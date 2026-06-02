Πανελλήνιες 2026: Με Μαθηματικά συνεχίζουν σήμερα τα ΕΠΑΛ – Το αναλυτικό πρόγραμμα της εβδομάδας

Δεύτερη ημέρα εξετάσεων στις Πανελλήνιες για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) η σημερινή, καθώς εξετάζονται στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα).

Πρόκειται για το δεύτερο -και τελευταίο- μάθημα Γενικής Παιδείας που δίνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2025, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.

Οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ

Το πρόγραμμα των βασικών μαθημάτων περιλαμβάνει:

4 Ιουνίου: Ανατομία-Φυσιολογία II, ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

6 Ιουνίου: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

9 Ιουνίου: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, ΑΟΔ και Στοιχεία Μηχανών

11 Ιουνίου: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα II και Ναυτικές Μηχανές

13 Ιουνίου: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, ΜΕΚ II και Ψηφιακά Συστήματα

15 Ιουνίου: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών ΘερμάνσεωνΓια τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η ώρα έναρξης είναι επίσης στις 08:30, με υποχρεωτική προσέλευση έως τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου που διαρκεί τέσσερις ώρες.

Έναρξη εξετάσεων στα γυμνάσια

Στους ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν σήμερα, Τρίτη, και τα γυμνάσια της επικράτειας, καθώς αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου 2026.

Συνέχεια Πανελλαδικών αύριο για τα ΓΕΛ

Με την τρίτη ημέρα εξετάσεων θα συνεχίσουν αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2025, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ τις Πανελλαδικές. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Το πρόγραμμα των εξετάσεων στα ΓΕΛ

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 16 Ιουνίου με τα Αγγλικά και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα Ισπανικά. Στο ενδιάμεσο θα διεξαχθούν εξετάσεις σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, καθώς και στα μουσικά μαθήματα.