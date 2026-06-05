Πανελλήνιες 2026: Σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων

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Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται και σήμερα, Παρασκευή, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα:

Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

(Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών) Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας)

(Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