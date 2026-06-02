Stealth υποβρύχια made in Greece, συντήρηση του 6ου Στόλου στην Ελλάδα και πύραυλοι Tomahawk

Τα καλύτερα υποβρύχια του κόσμου, με δυνατότητα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων θα ναυπηγούνται στην Ελλάδα, μαζί με φρεγάτες και κορβέτες, με τη χώρα μας να γίνεται και εξαγωγός πολεμικών πλοίων σε τρίτες χώρες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συντηρεί τον Στόλο του στην Ελλάδα, στα ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα ενώ πυκνώνουν οι πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ απελευθερώνουν την πώληση πυραύλων Tomahawk. Το «Project Trident» είναι αμερικανικό σχέδιο που οδηγεί την Ελλάδα στην κορυφή της παγκόσμιας ναυπηγικής ισχύος

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρνουν στην Ελλάδα ολοκληρωμένο πακέτο ναυπήγησης υποβρυχίων stealth 5ης γενιάς μαζί με πακέτα αναβάθμισης των υπαρχόντων τεσσάρων στην ίδια έκδοση, παράλληλα με την ναυπήγηση φρεγατών και κορβετών.

Κεντρικό ρόλο στην ναυπήγηση των υποβρυχίων διαδραματίζουν τα ναυπηγεία της ΟΝΕΧ, στην Ελευσίνα, όπου έχουν προγραμματιστεί επενδύσεις ύψους 1,35 δις ευρώ και δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας.

Όπως έγινε γνωστό, μετά την υπογραφή της συμφωνίας στρατηγική συμφωνίας την Παρασκευή στην οικία της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, παρουσία του ομολόγου της από την Κορέα Ju-seong Lim και του προέδρου της ΟΝΕΧ Πάνου Ξενοκώστα και του αντιπροέδρου της HANWHA Sean Seongwoo Park, ο κορεατικός κολοσσός από κοινού με τις ΗΠΑ προχωρούν σε συμπαραγωγή με την ΟΝΕΧ δημιουργώντας γραμμής παραγωγής υποβρυχίων, φρεγατών και κορβετών στην Ελλάδα για λογαριασμό όχι μόνο του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και για όλη την Ευρώπη, τις χώρες της Μεσογείου και του Κόλπου.

Stealth Υποβρύχιο

Οι ΗΠΑ παίρνουν το επιτυχημένο κορεατικό υποβρύχιο, KSS-III, που αποτελεί την εξέλιξη του γερμανικού υποβρυχίου TYPE-214,το βελτιώνουν ακόμη περισσότερο, εφοδιάζοντάς το με δικά τους συστήματα, και φέρνουν την εξ ολοκλήρου παραγωγή του στην Ελλάδα, από ελληνικά χέρια, τεχνίτες, ναυπηγούς κι επιστήμονες. Μάλιστα παραχωρούν στην Ελλάδα το δικαίωμα και για εξαγωγή σε ΕΕ και χώρες της Μεσογείου και του Κόλπου. Ήδη υπάρχουν συζητήσεις με 4 υποψήφιους πελάτες.

Το υποβρύχιο KSS-III (κλάση Dosan Ahn Changho) θεωρείται αυτή τη στιγμή ως το κορυφαίο συμβατικό, μη πυρηνικό υποβρύχιο στον κόσμο. Ο λόγος που έχει εντυπωσιάσει την παγκόσμια ναυτική κοινότητα είναι ότι γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στα κλασικά πετρελαιοκίνητα υποβρύχια και τα πανάκριβα πυρηνικά, προσφέροντας στρατηγικές δυνατότητες που μέχρι πρόσφατα διέθεταν μόνο οι μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις.

Η μεγαλύτερη καινοτομία του εντοπίζεται στην ενσωμάτωση συστήματος Κάθετης Εκτόξευσης Πυραύλων (VLS). Πρόκειται για το πρώτο συμβατικό υποβρύχιο παγκοσμίως με αυτή τη δυνατότητα, φέροντας από 6 έως 10 κυψέλες ανάλογα με την έκδοση (Batch I ή II). Από αυτές μπορεί να εξαπολύσει βαλλιστικούς πυραύλους (SLBM) και πυραύλους cruise, αποκτώντας τη δυνατότητα να εκτελεί πλήγματα στρατηγικής κρούσης βαθιά στην ξηρά με τεράστια ισχύ, μια ικανότητα που παραδοσιακά ανήκε μόνο σε μεγάλα πυρηνοκίνητα σκάφη.

Παράλληλα, το KSS-III συνδυάζει ένα εξελιγμένο σύστημα πρόωσης ανεξάρτητο από τον αέρα (AIP) με κυψέλες καυσίμου και σύγχρονες μπαταρίες ιόντων λιθίου. Οι μπαταρίες αυτές επιτρέπουν στο υποβρύχιο να πλέει με υψηλές ταχύτητες κάτω από το νερό για πολύ περισσότερο χρόνο σε σχέση με τις παλαιότερες τεχνολογίες. Σε χαμηλή ταχύτητα περιπολίας, το σύστημα AIP αναλαμβάνει τη διατήρηση των συστημάτων, επιτρέποντας στο υποβρύχιο να μείνει εντελώς αόρατο στον βυθό για αρκετές εβδομάδες χωρίς να χρειαστεί να αναδυθεί ή να χρησιμοποιήσει αναπνευστήρα.

