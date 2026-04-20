Λέσβος – Αφθώδης πυρετός: Πρόσθετα μέτρα στήριξης στους πληγέντες, χωρίς οικονομικό πλαφόν – «Να δράσουμε όλοι μαζί», είπε ο Σχοινάς

Έκκληση στις τοπικές αρχές της Λέσβου και στους παραγωγούς να συνεργασθούν με την Πολιτεία για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, ώστε να καταστεί δυνατός ο περιορισμός και η εκρίζωση του αφθώδους πυρετού, απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την εξέλιξη της νόσου στο νησί.

Ο υπουργός περιέγραψε την κατάσταση ως εξαιρετικά κρίσιμη, επισημαίνοντας ότι «διαχειριζόμαστε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, όχι απλά σε τοπικό, ούτε καν σε εθνικό επίπεδο, αλλά που μπορεί να έχει και Ευρωπαϊκές διαστάσεις», ενώ υπογράμμισε ότι «τα διακυβεύματα είναι πολλά και σημαντικά και δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη».

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των κτηνοτρόφων και της τοπικής οικονομίας, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων στήριξης, χωρίς να τίθεται εκ των προτέρων ανώτατο δημοσιονομικό όριο. Όπως ανέφερε, «ο βασικός στόχος είναι να στηριχθούν ουσιαστικά και άμεσα οι παραγωγοί που πλήττονται», με παρεμβάσεις που καλύπτουν τόσο τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου όσο και το εισόδημα, το κόστος ζωοτροφών και τις επιπτώσεις στην παραγωγή γάλακτος. Μάλιστα, ανέφερε ότι σχεδιάζεται «μια νέα ειδική αποζημίωση για το γάλα που καταστρέφεται ή δεν παράγεται εξαιτίας των μέτρων», πέραν των 8 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί για τη στήριξη της μεταποίησης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων και συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες, σημειώνοντας ότι «χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων». Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι η απρόσκοπτη πρόσβαση των κτηνιατρικών υπηρεσιών στο πεδίο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, ξεκαθαρίζοντας ότι «η απαγόρευση της πρόσβασης των κτηνιάτρων στο πεδίο, είναι απαράδεκτη και ποινικά ερευνητέα».

Την ίδια ώρα, επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, στη σταδιακή άρση περιορισμών, όπως η διακίνηση ώριμων τυριών, τονίζοντας ότι αυτή θα γίνει μόνο με πλήρη διασφάλιση της βιοασφάλειας. Παράλληλα, απηύθυνε εκ νέου κάλεσμα προς τους φορείς και τους παραγωγούς να συμβάλουν στην ομαλοποίηση της κατάστασης και στη λειτουργία κρίσιμων υποδομών του νησιού, όπως το λιμάνι της Μυτιλήνης.

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η διαχείριση της κρίσης απαιτεί συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, σημειώνοντας ότι «πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί», ενώ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας και της φήμης των ελληνικών προϊόντων.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης και η Αναπληρώτρια προϊστάμενη στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαίρη Γιαννιού.

Ο τέσσερις άξονες του πλαισίου οικονομικής στήριξης προς τους πληγέντες από τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο

1) Αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα, με κάλυψη ανά ζώο βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

2) Αποζημιώσεις για απώλεια εισοδήματος, που φτάνουν τα 70 ευρώ για πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών και τα 35 ευρώ για νεότερα ζώα ή ζώα αναπαραγωγής.

3) Ενίσχυση για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, μέσω καθεστώτος de minimis για τους κτηνοτρόφους εντός ζωνών περιορισμού.

4) Ειδική αποζημίωση για το γάλα που καταστρέφεται ή δεν παράγεται λόγω των περιοριστικών μέτρων, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακολουθεί αναλυτικά η απομαγνητοφώνηση της Συνέντευξης Τύπου:

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ: Απολογούμαι για την καθυστέρηση, η οποία οφείλεται στη βλάβη που είχε ένας υποσταθμός της ΔΕΗ εδώ. Ευχαριστώ που παρόλες τις αλλαγές, είσαστε τελικά εδώ και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη τύπου.

Θέλω να σας πω ότι μέσα στις πολλές και μεγάλες εκκρεμότητες που ανέλαβα μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου σε αυτό το Υπουργείο, κορυφαία, είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Λέσβο με τα κρούσματα του αφθώδους πυρετού.

Διαχειριζόμαστε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, όχι απλά σε τοπικό, ούτε καν σε εθνικό επίπεδο, αλλά που μπορεί να έχει και Ευρωπαϊκές διαστάσεις.

Τα διακυβεύματα είναι πολλά και σημαντικά και δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Για λάθη στους χειρισμούς, για λάθη στις νοοτροπίες και για λάθη στις συμπεριφορές.

Θέλω να θυμίσω ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του αρμόδιου Επιτρόπου, του Όλιβερ Βέρχελι χαιρέτησε τον χειρισμό που κάνει η ελληνική κυβέρνηση για την κρίση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, και αυτό είναι σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε.

Φυσικά υπάρχουν και ευθύνες. Ευθύνες για το πώς φτάσαμε εδώ, ευθύνες για το πώς επανειλημμένες προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου αγνοήθηκαν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Δεν είναι όμως τώρα η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, τώρα είναι η ώρα της μάχης, της κρίσης και το πώς θα διαχειριστούμε αυτή την συνθήκη, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω μάθει στη ζωή μου να κοιτάω μπροστά, να κοιτάω το πρόβλημα και να μην χάνω χρόνο σε αναλύσεις και ενδοσκοπήσεις.

Είμαι εδώ με την πολιτική ηγεσία, από αύριο μπαίνει στην ομάδα μας και ο νέος Υφυπουργός, ο οποίος θα έχει και αρμοδιότητα για αυτά τα θέματα, ο Θανάσης Καββαδάς, ο οποίος ορκίζεται αύριο και θα μπει αμέσως και αυτός στη διαχείριση της κρίσης.

Είμαι εδώ, με τον Υφυπουργό, τον Γιάννη Ανδριανό, το Γενικό Γραμματέα, Σπύρο Πρωτοψάλτη, την κυρία Γιαννιού από την Κτηνιατρική Υπηρεσία, τον κ. Αθανασίου τον βουλευτή Λέσβου. Είμαστε εδώ για να σας δώσουμε μια εικόνα της κατάστασης, αλλά και να ανακοινώσουμε συγκεκριμένα μέτρα για τις επόμενες μέρες.

Θυμίζω, γιατί φαίνεται ότι πολλοί το ξέχασαν, ότι την περασμένη Παρασκευή, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, για σχεδόν τέσσερις ώρες, μιλήσαμε αναλυτικά, διεξοδικά και πιστεύω θετικά με όλους τους φορείς πολιτικούς, θεσμικούς, παραγωγικούς του νησιού, που έχουν λόγο στην κρίση.

Και ήδη καταλήξαμε σε κάποια πρώτα συμπεράσματα, τα οποία εν τάχει σας θυμίζω, αν και φαίνεται ότι μερικοί επιλέγουν να τα ξεχνάνε. Σας θυμίζω ότι συμφωνήσαμε και δεσμευτήκαμε ότι θα επιτρέψουμε τις εξαγωγές των ώριμων τυριών στη βάση ενός πρωτοκόλλου βιοασφαλείας, που οι Υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν σχεδόν ολοκληρώσει.

Θυμίζω ότι υπογράψαμε την ΚΥΑ και διαθέτουμε μέσω αυτής 8 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα καλύψουν το γάλα που παρέδωσαν οι κτηνοτρόφοι στους τυροκόμους.

Θυμίζω ότι αναγγείλαμε την άφιξη 10 νέων κτηνιάτρων από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νησί. Και θυμίζω ότι ολοκληρώσαμε την σύσκεψη της Παρασκευής με μια αντίληψη ότι μόνο μέσω της συνεννόησης, της ψυχραιμίας, των ελέγχων και της στήριξης μπορεί να προχωρήσουμε συντεταγμένα.

Σήμερα λοιπόν προχωράμε στο επόμενο βήμα και παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο συνολικό πλαίσιο οικονομικής στήριξης για τους πληγέντες από την κρίση στο νησί.

Πριν όμως φτάσω στις συγκεκριμένες συνιστώσες αυτού του ολοκληρωμένου πλαισίου στήριξης, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω δίνοντάς σας την επιδημιολογική εικόνα στο νησί που είναι το βασικό πλαίσιο που μας δίνει τον τόνο για όσα κάνουμε.

Έχουμε λοιπόν 43 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 54 προσβεβλημένες εκτροφές, έχουμε γύρω στα 10.000 αιγοπρόβατα και βοοειδή που θανατώθηκαν και πάνω από 420 εκτροφές στις οποίες έγινε κλινική επιτήρηση. Αυτή λοιπόν η εικόνα, όπως βλέπετε, αποτυπώνει την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση στη Λέσβο και εξηγεί γιατί απαιτείται συνδυασμός αυστηρών μέτρων και άμεσης οικονομικής στήριξης.

Ο επιδημιολογικός χάρτης του νησιού είναι αυτός, όπως βλέπετε από την αρχική γεωγραφική περιοχή των πρώτων κρουσμάτων, έχουμε βρει και νέα κρούσματα προς τη νοτιοδυτική πλευρά.

Περνάμε τώρα λίγο στην εικόνα της επιτήρησης. Αυτή είναι η εικόνα της επιτήρησης που συνδέεται άμεσα με την επιδημιολογική.

Αυτή είναι η κάλυψη της επιτήρησης. Μιλάμε για τους δείκτες θετικότητας που στις εκτροφές είναι στο 12,68 του συνολικού δείγματος επιτήρησης ενώ στα ζώα είναι το 5,47, αγγίζει τα 6 στο δείγμα επιτήρησης.

Πάμε, λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα σε αυτό το πακέτο, το ολοκληρωμένο πλαίσιο οικονομικής στήριξης, που, ξαναλέω, συμπληρώνει τις δεσμεύσεις μας της περασμένης Παρασκευής.

Αυτά τα νέα μέτρα έχουν τέσσερις βασικούς πυλώνες, θα τους δούμε αναλυτικά ένα, ένα. Μιλάμε για την αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, την αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος από τα θανατωμένα ζώα. Ενίσχυση για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών. Και μία πρόσθετη αποζημίωση για το γάλα, πέρα από το σχήμα των 8 εκατομμυρίων που συζητήσαμε την Παρασκευή.

Ας τα δούμε ένα, ένα αυτά. Ο βασικός στόχος είναι να στηριχθούν ουσιαστικά και άμεσα οι παραγωγοί που πλήττονται. Ξεκινώ με τον πρώτο πυλώνα.

Ο πρώτος πυλώνας είναι οι αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα. Καλύπτονται όλοι οι κτηνοτρόφοι των οποίων τα ζώα θανατώνονται στα πλαίσια των κτηνιατρικών μέτρων. Η αποζημίωση είναι ανά ζώο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Και οι διαδικασίες, όπως τις κάναμε και με την περίπτωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, θα είναι σε ενιαίο πλαίσιο, γρήγορες και καθαρές.

Το δεύτερο μέτρο είναι η αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος. Για τα θανατωμένα ζώα προβλέπουμε επιπλέον αποζημίωση για απώλεια του προσδοκώμενου εισοδήματος, πάλι στο πλαίσιο που δοκιμάσαμε με επιτυχία στην ευλογιά. Εδώ έχουμε μία Κοινή Υπουργική Απόφαση που μας καλύπτει για να μπορέσουμε να πληρώσουμε και αυτού του είδους τις επιλέξιμες, τώρα πια, δαπάνες και για τον αφθώδη. Ο στόχος και εδώ είναι να στηριχθούν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι για την απώλεια εισοδήματος.

Τρίτο και τέταρτο μέτρο. Τα βάλαμε μαζί εδώ. Ξεκινάω από τις ζωοτροφές. Για το σύνολο των κτηνοτρόφων του νησιού που βρίσκονται εντός των ζωνών των περιοριστικών μέτρων μετακινήσεων, προβλέπεται ενίσχυση για το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών.

Και ενώ έχουμε ένα νομικό πλαίσιο που θα τροποποιήσουμε ανάλογα, να ισχύει και για τον αφθώδη πυρετό, σχεδιάζουμε μια νέα ειδική αποζημίωση για το γάλα που καταστρέφεται ή δεν παράγεται εξαιτίας των μέτρων.

Αυτή την ρύθμιση την προωθούμε σε συντονισμό με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είμαι αισιόδοξος ότι θα μπορώ να την συγκεκριμενοποιήσω τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Σημαντικό εδώ να υπογραμμίσω η στήριξη δεν περιορίζεται σε αυτές τις δυο πρωτοβουλίες στα θανατωμένα ζώα αλλά καλύπτει και το λειτουργικό κόστος και τις παράπλευρες απώλειες.

Τώρα, για τις τυροκομικές επιχειρήσεις του νησιού. Ήδη μιλήσαμε για τα 8.000.000 ευρώ που «εγκρίθηκαν» με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της περασμένης Πέμπτης. Αυτό καλύπτει την περίοδο από το πρώτο κρούσμα, 15 Μαρτίου μέχρι τις 5 Απριλίου. Καλύπτει την αποζημίωση επιχειρήσεων παραγωγής τυριού, που επηρεάστηκαν από την απαγόρευση διάθεσης γαλακτομικών προϊόντων.

Και εδώ είναι σημαντικό να σημειώσω ότι η παρέμβαση αποτυπώνει ότι η κυβερνητική στήριξη δεν αφορά μόνο ένα κομμάτι της αλυσίδας, τους κτηνοτρόφους, αλλά και την μεταποίηση. Γιατί καλύπτει το γάλα που παρέλαβαν αμέσως μετά το πρώτο κρούσμα.

Πάλι σε σχέση με την σύσκεψη της περασμένης Παρασκευής, θυμίζω την δέσμευση μας και την επαναλαμβάνω, ότι σκοπός μας είναι σχετικά γρήγορα να επιτρέψουμε την μερική άρση της απαγόρευσης της διακίνησης του τυριού, του ώριμου τυριού από την Λέσβο.

Αυτό θα γίνει, αλλά πρέπει να γίνει με ένα τρόπο που θα μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενους κινδύνους, όχι από το προϊόν αυτό κάθε αυτό, αλλά από τη διαδικασία μετακίνησής του από τις εγκαταστάσεις προς τις αγορές .

Αυτές οι προϋποθέσεις είναι σοβαρές, αυστηρές και η πολύ εξειδικευμένη επιστημονική μας υπηρεσία, η κτηνιατρική υπηρεσία, έχει λάβει τα μέτρα, έχει εφαρμόσει τα σχετικά πρωτόκολλα σε συνεργασία με χώρες που έχουν εμπειρία σε ανάλογες διαδικασίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτρέψουμε και να προχωρήσουμε σε αυτήν την κίνηση ταχύτατα.

Θέλω να τονίσω, ότι η τήρηση των μέτρων βιοασφαλείας στο νησί είναι η βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσουν αυτά τα μέτρα στήριξης.

Αν δεν εξασφαλίσουμε ότι η βιοασφάλεια είναι ο βασικός παράγοντας που γίνεται σεβαστός σε όλες τις σχετικές διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τις έρευνες, τις αιμοληψίες των κτηνιάτρων, την πρόσβαση των κτηνιάτρων σε όλο το νησί. Αν δεν χτίσουμε αυτήν την ασπίδα βιοασφάλειας, πιστεύω ότι όλα τα υπόλοιπα δεν θα λειτουργήσουν.

Και θέλω εδώ να είμαι απόλυτα σαφής, ότι αυτό καλύπτει και οποιεσδήποτε εκφάνσεις παραβατικότητας που ενδεχομένως εμφανιστούν ή έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται στο νησί.

Η απαγόρευση της πρόσβασης των κτηνιάτρων στο πεδίο, είναι απαράδεκτη και ποινικά ερευνητέα. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων. Εξυπακούεται ότι αυτό το πλαίσιο στήριξης συνοδεύεται με όλες τις διαδικασίες ελέγχου, τις οποίες έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ.

Η Κυβέρνηση κατανοεί και συμμερίζεται τον πόνο των παραγωγών, των κτηνοτρόφων, των τυροκόμων, το λαού της Λέσβου, αλλά κάνω μία έκκληση στην τοπική κοινωνία, να κατανοήσει ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση της διαχείρισης μιας σημαντικής κρίσης, με διαστάσεις που ξεπερνάει το νησί.

Η Λέσβος περνάει μια δύσκολη δοκιμασία, αλλά δεν την περνάει μόνη της, την περνάει με τη στήριξη της Ελληνικής Πολιτείας, της Ελληνικής Κυβέρνησης, με αυστηρά μέτρα, ελέγχους, αποζημιώσεις, ενισχύσεις, τα οποία όλα αυτά ενεργοποιούνται παράλληλα.

Προτεραιότητά μας είναι να προστατεύσουμε την τοπική και την ελληνική κτηνοτροφία, να μη μείνει κανένας χωρίς καμία στήριξη, να μην απειληθεί η παγκοσμίου φήμης ποιότητα των ελληνικών τροφίμων και των εξαγωγών μας. Και σε αυτή την προσπάθεια είμαι σίγουρος ότι η τοπική κοινωνία της Λέσβου, οι κτηνοτρόφοι, οι τυροκόμοι, οι τοπικές και περιφερειακές Αρχές, θα σταθούν δίπλα μας.

ΔΑΝΑΗ ΑΛΕΞΑΚΗ: Θα ήθελα αρχικά να ρωτήσω αν έχουν κοστολογηθεί τα τέσσερα αυτά καινούρια μέτρα, μέχρι δηλαδή τι ύψος μπορούν να φτάσουν αυτές οι στηρίξεις για τη Λέσβο; Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν εξετάζετε καθόλου το κεφάλαιο να προχωρήσετε σε εμβολιασμό, δεδομένου ότι για το θέμα αυτό, για το κομμάτι του εμβολιασμού πάντα υπάρχει μία αμφιλεγόμενη στάση από την επιστημονική κοινότητα και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και τέλος πάντων πρέπει κάπως να λυθεί αυτό, είμαστε υπέρ σε αυτή τη φάση του εμβολιασμού; Ήδη το ζητάνε κάποιοι παραγωγοί στη Λέσβο και ενδεχομένως αν δεν είμαστε υπέρ η Κύπρος, αν δεν κάνω λάθος προχώρησε σε εμβολιασμό και δεν υπήρχε πρόβλημα να συνεχίσει και τις εξαγωγές της.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ: Λοιπόν, για το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας η απάντηση είναι ότι θα καλύψουμε ό,τι δαπάνη προκύπτει από την περιγραφή των μέτρων που παρουσίασα. Δε θέλαμε να δώσουμε ένα νούμερο στον αέρα, αλλά θέλαμε να δώσουμε την περιγραφή, τον τύπο των παρεμβάσεων, που είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε. Και σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα είναι το πρόβλημα στο ύψος. Η ευχή μου είναι να μπούμε σε μια λογική όπου όλοι θα συμμετάσχουν σε αυτό το πλαίσιο στήριξης μέσα από τους κανόνες νομιμότητας.

Γιατί το ξαναλέω, η ελληνική Κυβέρνηση δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει με τα λεφτά του Έλληνα φορολογουμένου πράξεις παρανομίας. Τώρα, για τα θέματα του εμβολιασμού θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γιαννιού για να σας δώσει την επιστημονική άποψη. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να προσεγγίσουμε καταρχήν από την επιστημονική άποψη.

ΜΑΙΡΗ ΓΙΑΝΝΙΟΥ Αναπληρώτρια προϊστάμενη στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων : Καλημέρα. Σύμφωνα και με την τελευταία, άποψη της επιστημονικής επιτροπής, γιατί ξέρετε ότι ήρθε ομάδα εμπειρογνωμόνων στο νησί, η οποία συμμερίζεται ότι ακόμα δεν είναι η ώρα για να γίνει εμβολιασμός, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τελειώσει η επιτήρηση για να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε.

Βέβαια τα σημάδια δεν ήταν θετικά, με την έννοια ότι η νόσος έχει προχωρήσει και σε μια νέα περιοχή στον Μεσότοπο. Άρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και εμείς θεωρούμε ότι ακόμα δεν είναι ώρα να γίνει ο εμβολιασμός. Βέβαια να πούμε ότι αν κάποιος πιστεύει εσφαλμένα ότι ο εμβολιασμός θα είναι μια λύση, ξέρετε δεν θα πάψουμε να εκριζώνουμε τη νόσο.

Η μέθοδος επιλογής εκρίζωσης της νόσου είναι η θανάτωση όλων των ζώων. Ο εμβολιασμός λειτουργεί συμπληρωματικά. Δεν το ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ολοκληρωθεί η επιτήρηση και δεν γνωρίζουμε. Γιατί το κακό είναι ότι τα αιγοπρόβατα τα οποία πλήττονται και τα οποία είναι τα περισσότερα στο νησί, έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό το νησί, είναι τελείως ασυμπτωματικά ή με πολύ ελαφριά συμπτώματα.

Άρα είναι πολύ δύσκολο με κλινικά συμπτώματα και μόνο να το δει κανείς. Στα βοοειδή είναι πολύ πιο έντονο και εμφανές. Η κλινική επιτήρηση αφορά όλες τις εκτροφές, γιατί ο αφθώδης πυρετός είναι η πρώτη νόσος σε σοβαρότητα, άρα είναι πρώτη στον κατάλογο των ασθενειών Α της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού για την υγεία των ζώων.

Και θεωρείται εξωτικό νόσημα για την Ένωση άρα πρέπει να εκριζώνεται. Αφορά όλα τα δίχειλα ζώα, επομένως δεν είναι κάτι που αφορά μια συγκεκριμένη κατηγορία, μπορεί να αφορά βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους κλπ. Άρα καταλαβαίνετε αυξάνει η γκάμα του ιού. Όλες οι εκτροφές ελέγχονται κλινικά και ορολογικά. Γίνονται και μοριακές και ορολογικές εξετάσεις.

ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ: Με βάση και όσα αναφέρθηκαν φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ελεγχθούν όλες οι εκτροφές στο νησί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ληφθεί αίμα ή να ληφθούν δείγματα, καταλαβαίνω. Το εργαστήριο είναι σε θέση να αντεπεξέλθει; Γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα πριν από το Πάσχα σε σχέση με τα δείγματα που μπορούσε να ελέγξει το ένα εργαστήριο το οποίο υπάρχει. Νομίζω ότι υπήρχε σε εξέλιξη μία διαδικασία πιστοποίησης άλλων δύο εργαστηρίων η οποία, από ό,τι ξέρω, δεν έχει….

ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ: Αφορά την ευλογιά…

ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. ΟΚ. Υπάρχει, λοιπόν, η δυνατότητα;

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ: Ναι, κυρία Γεωργιοπούλου, δεν νομίζουμε ότι υπάρχει ένα θέμα. Αντιθέτως ανακοινώσαμε μέσα στο σαββατοκύριακο τα νέα κρούσματα που είναι και αυτά τα μία απόδειξη ότι τα εργαστήριά μας λειτουργούν. Ανακοινώνουμε ό,τι ελέγχουμε και βρίσκουμε. Ξέχασα να πω, συνδέεται με την ερώτησή σας, στο πλαίσιο των ελέγχων, πέρα από τους δέκα κτηνιάτρους του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, πριν από λίγο είχα μια επικοινωνία με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια, γιατί με διαβεβαίωσε ότι στέλνει άμεσα δεκατρείς στρατιωτικούς κτηνιάτρους στο νησί και άλλους επτά σε μία περίμετρο γύρω από το νησί.

Είναι μία σημαντική ενίσχυση της κτηνιατρικής παρουσίας αυτοί οι κτηνίατροι του στρατού. Συνολικά 20 συν 10 του ΕΛΓΟ. Όπως βλέπετε δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη.

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ήθελα να ρωτήσω, Υπουργέ, αν είστε ικανοποιημένοι μέχρι στιγμής από την πορεία εφαρμογής των μέτρων. Έχουν παρθεί μέτρα εκεί στο νησί. Λειτουργούν; Δεν λειτουργούν; Είναι κοντά η Περιφέρεια; Μιλήσατε για ευθύνες σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο και τα λοιπά. Πώς μπορεί να αποσοβηθεί ο κίνδυνος και τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά από εδώ και μπρος;

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ: Κοιτάξτε, είπα και πριν, το ξαναλέω, ότι είμαστε σε μία πολύ δύσκολη στιγμή. Είμαστε στην κορύφωση της διαχείρισης αυτής της κρίσης. Όπως είπα και την Παρασκευή, ως νέος Υπουργός έχω μάθει στη ζωή μου, πάντα τις μεγάλες κρίσεις να τις αντιμετωπίζω με συστράτευση όλων των δυνάμεων. Δηλαδή βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου πρέπει να φτιάξουμε ένα στρατό συντεταγμένο με όλες τις δυνάμεις. Τοπικές κοινωνίες, τοπικές αρχές, Περιφερειακές, οι επιστήμονες, εδώ, το υπουργείο, ο Στρατός, από αύριο και ο υφυπουργός ο οποίος θα έχει πιο ενεργό εμπλοκή και στο πεδίο.

Δεν χάνουμε χρόνο τώρα στην ενδοσκόπηση. Θα ερθει η ώρα. Πιστέψτε με, θα ερθει η ώρα της απόδοσης των ευθυνών. Δεν θέλω, όμως, αυτή η ώρα να είναι τώρα. Είμαι, λοιπόν, για να απαντήσω στην ερώτηση σου, Μαρία, πολύ ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο βλέπω να υπάρχει αυτή η αντίληψη του επείγοντος και της κρίσης. Είμαι λιγότερο ικανοποιημένος, και το λέω δημόσια, από το γεγονός ότι παρ’ όλες τις τέσσερις ώρες που περάσαμε μαζί την περασμένη Παρασκευή και στην οποία σύσκεψη κατάλαβα ότι υπήρχε μια συναντίληψη για το επείγον και σημαντικό του θέματος, χάσαμε ένα Σαββατοκύριακο χωρίς να γίνει τίποτα. Όχι μόνο χωρίς να γίνει τίποτα, κάνοντας και λάθη. Είναι λάθος το να μην επιτρέπεται στους κτηνίατρους να φτάσουν στο πρόβλημα. Δεν λύνει κανένα θέμα. Απλώς τα μεγεθύνει.

Έστω, λοιπόν, αυτή την ύστατη ώρα, Δευτέρα απόγευμα, ξανακάνω μια έκκληση για ψυχραιμία, υπευθυνότητα, συναντίληψη, συστράτευση. Δεν έχουμε περιθώριο να μας ξεφύγει αυτό το πράγμα. Πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί. Και η ελληνική Πολιτεία, το βλέπετε, εξαντλεί τα όρια του τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αν απαιτηθεί να πάμε και αλλού, πιο μακριά, θα πάμε. Αλλά χρειάζομαι την βοήθεια, την εμπλοκή, την συναντίληψη της τοπικής κοινωνίας, των παραγωγών, των κτηνοτρόφων, των τυροκόμων, όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡΙΑΖΗ: Παρακολούθησα τις δηλώσεις της διευθύντριας εδώ. Δεν είναι αρνητική, από ότι κατάλαβα, στο θέμα του εμβολιασμού. Λέει, δεν είναι ώρα για εμβολιασμό. Λέγαμε, δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην ευλογιά. Το ξέρει ο κύριος Πρωτοψάλτης. Και επιμέναμε σε αυτό. Τώρα άκουσα ότι δεν είναι ώρα για εμβολιασμό και πρέπει να ολοκληρωθεί η επιτήρηση. Πρώτον. Η επιτήρηση πότε θα ολοκληρωθεί; Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες εκτροφές. Χρονικά, δηλαδή, που τοποθετείτε την επιτήρηση αυτή και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει, να έρθει η ώρα του εμβολιασμού τελικά;

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ: Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να ξανακάνουμε μια κουβέντα για τον εμβολιασμό. Η όποια κουβέντα ουσιαστικά εξαντλήθηκε με την πολύ κατατοπιστική παρουσίαση της υπεύθυνης της υπηρεσίας. Δεν είναι το ζητούμενο σήμερα ο εμβολιασμός. Το ζητούμενο είναι να πετύχει η διαδικασία ελέγχου επιτήρησης που θα μας οδηγήσει στην εκρίζωση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο και το άλλο ζητούμενο της σημερινής μας συνάντησης, είναι ότι θα υπάρξει πολύ γενναιόδωρη και συνεπής στήριξη σε αυτήν την προσπάθεια. Τώρα, είναι αλήθεια αυτό που λέτε ότι έχουμε εμβόλια για τον αφθώδη, υπάρχουν, αλλά δεν είναι η ώρα για αυτήν την κουβέντα. Η ώρα της κουβέντας αυτής είναι το πως δεν θα χάσουμε άλλο χρόνο έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε αιμοληψίες, στην ιχνηλάτηση και στη βιοασφάλεια που θα χτίσουμε γύρω από το νησί. Ο μεγαλύτερος κερδισμένος από την ασπίδα βιοασφάλειας δεν είναι μόνο η Ελλάδα. η Ευρώπη είναι η ίδια η Λέσβος.

