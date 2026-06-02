Τραμπ: Παιχνίδι σε διπλό ταμπλό – Μεσολαβεί μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, αλλά «βαρέθηκε» τις συνομιλίες με το Ιράν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Σε ένα πρωτοφανές διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια τερματισμού της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναλαμβάνει έναν ιστορικό διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη απειλεί να τινάξει τις ειρηνευτικές συνομιλίες στον αέρα, καταγγέλλοντας τις ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο, με τον Τραμπ ωστόσο να εμφανίζεται δημοσίως αδιάφορο μπροστά στις ιρανικές πιέσεις.

در گفتگو با برادرم آقای نبیه بری، رئیس مجلس لبنان تاکید کردم که اگر جنایت‌های رژیم صهیونیستی در لبنان ادامه پیدا کند نه تنها روند گفتگوها را متوقف می‌کنیم بلکه در مقابل آنها خواهیم ایستاد. Ντόναλντ Τραμπ: Την επόμενη εβδομάδα η συμφωνία με το Ιράν – «Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα» με τον Λίβανο زنده‌باد مقاومت!

زنده‌باد دفاع از سرزمین مادری!

زنده‌باد برادری دو ملت ایران و لبنان! — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 1, 2026

Σε τεντωμένο σχοινί οι ειρηνευτικές συνομιλίες

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται και πάλι μετέωρες, εξαιτίας της ισραηλινής επιθετικότητας στον Λίβανο, την οποία η Τεχεράνη θεωρεί πλήγμα στην υφιστάμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ξεκαθάρισε τη θέση της χώρας του δηλώνοντας: «Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ συνιστά, χωρίς καμία αμφιβολία, μια συνολική κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

«Οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της κατάπαυσης του πυρός σε ένα μέτωπο θα θεωρείται παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός σε όλα τα μέτωπα», πρόσθεσε.

Συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση.

للتنبيه العاجل:

وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يُعدّ، من دون أي لبس، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وإن انتهاك هذا الوقف في أي من الجبهات يُعد انتهاكاً له في جميع الجبهات.

وتتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تبعات أي انتهاك للهدنة. https://t.co/ib3qupctnk — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 1, 2026



Παράλληλα, το πρακτορείο Tasnim, που πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), μετέδωσε ότι η Τεχεράνη αναστέλλει τη συμμετοχή της στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Ιστορική παρέμβαση Τραμπ

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ αφιέρωσε μέρος της Δευτέρας συνομιλώντας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ — μια κίνηση εξαιρετικά σπάνια, καθώς καμία κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει συνομιλήσει ποτέ στο παρελθόν με τη σιιτική οργάνωση, την οποία η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει τρομοκρατική.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως «όλοι οι πυροβολισμοί θα σταματήσουν».

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Σήμερα είχα μια συνομιλία με τον Μπίμπ Νετανιάχου, ζητώντας του να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου. Έδωσε εντολή στις δυνάμεις του να γυρίσουν πίσω. Ευχαριστώ, Μπίμπι!».

«Είχα επίσης μια συνομιλία με εκπροσώπους των ηγετών της Χεζμπολάχ, και συμφώνησαν να σταματήσουν να πυροβολούν το Ισραήλ και τους στρατιώτες του. Ομοίως, το Ισραήλ συμφώνησε να σταματήσει να πυροβολεί εναντίον τους. Ας δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτό — ελπίζω να είναι για πάντα!», πρόσθεσε.

Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Χεζμπολάχ είχε ενημερώσει τις ΗΠΑ, μέσω του προέδρου του κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, ότι είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, με αντάλλαγμα να μην πληγούν η Βηρυτός και τα προάστιά της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας του Λιβάνου, η πρόταση προέβλεπε ότι το Ισραήλ δεν θα χτυπούσε τα νότια προάστια της Βηρυτού εάν η Χεζμπολάχ δεν εξαπέλυε επιθέσεις.

البيان الصادر عن السفارة اللبنانية في واشنطن: في إطار المساعي التي تبذلها الدولة اللبنانية للحفاظ على الاستقرار وتجنيب لبنان المزيد من التصعيد، وفي أعقاب الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تلقت السلطات اللبنانية تأكيداً… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 1, 2026



Ωστόσο, η συμφωνία παραμένει αβέβαιη, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αργότερα ότι ανέκοψε δύο ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.

Η σύγκρουση στον Λίβανο αποτελεί την ευρύτερη διάχυση του πολέμου με το Ιράν, έχοντας εκτοπίσει πάνω από 1,2 εκατομμύρια Λιβανέζους από τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες και drones για να στηρίξει την Τεχεράνη.

Το Ιράν παγώνει τις επαφές και ο Τραμπ δηλώνει ότι «βαρέθηκε»

Η διαφαινόμενη κατάρρευση των συνομιλιών ακολουθεί τα αμερικανικά πλήγματα του Σαββατοκύριακου σε ιρανικά ραντάρ και βάσεις drones, με την Τεχεράνη να απαντά πλήττοντας στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ.

Πλέον, το Ιράν δείχνει να αναστέλλει κάθε περαιτέρω επαφή μέσω μεσολαβητών με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, ο οποίος επί τρεις μήνες ήταν βαθύτατα αναμεμειγμένος στη σύγκρουση -σχεδιάζοντας 38 ημέρες επιθέσεων, πασχίζοντας να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και δηλώνοντας κάποτε πως «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», προτού υπαναχωρήσει σε εκεχειρία και ναυτικό αποκλεισμό— άλλαξε ξαφνικά στάση.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του CNBC για τις απειλές των Ιρανών ότι θα σταματήσουν τις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η κατάσταση αρχίζει να γίνεται «πολύ βαρετή».

«Δεν με νοιάζει αν τελείωσαν, ειλικρινά. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο. Αν τελείωσαν, τελείωσαν», τόνισε.

President Trump downplayed the potential collapse of peace talks with Iran, telling CNBC the negotiations “started to get very boring.” https://t.co/y50S4RM2DZ 📸: Kent Nishimura/AFP via Getty Images pic.twitter.com/Q9iP6XBy7L — USA TODAY (@USATODAY) June 1, 2026



Παρά τη δημόσια απάθεια του Τραμπ, υπάρχουν σοβαροί λόγοι αμφισβήτησης της αδιαφορίας του.

Οι τιμές της βενζίνης έχουν εκτοξευθεί, με στελέχη της Exxon-Mobil να προβλέπουν περαιτέρω άνοδο, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι βλέπουν ότι ο πόλεμος είναι εξαιρετικά μη δημοφιλής στους ψηφοφόρους τους ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών.

Η στροφή αυτή ξάφνιασε πολλούς, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα ο ίδιος είχε γράψει στο Truth Social ότι οι διαπραγματεύσεις «συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Τραμπ είχε σκληρύνει τους όρους μιας προκαταρκτικής συμφωνίας την Παρασκευή, ανησυχώντας για την αποδέσμευνη «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων στην Τεχεράνη και για το ποιος θα διαχειριζόταν το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν.

Η τρέχουσα στάση του έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις του τον περασμένο Μάρτιο, όταν προέβλεπε με αυτοπεποίθηση ότι η σύγκρουση θα τελείωνε σε λίγες εβδομάδες και απέρριπτε την πιθανότητα να βαρεθεί.

«Κάποιος είπε σήμερα, είπε, “ώστε, λοιπόν, ο πρόεδρος θέλει να το κάνει πολύ γρήγορα. Μετά από αυτό, θα βαρεθεί”».

«Δεν υπάρχει τίποτα βαρετό σε αυτό», είχε προσθέσει τότε.