Πανελλήνιες 2026: Σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων συνεχίζονται σήμερα, Παρασκευή, με μαθήματα προσανατολισμού. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 με διάρκεια τρεις ώρες.

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Πανελλήνιες 2026
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται και σήμερα, Παρασκευή, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.
  • Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική.
  • Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30, με τους υποψηφίους να πρέπει να έχουν προσέλθει μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται και σήμερα, Παρασκευή, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα:

  • Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
  • Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας)
  • Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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