ΔΑΝΑΗ ΑΛΕΞΑΚΗ: Δεδομένου ότι πρόκειται για την πιο σοβαρή ζωονόσο απ’ ότι έχω καταλάβει, είναι πολύ επικίνδυνη και αυτή τη στιγμή υπάρχει το πρόβλημα στη Λέσβο. Έχει ενεργοποιηθεί μηχανισμός πρόληψης για άλλα νησιά δίπλα στο Αιγαίο; Επειδή στην Τουρκία ήταν ενδημική νόσος πολύ καιρό, αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο προφανώς στη Λέσβο. Τώρα στο και πέντε τα υπόλοιπα νησιά πώς μπορούν να προστατευθούν; Τρέχει δηλαδή κάτι τέτοιο παράλληλα; Ευχαριστώ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ: Ο Γενικός Γραμματεάς Σπύρος Πρωτοψάλτης θα σας δώσει λεπτομέρειες. Το πως θα προστατευθούν τα άλλα νησιά κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι προστατεύοντας τη Λέσβο. Αν πετύχουμε στη Λέσβο, αν πετύχουμε τη διαχείριση στη Λέσβο, αυτή θα είναι η προστασία μας. Φυσικά οι υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση. Είμαστε σε επαφή με όλους, αλλά η προτεραιότητά μας τώρα είναι το να κερδίσουμε τη μάχη στη Λέσβο.

ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ: Πολύ γρήγορα και μετά θέλω να συμπληρώσω ότι όντως έχουμε αυτό το θέμα με την Τουρκία. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό το Σαββατοκύριακο κάναμε και επαφές. Υπάρχει σχέδιο δράσης για να προστατευθεί η περιοχή. Είναι όντως πολύ δύσκολη η κατάσταση. Έχουμε επίσης στείλει τις εγκυκλίους που έπρεπε να στείλουμε σε όλες τις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της χώρας. Είμαστε σε επαφές με τους Περιφερειάρχες. Αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι πόσο μεγάλη απειλή αποτελεί ο αφθώδης πυρετός και πιστεύω ότι υπάρχει αυξημένο επίπεδο εγρήγορσης και προετοιμασίας και προστασίας, το οποίο πιστεύουμε ότι θα είναι αποτελεσματικό. Όπως είπε και ο Υπουργός, προφανώς πρώτη προτεραιότητα η Λέσβος και όλες μας οι δυνάμεις είναι εκεί. Αλλά, ταυτόχρονα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

ΜΑΙΡΗ ΓΙΑΝΝΙΟΥ: Έχουνε σταλεί έγκαιρα οδηγίες. Εξάλλου όπως είπατε κι εσείς ο αφθώδης υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Τουρκία, είναι ενδημικός εκεί πια. Ο Έβρος είναι πάντοτε σε ετοιμότητα και σε εγρήγορση, υπάρχουν απολυμάνσεις, γιατί είναι η πρώτη πύλη εισόδου, γιατί ακριβώς συνδέεται οδικώς με την Τουρκία. Πολύ πριν εμφανιστεί το κρούσμα στη Λέσβο, είχαμε επικοινωνήσει και με τους τελωνιακούς να αυξήσουνε τον έλεγχο των αποσκευών των επιβατών, γιατί ένας άλλος τρόπος είναι με τη μεταφορά τροφίμων από την Τουρκία, τα οποία απαγορεύονται, τυρί, γάλα, γαλακτοκομικά, κρέας. Επομένως έχουνε ληφθεί όλα αυτά τα μέτρα ενώ διατηρούμε τακτικές συναντήσεις και επαφές με τους συναδέλφους κτηνιάτρους.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα έχουμε συνεχή επαφή και παρουσία. Και κλείνω με μια ειδική μνεία στην Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου, γιατί άκουγα κάποια σχόλια σήμερα το πρωί δεξιά και αριστερά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κοιμηθεί για μέρες και εδώ και στη Λέσβο. Χαιρετίζω τον επαγγελματισμό τους, την αυταπάρνησή τους, είμαι πεπεισμένος ότι είναι το βασικό μας πλεονέκτημα στη διαχείριση αυτής της κρίσης και κάνω ξανά έκκληση, έτσι ώστε να αφεθούν να κάνουν τη δουλειά τους, όπως πρέπει και όπως μπορούν.