Προκόπης Παυλόπουλος για τον Γιώργο Σουφλιά: «Με άφατη οδύνη αποχαιρετώ έναν ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και Ευπατρίδη Πολιτικό»

Με δήλωση του, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπης Παυλόπουλος αποχαιρετά τον πρώην υπουργό και βουλευτή Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος έφυγε σήμερα από το ζωή σε ηλικία 85 ετών.

«Με άφατη οδύνη αποχαιρετώ τον ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και Ευπατρίδη Πολιτικό Γιώργο Σουφλιά. Οι αδιαμφισβήτητες πολιτικές του ικανότητες -οι οποίες αναδείχθηκαν και αποδείχθηκαν επί πολλά χρόνια στην πράξη- και το υποδειγματικό πολιτικό θάρρος του τον καθιστούν επαξίως αυθεντικό παράδειγμα προς μίμηση και θεμελιώνουν στο διηνεκές την στέρεη αντηρίδα της υστεροφημίας που δικαίως του αναλογεί» υπογραμμίζει ο Προκόπης Παυλόπουλος.