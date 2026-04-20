Βίντεο: Αεροσκάφος συνετρίβη σε αυλή κατοικίας στη Φλόριντα – Η «ηρωική» πράξη του πιλότου που σκοτώθηκε

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Φλόριντα αεροπλάνο

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε αυλή κατοικίας, προκαλώντας φωτιά και πυκνούς καπνούς. Ο μοναδικός επιβαίνων, ο πιλότος, σκοτώθηκε, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της συντριβής.

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών και το CBS News, το δικινητήριο αεροσκάφος τύπου Cessna 401B απογειώθηκε από το Tampa North Aero Park με έναν μόνο πιλότο.

Λίγο αργότερα, περίπου στις 8:35 το πρωί τοπική ώρα, συνετρίβη σε αυλή κατοικίας στην περιοχή Wesley Chapel, υπό «άγνωστες συνθήκες», όπως αναφέρουν οι Αρχές.

Μετά την πρόσκρουση, το αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας ζημιές στο σπίτι.


Το τοπικό μέσο ενημέρωσης WTSP μετέδωσε ότι η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, ενώ πυκνοί καπνοί υψώθηκαν πάνω από την περιοχή.

Ο πιλότος, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ανασύρθηκε νεκρός.

Η μαρτυρία της γειτόνισσας

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της γειτόνισσας Κριστίνα Γκαλμπιάτι, η οποία κατέγραψε τη στιγμή μετά τη συντριβή, με έναν τεράστιο πυκνό καπνό να υψώνεται πίσω από το σπίτι.

Η ίδια ανέφερε ότι έπινε τον πρωινό της καφέ όταν είδε το αεροσκάφος να πέφτει από τον ουρανό.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πιλότος φαίνεται πως επιχείρησε εσκεμμένα να κατευθύνει το αεροσκάφος μακριά από το σπίτι, αποφεύγοντας ενδεχομένως μια μεγαλύτερη τραγωδία.


Εικόνες καταστροφής και έρευνα σε εξέλιξη

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της κομητείας Pasco αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής: συντρίμμια του αεροσκάφους διασκορπισμένα σε αυλή γεμάτη φοίνικες, πολλά από τα οποία καίγονταν ακόμη.


Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών ανακοίνωσε ότι ερευνητής βρίσκεται καθ’ οδόν προς το σημείο της συντριβής, προκειμένου να εξετάσει το αεροσκάφος.

Όπως αναφέρεται, τα συντρίμμια θα μεταφερθούν σε «ασφαλή εγκατάσταση» για περαιτέρω αξιολόγηση, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του αεροσκάφους.

Με πληροφορίες από: New York Post

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Γαλλία: Πτώμα κροκόδειλου βρέθηκε δεμένο με βάρη σε υπνόσακο

Ένα μακάβριο και ασυνήθιστο εύρημα καταγράφηκε στη βόρεια Γαλλία, όταν ψαράς εντόπισε το πτώμα...
22:49 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Εύθραυστες οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν μετά την κατάσχεση πλοίου στα Στενά του Ορμούζ – Λήγει η εκεχειρία την Τετάρτη

Με την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν να λήγει την Τετάρτη, οι νέες συνομιλίες που αναμένεται να ξεκινήσου...
22:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μεξικό: Πυροβολισμοί στις πυραμίδες Τεοτιουακάν – Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις πυραμίδες του Τεοτιουάκαν στο Μεξικό, έναν δημοφιλή τουριστικό κ...
20:10 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Βόρεια Καρολίνα: Δύο νεκροί από τους πυροβολισμούς σε πάρκο – Άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς σε πάρκο στο Γουίνστον-Σέιλεμ, στη ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης