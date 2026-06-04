Το Ισραήλ επιτίθεται στον Λίβανο παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπά τον Λίβανο και δεν θα αποσυρθεί από τον νότο, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ, αφού ο Λίβανος και το Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός υπό την προϋπόθεση ότι η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε στην Ουάσινγκτον μετά από συνομιλίες μεταξύ Λιβανέζων και Ισραηλινών αξιωματούχων, στο πλαίσιο μιας διπλωματικής διαδικασίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, στην οποία δεν συμμετέχει η υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική μουσουλμανική οργάνωση Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη σχολιάσει τη συμφωνία.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε αρκετές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο σήμερα, ανέφεραν πηγές ασφαλείας. Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον μοτοσικλέτας σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε ένα άλλο.

Ο ισραηλινός στρατός, σε προειδοποίηση προς τους κατοίκους του νότου, δήλωσε ότι συνεχίζει να στοχοποιεί εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ. Οι εχθροπραξίες μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ αναζωπυρώθηκαν στις 2 Μαρτίου, όταν η ομάδα άνοιξε πυρ υπέρ της Τεχεράνης, καθώς αυτή δέχθηκε επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο πόλεμος έχει γίνει σημείο τριβής στη διπλωματία για την επίλυση της περιφερειακής σύγκρουσης. Η Τεχεράνη, της οποίας οι Φρουροί της Επανάστασης ίδρυσαν τη Χεζμπολάχ το 1982, έχει απαιτήσει τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας.