Βίντεο: Αεροσκάφος συνετρίβη σε αυλή κατοικίας στη Φλόριντα – Η «ηρωική» πράξη του πιλότου που σκοτώθηκε

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε αυλή κατοικίας, προκαλώντας φωτιά και πυκνούς καπνούς. Ο μοναδικός επιβαίνων, ο πιλότος, σκοτώθηκε, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της συντριβής.

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών και το CBS News, το δικινητήριο αεροσκάφος τύπου Cessna 401B απογειώθηκε από το Tampa North Aero Park με έναν μόνο πιλότο.

Λίγο αργότερα, περίπου στις 8:35 το πρωί τοπική ώρα, συνετρίβη σε αυλή κατοικίας στην περιοχή Wesley Chapel, υπό «άγνωστες συνθήκες», όπως αναφέρουν οι Αρχές.

Μετά την πρόσκρουση, το αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας ζημιές στο σπίτι.



Το τοπικό μέσο ενημέρωσης WTSP μετέδωσε ότι η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, ενώ πυκνοί καπνοί υψώθηκαν πάνω από την περιοχή.

Ο πιλότος, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ανασύρθηκε νεκρός.

A plane crash occurred in Pasco County, Florida, USA. A plane crashed into a house, killing at least one person. pic.twitter.com/yGLpofuCIz — Patrick (@PatrickGmGn) April 19, 2026

Η μαρτυρία της γειτόνισσας

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της γειτόνισσας Κριστίνα Γκαλμπιάτι, η οποία κατέγραψε τη στιγμή μετά τη συντριβή, με έναν τεράστιο πυκνό καπνό να υψώνεται πίσω από το σπίτι.

Η ίδια ανέφερε ότι έπινε τον πρωινό της καφέ όταν είδε το αεροσκάφος να πέφτει από τον ουρανό.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πιλότος φαίνεται πως επιχείρησε εσκεμμένα να κατευθύνει το αεροσκάφος μακριά από το σπίτι, αποφεύγοντας ενδεχομένως μια μεγαλύτερη τραγωδία.



Εικόνες καταστροφής και έρευνα σε εξέλιξη

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της κομητείας Pasco αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής: συντρίμμια του αεροσκάφους διασκορπισμένα σε αυλή γεμάτη φοίνικες, πολλά από τα οποία καίγονταν ακόμη.



Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών ανακοίνωσε ότι ερευνητής βρίσκεται καθ’ οδόν προς το σημείο της συντριβής, προκειμένου να εξετάσει το αεροσκάφος.

Όπως αναφέρεται, τα συντρίμμια θα μεταφερθούν σε «ασφαλή εγκατάσταση» για περαιτέρω αξιολόγηση, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του αεροσκάφους.

Με πληροφορίες από: New York Post