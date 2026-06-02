ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση των δημοσιογράφων στον χώρο

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ χαρακτηρίζει πλέον το γραφείο Τύπου του τομέα ο οποίος υπόκειται στους κανονισμούς περί απορρήτων, έκανε γνωστό το Πεντάγωνο χθες Δευτέρα, περιορίζοντας έτσι ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στους δημοσιογράφους, που ως τώρα μπορούσαν να εισέρχονται στον χώρο.

Η απόφαση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στη συγκεκριμένη υπηρεσία εργάζεται προσωπικό το οποίο συντάσσει ομιλίες και «χειρίζεται διαβαθμισμένα έγγραφα», ανέφερε εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο Τζόελ Βαλντέζ, σε ανακοίνωσή του.

«Κατά συνέπεια, οι δημοσιογράφοι δεν θα επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται» στον χώρο αυτό, πρόσθεσε.

This is the most transparent War Department in history. No amount of spin from the Fake News media will change that. The Pentagon Press Office has been redesignated as a Sensitive Compartmented Information Facility due to speechwriters from the Office of the Secretary of War… https://t.co/tlWb1XIeOk — Acting Press Sec Joel Valdez (@JoelValdezDOW) June 1, 2026

Το αμερικανικό Πεντάγωνο επέβαλε νέους περιορισμούς στους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης αμέσως μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, την 20ή Ιανουαρίου 2025.

Με έγγραφό του που είχε δημοσιοποιηθεί τον Οκτώβριο και απορρίφθηκε σχεδόν ομόφωνα από τον αμερικανικό και διεθνή Τύπο, συμπεριλαμβανομένου του Γαλλικού Πρακτορείου, το υπουργείο Πολέμου απαιτούσε από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους να μην ζητούν ούτε να δημοσιεύουν κάποιες πληροφορίες χωρίς ρητή έγκριση από πλευράς του, επί ποινή απώλειας της διαπίστευσης σε περίπτωση παραβίασης.

Κατόπιν προσφυγής στη δικαιοσύνη με πρωτοβουλία των New York Times, ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε τον Μάρτιο ότι μεγάλο μέρος της νέας πολιτικής ως προς τις διαπιστεύσεις «παραβιάζει» τροπολογίες του αμερικανικού Συντάγματος.

Όμως το υπουργείο επέβαλε ακόμη πιο αυστηρούς περιορισμούς. Περιόρισε ιδίως τις μετακινήσεις δημοσιογράφων στο εσωτερικό του Πενταγώνου, τους επέβαλε να συνοδεύονται εκτός συγκεκριμένων ζωνών, ενώ έκλεισε τομέα που διέθετε στον Τύπο, γνωστό με την ονομασία «ο διάδρομος των ανταποκριτών».