Το μέγεθός του προσεγγίζει επίσης τα δεδομένα των πυρηνικών υποβρυχίων, καθώς με εκτόπισμα που ξεπερνά τους 3.000 τόνους στην επιφάνεια και αγγίζει τους 4.000 τόνους σε κατάδυση, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα συμβατικά υποβρύχια της ιστορίας. Αυτό το εκτόπισμα του εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση και αντοχή για το πλήρωμα σε πολύμηνες αποστολές, αυξημένη ανά χορηγία όπλων και εξαιρετική σταθερότητα σε ανοιχτούς ωκεανούς.

Για την εξέλιξη του υποβρυχίου έχουν επενδυθεί τεράστια ποσά στην ηχομόνωση και την ακουστική αορατότητα (stealth) του σκάφους. Το KSS-III χρησιμοποιεί ειδικά ανηχοϊκά πλακίδια σε όλο το κύτος του που απορροφούν τα σήματα των εχθρικών σόναρ, ενώ όλα τα εσωτερικά μηχανικά μέρη είναι τοποθετημένα πάνω σε ειδικές ελαστικές βάσεις, απομονώνοντας πλήρως τους κραδασμούς ώστε να μην μεταδίδεται θόρυβος στο νερό.

Τεράστιες δυνατότητες

Η έκδοση που θα ναυπηγεί η Ελλάδα, με αμερικανική τεχνολογία, θα είναι ακόμη ανώτερη αφού θα φέρει εκτοξευτές των 21 ιντσών, οι οποίοι θα μπορούν να βάλουν όχι μόνο Tomahawk αλλά και ναυτική έκδοση του ευρωπαϊκού πυραύλου Scalp Naval.

Όμως, το εξίσου εντυπωσιακό είναι ότι όλο το πακέτο του αμερικανικού υποβρυχίου προσφέρεται ως επιλογή εκσυγχρονισμού των υπαρχόντων Type-214 του ΠΝ, κλάσης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ, δημιουργώντας έναν ομοιογενή στόλο 8 υποβρυχίων. Η πρόταση περιλαμβάνει την εξ ολοκλήρου ναυπήγηση 4 υποβρυχίων και αναβάθμιση και των 4 στην Ελλάδα, με το πρώτο καινούργιο να παραδίδεται σε περίπου 3,5 χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής. Και ο λόγος που από τους Αμερικανούς χαρακτηρίζεται ως 5ης γενιάς είναι γιατί θα μπορεί να μιλά την ίδια γλώσσα με τα F-16 Viper και τα F-35 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σε ότι αφορά τις παραδόσεις, η πρώτη φρεγάτα θα μπορεί να βγει από την γραμμή παραγωγής το 2031 και το πρώτο υποβρύχιο πριν το 2034.

Παράλληλα, η Ελλάδα, μέσω της ΟΝΕΧ γίνεται διεκδικητής μεγάλων ευρωπαϊκών αμυντικών προγραμμάτων. Από απλή συμμετοχή σε ναυπηγήσεις εισέρχεται στο κλειστό κλαμπ των καθολικών κατασκευών, με σχέδια και ώριμες λύσεις υποβρυχίων και πλοίων επιφανείας. Στόχος είναι ως 4ος πυλώνας της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας, να συμμετάσχει επάξια και αυτόνομα σε όλα τα ευρωπαϊκά ναυτικά προγράμματα.

Με συνολικό επενδυτικό πλάνο ύψους €1,35 δισ. σε τρεις φάσεις, στόχος είναι η μετατροπή των ναυπηγείων του Ομίλου στην Ελευσίνα και τη Σύρο σε έναν ναυπηγικό κόμβο και σε ένα σύγχρονο, κάθετα ολοκληρωμένο κέντρο κατασκευής, συντήρησης και υποστήριξης αμυντικών και εμπορικών σκαφών, το μεγαλύτερο στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τρεις φάσεις — Μια στρατηγική

Το σχέδιο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, που θα έχουν ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 5 χρόνια, με τις επενδύσεις ύψους 1,35 δισ. να διαμορφώνονται ως εξής:

Φάση Ι: €150 εκατ. — Ενίσχυση των δυνατοτήτων MRO με δεξαμενές μεγάλης κλίμακας κατηγορίας Suezmax για την υποστήριξη του 6ου Στόλου των ΗΠΑ και των συμμαχικών ναυτικών δυνάμεων.

Φάση ΙΙ: €200 εκατ. — Υποδομές & Logistics: πλήρη αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών με τερματικούς σταθμούς διπλής χρήσης και στρατηγική εφοδιαστική αλυσίδα (logistics).

Φάση ΙΙΙ: €1 δισ. — Αιχμή Τεχνολογίας: Εισαγωγή ρομποτικών γραμμών παραγωγής, υπερσύγχρονου εξοπλισμού και εξειδικευμένων αιθουσών κατασκευής υποβρυχίων.

Το όφελος για την ελληνική οικονομία μες στα επόμενα χρόνια θα είναι τεράστιο, με άνω των €2,5 δισ. σε φόρους και έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο σε βάθος 15ετίας, μαζί με 70% εγχώρια προστιθέμενη αξία, με ενσωμάτωση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας σε διεθνή ναυτικά προγράμματα

Ταυτόχρονα στρατιωτικές πηγές της “Realnews” της Κυριακής αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ φέρονται διατεθειμένες να αποδεσμεύσουν και τους πυραύλους cruise Tomahawk, φτάνει η Ελλάδα να εκφράσει επίσημο αίτημα μέσο LOR for LOA (σ.σ. επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστολή αποδοχής της πρότασης).