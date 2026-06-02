Λουτρό αίματος στην Άιοβα: 6 νεκροί από μπαράζ πυροβολισμών – Αυτοκτόνησε ο 52χρονος δράστης

Ένα αδιανόητο μακελειό συγκλονίζει τη μικρή πόλη Μουσκατίν στην Άιοβα των ΗΠΑ, όπου ένας 52χρονος άνδρας σκότωσε έξι ανθρώπους σε διαφορετικές τοποθεσίες, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στην πόλη των 23.000 κατοίκων, η οποία βρίσκεται κατά μήκος του ποταμού Μισισιπή.

Η τοπική αστυνομία ενημέρωσε μέσω δελτίου Τύπου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «ενεργή έρευνα για μια σειρά ανθρωποκτονιών».

Ο επικεφαλής της Αστυνομίας του Μουσκατίν, Άντονι Κις, εμφανώς συγκλονισμένος, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Σήμερα, απλά δεν έχω τα λόγια — αυτή η πράξη κακού και αυτό που προκάλεσε στην κοινότητά μας».

Συμπλήρωσε παράλληλα πως δεν υπάρχει πλέον «ενεργή απειλή» για τους πολίτες.

Ο εντοπισμός του δράστη

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 12:12 μ.μ. (τοπική ώρα), όταν η αστυνομία έλαβε αναφορά για πυροβολισμούς σε σπίτι κοντά στον ποταμό.

Μόλις οι αστυνομικοί και τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο, αντίκρισαν 4 ανθρώπους νεκρούς με τραύματα από όπλο.

Λίγο αργότερα, στις 12:46 μ.μ., οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή λόγω της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης.

Ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 52χρονος Ράιαν Γουίλις ΜακΦάρλαντ, είχε ήδη διαφύγει πριν φτάσει η αστυνομία. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο μετά σε ένα παραποτάμιο μονοπάτι (Riverfront Trail) κοντά σε πεζογέφυρα.

Σύμφωνα με τις αρχές, «Βρέθηκε με τραύμα από πυροβολισμό που προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του. Οι αστυνομικοί και το προσωπικό των επειγόντων περιστατικών (EMS) παρείχαν ιατρική βοήθεια, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο».

Επιπλέον θύματα σε νέες τοποθεσίες

Η έρευνα, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Οι αρχές συνέλεξαν πληροφορίες ότι ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλα θύματα.

Πράγματι, οι αστυνομικοί εντόπισαν στη συνέχεια άλλους δύο άνδρες νεκρούς από πυροβολισμούς, σε ξεχωριστές τοποθεσίες: ο ένας βρέθηκε μέσα σε μια άλλη κατοικία, περίπου τρία χιλιόμετρα μακριά από το πρώτο σπίτι, και ο δεύτερος εντοπίστηκε σε μια επιχείρηση κοντά στη δεύτερη κατοικία.

Αναφορικά με το κίνητρο της μαζικής δολοφονίας, το Αστυνομικό Τμήμα του Μουσκατίν σημειώσε: «Τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από μια διαφωνία οικογενειακής φύσεως. Όλα τα θύματα πιστεύεται ότι είναι μέλη της οικογένειας του νεκρού υπόπτου».

Ο αρχηγός της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι ο 52χρονος δράστης είχε ποινικό μητρώο, ωστόσο αρνήθηκε να επεκταθεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες στην παρούσα φάση, ενώ κάλεσε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.