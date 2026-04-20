Κώστας Αρβανίτης: «Οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες» – ΒΙΝΤΕΟ

Οι εκλογές του 2023 ήταν «πειραγμένες» κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας το απόγευμα της Δευτέρας 20 Απριλίου 2026 στο OPEN.

«Θα το πω ανοικτά, οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες. Και δεν τολμάει να το πει κανείς ανοιχτά, ούτε από την αντιπολίτευση. Πώς από πρασινοκόκκινη η Κρήτη, έγινε μπλε; Ή η δυτική Μακεδονία;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Αρβανίτης στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», κάνοντας μάλιστα λόγο για ένα σύστημα επιρροής της κοινής γνώμης.

«Αυτά τα λέγαμε από το 2023» πρόσθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Δείτε τις δηλώσεις του κ. Αρβανίτη στο 11:40: