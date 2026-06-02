ΟΗΕ: Η πλειοψηφία του Συμβουλίου Ασφαλείας εκφράζει την υποστήριξή της στον Λίβανο εν μέσω της ισραηλινής εισβολής

Μετά από μια μακρά συνεδρίαση η πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την εισβολή και την κατοχή του Ισραήλ στον Λίβανο και την παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, ενώ οι ΗΠΑ απέφυγαν να επικρίνουν το Τελ Αβίβ και αντ’ αυτού έστρεψαν τα πυρά τους αποκλειστικά στη Χεζμπολάχ και το Ιράν.

«Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Η Χεζμπολάχ σταματά να επιτίθεται στο Ισραήλ. Οι λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις και η νόμιμη κυβέρνηση του Λιβάνου διεκδικούν τον έλεγχο του λιβανικού εδάφους. Και το Ιράν σταματά να χρησιμοποιεί τον Λίβανο ως προωθημένη επιχειρησιακή βάση», ανέφερε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μίχαελ Βαλτς.

Ο Γάλλος απεσταλμένος στον ΟΗΕ, Ζερόμ Μποναφόν, δήλωσε ότι ζήτησαν έκτακτη συνεδρίαση «σε απάντηση στην σημαντική κλιμάκωση που βρίσκεται σε εξέλιξη και στη σημαντική επέκταση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Μποναφόν επέκρινε το Τελ Αβίβ και προειδοποίησε ότι μια νέα κατοχή θα επιδείνωνε μόνο τη σύγκρουση.

Ο Ρώσος απεσταλμένος στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια, έκανε παραλληλισμούς μεταξύ των ισραηλινών στρατιωτικών ενεργειών στον Λίβανο και της κατάστασης στη Γάζα, λέγοντας ότι ο Λίβανος βλέπει «μια σχεδόν πανομοιότυπη επανάληψη του σεναρίου εκκαθάρισης της Λωρίδας της Γάζας με την εγκαθίδρυση ελέγχου μεγάλης κλίμακας κατοχής και την αναγκαστική εκτόπιση του τοπικού πληθυσμού».

Απαίτησε άμεση απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων, προειδοποιώντας ότι χωρίς αυτήν, «θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί μια πραγματική εκεχειρία» και συνέδεσε την κρίση του Λιβάνου με ευρύτερες περιφερειακές εντάσεις, υποστηρίζοντας ότι «η επιδείνωση της κατάστασης στον Λίβανο ήταν άμεσο αποτέλεσμα της αδικαιολόγητης επιθετικότητας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν».

Ο απεσταλμένος της Κίνας στον ΟΗΕ, Φου Κονγκ, σημείωσε ότι το Ισραήλ «διέσχισε τον ποταμό Λιτάνι και κατέλαβε το Κάστρο Μπάλφουρ», αποκαλώντας την «τη βαθύτερη στρατιωτική εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια» και δήλωσε ότι τα δηλωμένα σχέδια του Ισραήλ για περαιτέρω επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων «ανησυχούν βαθιά για τη διεθνή κοινότητα».

Ο επιτετραμμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζέιμς Καριούκι, καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «απερίσκεπτη και δυσανάλογη κλιμάκωση της ισραηλινής στρατιωτικής δράσης» που έχει «επιδεινώσει ένα ήδη καταστροφικό περιβάλλον για τους Λιβανέζους πολίτες», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ «είναι η μόνη βιώσιμη οδός προς μια διαρκή πολιτική διευθέτηση και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ».

Πηγές: Ajazeera, Anadolu