Χάρης Κατσιβαρδάς: Ευχής έργον μια πιθανή προσχώρησή μου στη Νέα Δημοκρατία – ΒΙΝΤΕΟ

«Ευχής έργον» χαρακτήρισε μία πιθανή προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία, ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Κατσιβαρδάς.

Mιλώντας στο κανάλι της Βουλής, τόνισε ότι «στο μέτρο του δυνατού η κυβέρνηση από το 2019 και μετά κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Άρα θεωρώ ότι είναι χρέος μου να συντάσσομαι με τα νομοσχέδια της παρούσας κυβέρνησης, ακριβώς διότι με αμείλικτο ρεαλισμό θέλω μία χώρα με σταθερότητα, ασφάλεια, διεθνή φερεγγυότητα και αξιοπιστία και κατ’ ουσίαν να ανταποκρίνεται στις ιδεολογικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας».

«Με αυτές τις αρχές γαλουχήθηκα και εξ αυτών συντάχθηκα στα πρώτα μου μεταφοιτητικά χρόνια με τον Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος πρεσβεύει το στίγμα της συντηρητικής παράταξης, όπως και ο πρωθυπουργός της χώρας», συμπλήρωσε ο κ. Κατσιβαρδάς.

«Οι αρχές και οι αξίες που πρεσβεύει η ΝΔ είναι αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος»

Απαντώντας στο εάν θα υπάρξει προσχώρησή του στην Κ.Ο. της ΝΔ, ο ανεξάρτητος βουλευτής απάντησε ότι «εναπόκειται στη δυνητική ευχέρεια του κ. Πρωθυπουργού. Είμαι ένας απλός στρατιώτης της παράταξης. Θα ήταν Ευχής έργον. Οι αρχές και οι αξίες που πρεσβεύει η ΝΔ είναι αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος αυτή τη στιγμή».