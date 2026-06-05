Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης για Γραμματέας της ΝΔ – Συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή την Τετάρτη

Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, στις 16:00, θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, η Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

Πηγές αναφέρουν ότι η πρόταση του Πρωθυπουργού για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Βουλευτής Β3´ Νότιου Τομέα Αθηνών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Μετά την παραίτηση του Κώστα Σκρέκα τον Απρίλιο καθήκοντα γραμματέα εκτελούσε ο Στέλιος Κονταδάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε ότι ενόψει των εκλογών στη θέση του Γραμματέα θα βρίσκεται μέλος της ΚΟ της ΝΔ, απορρίπτοντας εισηγήσεις για εξωκοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι άλλωστε και ένα πρόσωπο από τη νέα γενιά με το οποίο ο Πρωθυπουργός έχει συνεργαστεί στενά και στο παρελθόν.

Μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη θα υπάρξουν αλλαγές και στο κυβερνητικό σχήμα καθώς θα «ανοίξει» μία επιπλέον θέση.

Οι αλλαγές, εκτός από την τοποθέτηση νέου αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέου υφυπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, την είσοδο στην κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, του Τάσου Χατζηβασιλείου ως υφυπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα και την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε., και ίσως δύο ή τρεις αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών.