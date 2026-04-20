Κώστας Αρβανίτης: «Οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Κώστας Αρβανίτης

Οι εκλογές του 2023 ήταν «πειραγμένες» κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας το απόγευμα της Δευτέρας 20 Απριλίου 2026 στο OPEN.

«Θα το πω ανοικτά, οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες. Και δεν τολμάει να το πει κανείς ανοιχτά, ούτε από την αντιπολίτευση. Πώς από πρασινοκόκκινη η Κρήτη, έγινε μπλε; Ή η δυτική Μακεδονία;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Αρβανίτης στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», κάνοντας μάλιστα λόγο για ένα σύστημα επιρροής της κοινής γνώμης.

«Αυτά τα λέγαμε από το 2023» πρόσθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Δείτε τις δηλώσεις του κ. Αρβανίτη στο 11:40: 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
21:41 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ: Έχουμε σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ κάποιοι θέλουν να μας γυρίσουν στο 1980

Στο προσυνέδριο με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές» που πρα...
20:15 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Ηράκλειο: Live η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τοπικούς παράγοντες στο πλαίσιο του Προσυνεδρίου της ΝΔ

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση από το Ηράκλειο της Κρήτης, τη συζήτηση του Προέδρου της ...
18:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Κυβερνητικές πηγές για ΠΑΣΟΚ: «Αδικαιολόγητος εκνευρισμός»

«Αδικαιολόγητος ο εκνευρισμός του ΠΑΣΟΚ» σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, με αφορμή την ανακοίνω...
18:25 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

«Καρφιά» από τον Γιώργο Βλάχο: Ο Λαζαρίδης έπρεπε να είχε παραιτηθεί από την πρώτη στιγμή – Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου

Αποστάσεις από την στάση που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κρ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης