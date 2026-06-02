ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση των δημοσιογράφων στον χώρο

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ ανακοίνωσε περαιτέρω περιορισμούς στην πρόσβαση των δημοσιογράφων στο γραφείο Τύπου του, χαρακτηρίζοντας το πλέον ως χώρο διαβαθμισμένων πληροφοριών λόγω της ύπαρξης εμπιστευτικών εγγράφων. Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια μιας σειράς περιορισμών που επιβλήθηκαν μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, παρά τις προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις που έκριναν ορισμένες πολιτικές αντισυνταγματικές.

  • Το Πεντάγωνο χαρακτήρισε το γραφείο Τύπου του ως τομέα που υπόκειται στους κανονισμούς περί απορρήτων, περιορίζοντας έτσι ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στους δημοσιογράφους.
  • Η απόφαση αυτή οφείλεται στο ότι το προσωπικό συντάσσει ομιλίες και «χειρίζεται διαβαθμισμένα έγγραφα», με αποτέλεσμα οι δημοσιογράφοι να μην επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται στον χώρο.
  • Οι νέοι περιορισμοί επιβλήθηκαν μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ενώ έρχονται παρά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή που έκρινε πως προηγούμενη πολιτική «παραβιάζει» το Σύνταγμα.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ χαρακτηρίζει πλέον το γραφείο Τύπου του τομέα ο οποίος υπόκειται στους κανονισμούς περί απορρήτων, έκανε γνωστό το Πεντάγωνο χθες Δευτέρα, περιορίζοντας έτσι ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στους δημοσιογράφους, που ως τώρα μπορούσαν να εισέρχονται στον χώρο.

Η απόφαση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στη συγκεκριμένη υπηρεσία εργάζεται προσωπικό το οποίο συντάσσει ομιλίες και «χειρίζεται διαβαθμισμένα έγγραφα», ανέφερε εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο Τζόελ Βαλντέζ, σε ανακοίνωσή του.

«Κατά συνέπεια, οι δημοσιογράφοι δεν θα επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται» στον χώρο αυτό, πρόσθεσε.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο επέβαλε νέους περιορισμούς στους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης αμέσως μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, την 20ή Ιανουαρίου 2025.

Με έγγραφό του που είχε δημοσιοποιηθεί τον Οκτώβριο και απορρίφθηκε σχεδόν ομόφωνα από τον αμερικανικό και διεθνή Τύπο, συμπεριλαμβανομένου του Γαλλικού Πρακτορείου, το υπουργείο Πολέμου απαιτούσε από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους να μην ζητούν ούτε να δημοσιεύουν κάποιες πληροφορίες χωρίς ρητή έγκριση από πλευράς του, επί ποινή απώλειας της διαπίστευσης σε περίπτωση παραβίασης.

Κατόπιν προσφυγής στη δικαιοσύνη με πρωτοβουλία των New York Times, ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε τον Μάρτιο ότι μεγάλο μέρος της νέας πολιτικής ως προς τις διαπιστεύσεις «παραβιάζει» τροπολογίες του αμερικανικού Συντάγματος.

Όμως το υπουργείο επέβαλε ακόμη πιο αυστηρούς περιορισμούς. Περιόρισε ιδίως τις μετακινήσεις δημοσιογράφων στο εσωτερικό του Πενταγώνου, τους επέβαλε να συνοδεύονται εκτός συγκεκριμένων ζωνών, ενώ έκλεισε τομέα που διέθετε στον Τύπο, γνωστό με την ονομασία «ο διάδρομος των ανταποκριτών».

