Πανελλήνιες: Οι ατάκες μαθητών μετά την Έκθεση και το… πούρο – «Για τους άλλους ήρθα, να ρίξω λίγο και τις βάσεις»

Η «μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων» ήταν το φετινό θέμα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, που έκαναν σήμερα πρεμιέρα.

Αρκετοί μαθητές μπορεί να μην ήταν τόσο διαβασμένοι, ωστόσο αντιμετώπισαν με χιούμορ και αυτοσαρκασμό την πρώτη μέρα των εξετάσεων.

«Εγώ είμαι φουλ ήρεμος με τις εξετάσεις. Το έχω πάρει πολύ χαλαρά. Αν τα καταφέρω και γράψω έναν αξιοπρεπή βαθμό και περάσω κάπου, κομπλέ, αν δεν γράψω, θα βρω κάτι άλλο να κάνω στη ζωή μου» είπε ο Δημήτρης, ενώ όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το επόμενο μάθημα που γράφει, απάντησε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδέα. Ακόμα δεν έχω κοιτάξει. Υπερβολικά χαλαρός».

«Τα θέμα ήταν σχετικά εύκολα, αν και δεν έχω διαβάσει. Αν είχα διαβάσει και περισσότερο, θα έγραφα κι άλλο. Έρχομαι εδώ να δώσω το παρών, έρχομαι να βοηθήσω τους υπόλοιπους, να ρίξω και τις βάσεις λίγο» δήλωσε ένας άλλος μαθητής.

«Εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά. Απλά ήρθα» ανέφερε ακόμη ένας υποψήφιος ο οποίος είπε πως μετά τις εξετάσεις θα πάει στη δουλειά.

«Δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω και περνάω καλά»

Στο χιούμορ το έριξε και ένας μαθητής που εμφανίστηκε στην κάμερα κρατώντας… πούρο. «Τα θέματα αυτά τα περιμέναμε. Όποιος είχε ασχοληθεί όλη τη χρονιά, τα ήξερε. Τι έγραψα για τη μοναξιά; Δεν είμαι τόσο της μοναξιάς. Βγαίνω έξω, περνάω καλά», τόνισε ο μαθητής.

Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας, απάντησε: «Πολλούς ηλικιωμένοι δεν τους χαρακτηρίζει η μοναξιά. Βγαίνουν έξω, παίζουν τάβλι στα ΚΑΠΗ». Κι όταν ακολούθησε η ερώτηση για το πώς μπορεί να βοηθήσει ο ίδιος είπε: «Εγώ έγραψα κιόλας ότι πολλές φορές βγαίνω έξω με τους ηλικιωμένους , πάω βόλτα».