιρετά τον πρώην υπουργό και βουλευτή Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.
  • Σε δήλωσή του, ο κ. Παυλόπουλος υπογραμμίζει: «Με άφατη οδύνη αποχαιρετώ τον ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και Ευπατρίδη Πολιτικό Γιώργο Σουφλιά».
  • Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει επίσης ότι οι «αδιαμφισβήτητες πολιτικές του ικανότητες… και το υποδειγματικό πολιτικό θάρρος του τον καθιστούν επαξίως αυθεντικό παράδειγμα προς μίμηση».

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Με δήλωση του, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπης Παυλόπουλος αποχαιρετά τον πρώην υπουργό και βουλευτή Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος έφυγε σήμερα από το ζωή σε ηλικία 85 ετών.

«Με άφατη οδύνη αποχαιρετώ τον ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και Ευπατρίδη Πολιτικό Γιώργο Σουφλιά. Οι αδιαμφισβήτητες πολιτικές του ικανότητες -οι οποίες αναδείχθηκαν και αποδείχθηκαν επί πολλά χρόνια στην πράξη- και το υποδειγματικό πολιτικό θάρρος του τον καθιστούν επαξίως αυθεντικό παράδειγμα προς μίμηση και θεμελιώνουν στο διηνεκές την στέρεη αντηρίδα της υστεροφημίας που δικαίως του αναλογεί» υπογραμμίζει ο Προκόπης Παυλόπουλος.

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