Λέσβος: «Δεν θα αφήσουμε να σφάξουν τα κοπάδια μας» – Σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι, ζητούν μαζικό εμβολιασμό των ζώων

Να σταματήσουν οι σφαγές ολόκληρων των κοπαδιών, όπου εντοπίζονται κρούσματα αφθώδους πυρετού και να υλοποιηθεί πρόγραμμα καθολικού εμβολιασμού ζητούν, μεταξύ άλλων, οι αγροτικοί σύλλογοι της δυτικής Λέσβου.

Σε συνάντηση που πραγματοποίησαν το βράδυ της Κυριακής (19/04) στην έδρα της Κοινότητας στην Άντισσα, αποφασίστηκε οι κτηνοτρόφοι να αποτρέψουν σήμερα, τη σφαγή ολόκληρου κοπαδιού στην περιοχή της Κοινότητας Φίλια, όπου εντοπίστηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού.

Παράλληλα, ζητούν να στηριχθούν τα μπλόκα στο λιμάνι της Μυτιλήνης και να πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες επιδημιολογική μελέτη για τη νόσο στο νησί.

Στη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της προστασίας του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου και ιδιαίτερα της φυλής του Λεσβιακού προβάτου που παράγει γάλα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο παριστάμενος έμπειρος κτηνίατρος Γιάννης Τσακίρης υποστήριξε το αίτημα της άμεσης αναστολής για 10 μέρες των σφαγών των κοπαδιών, ώστε να πραγματοποιηθούν αιμοληψίες που θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση επιδημιολογικής μελέτης που θα ανοίξει τον δρόμο στους μαζικούς εμβολιασμούς.

Ανάλογη και η άποψη του διευθυντή και γραμματέα του Συνεταιρισμού του Μεσοτόπου Μανώλη Κωνσταντιδέλλη που υποστήριξε τον μαζικό εμβολιασμό των ζώων της Λέσβου αντί των μαζικών σφαγών.

Ας σημειωθεί ότι ήδη από χθες κάτοικοι μιας από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιοχές, του Μεσοτόπου, με απόφασή τους έχουν μπλοκάρει την είσοδο στην περιοχή τους, απαγορεύοντας την υλοποίηση προγράμματος σφαγών κοπαδιών και επιτρέποντας την πραγματοποίηση μόνο αιμοληψιών.

«Δεν θα αφήσουμε να σφάξουν τα κοπάδια μας»

Συγκεκριμένα, σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης βρίσκεται ο Μεσότοπος, με τους κτηνοτρόφους να εκφράζουν την αγωνία και την οργή τους για τα μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της διαχείρισης του αφθώδους πυρετού. Ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Μεσοτόπου, Στέλιος Δουδωνής, περιέγραψε μια δραματική κατάσταση, τονίζοντας ότι οι παραγωγοί αισθάνονται πως απειλείται η ίδια τους η επιβίωση.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το stonisi.gr, οι κτηνοτρόφοι του χωριού βρίσκονται εδώ και έναν μήνα σε συνεχή πίεση, βλέποντας το ενδεχόμενο να χαθεί η περιουσία που δημιούργησαν με κόπο από νεαρή ηλικία. «Ξεκινήσαμε από 22 και 23 χρονών και τώρα κινδυνεύουμε να τα χάσουμε όλα μέσα σε μια μέρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η αφορμή της έντασης είναι η διαδικασία δειγματοληψιών και οι ενδεχόμενες σφαγές ζώων. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη εντοπιστεί ένα κρούσμα στην περιοχή, γεγονός που –όπως υποστηρίζει– οδηγεί σε σχεδιασμό σφαγής ολόκληρης μονάδας με 1800 ζώα.

Ο φόβος μαζικών σφαγών

Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, επισημαίνοντας ότι η ύπαρξη αντισωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ενεργή νόσο. «Δεν γίνεται να βασίζονται σε ένα αποτέλεσμα και να οδηγούνται σε μαζικές σφαγές», ανέφερε, τονίζοντας πως στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται έως και 17.000 πρόβατα σε μικρή ακτίνα.

Στον Μεσότοπο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, ο συνολικός αριθμός των ζώων φτάνει περίπου τις 35.000, με τις μονάδες να βρίσκονται σε πολύ μικρές αποστάσεις μεταξύ τους, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για γενικευμένες αποφάσεις.