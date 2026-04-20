Περικλής Κονδυλάτος: «Τάιζα τον Τριαντάφυλλο στο στόμα φαγητά που κλέψαμε και κοιτούσα τα μάτια του να λάμπουν στο σκοτάδι»

Καλεσμένος στο «Bedtime Stories» της Πέννυς Καβέτσου βρέθηκε ο Περικλής Κονδυλάτος, ο οποίος μεταξύ άλλων μίλησε για την εμπειρία του στο Survivor.

«Ήταν μια μεγαλειώδης εμπειρία και δεν εννοώ σαν αποτέλεσμα, αυτό που είδατε στην τηλεόραση, αλλά αυτό που έζησα εγώ. Οι στιγμές που ήμουν ολομόναχος μέσα στη ζούγκλα με κάτι πελώρια δέντρα, που δεν ήξερες αν θα σε φάει κανένα φίδι, αν θα σου επιτεθεί κανένα ζώο… Το ότι ήμασταν μέσα στις βάρκες και είδα μια φάλαινα από κάτω μας, ότι μας κυνηγούσε ένα αγριογούρουνο μια φορά, ότι φάγαμε κάτι και δηλητηριαστήκαμε όλοι και πήγαμε να πεθάνουμε… Παρακαλούσα γονατιστός έναν άνθρωπο να μου δώσει να φάω και αυτός ήθελε τα σκουλαρίκια μου», είπε αρχικά ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων .

«Τάιζα τον Τριαντάφυλλο στο στόμα με κάτι φαγητά που κλέψαμε και κοιτούσα τα μάτια του να λάμπουν μέσα στο σκοτάδι» αποκάλυψε στη συνέχεια ο Περικλής Κονδυλάτος.

Και πρόσθεσε: «Και να καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος που τον αντιπαθείς, ότι τον αγαπάς πάρα πολύ γιατί είναι ένας άνθρωπος ρε φίλε. Από αυτή την ιστορία θα μου μείνουν τα μάτια του Τριαντάφυλλου μέσα στο σκοτάδι, που του έβαζα την τροφή μέσα στο στόμα για να το φάμε γρήγορα».