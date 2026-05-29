Πανελλήνιες 2026: Βατά τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας – Στο επίκεντρο η μοναξιά και οι σχέσεις των γενεών

Ένα θέμα επίκαιρο και κοντά στα βιώματα των μαθητών, ήταν εκείνο που κλήθηκαν να επεξεργαστούν για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας οι υποψήφιοι των ΓΕΛ σήμερα, Παρασκευή για τις Πανελλήνιες.

«Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας» αναφέρει η ΟΕΦΕ.

«Δόθηκαν δύο κείμενα αναφοράς, το ένα δημοσιευμένο στον τύπο μόλις λίγες ημέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευ. Παπανούτσου. Και τα δύο κείμενα είναι κατανοητά, ενώ οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τα δοκίμια του Ευ. Παπανούτσου, αποσπάσματα των οποίων περιλαμβάνονται και στα σχολικά βιβλία. Το λογοτεχνικό κείμενο (κείμενο 3) ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρίκο και συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα. Τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι όλα απολύτως κατανοητά και βατά για τον υποψήφιο που προετοιμάζεται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας από την Α΄ Λυκείου» σημειώνει στον σχολιασμό της η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.

Οι υποψήφιοι εύκολα θα εντοπίσουν τα ζητούμενα

Το θέμα των σχέσεων των δύο γενεών, των νέων και της τρίτης ηλικίας, αλλά και το πώς βλέπει ο καθένας τον εαυτό του μέσα στο κοινωνικό σύνολο και τι σχέσεις αναπτύσσει με τους συνανθρώπους του, μιλάει ουσιαστικά για υπαρξιακή ανασφάλεια, για τα κοινωνικά δίκτυα και το πώς παραμορφώνουν την πραγματικότητα, ζητήματα που αποτελούν βιώματα των παιδιών, σύμφωνα με την Αγγελική Λέλλου, φιλόλογο, καθηγήτρια στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

«Το θέμα του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία, το ότι δεν είμαστε μόνοι και πρέπει να έχουμε γέφυρες επικοινωνίας και με τις άλλες ηλικίες και το να προσέχουμε στη χρήση των κοινωνικών δικτύων γιατί μας παρουσιάζουν μία πραγματικότητα παραμορφωμένη και εξιδανικευμένη, είναι ένα θέμα επίκαιρο και καίρια ανθρωπιστικό», σχολίασε.

Η κ. Λέλλου χαρακτήρισε «βατά» τα θέματα, καθώς όσα ζητήθηκαν από τους υποψηφίους ήταν κατανοητά και αναμενόμενα. «Το άρθρο ήταν πολύ κατανοητό και το δοκίμιο του Παπανούτσου ζωντανό και γλαφυρό, ενώ το ποίημα του Εμπειρίκου είναι εξαιρετικό, ως προσκλητήριο προς τη χαρά», σημείωσε.

Όπως ανέφερε η κ. Λέλλου, στα θέματα Α, Β και Γ οι υποψήφιοι εύκολα θα εντοπίσουν τα ζητούμενα και ιδιαίτερα το θέμα Β κινήθηκε σε ασκήσεις με τις οποίες είναι πολύ εξοικειωμένοι οι υποψήφιοι.

Για την παραγωγή λόγου, η κ. Λέλλου σημείωσε στο ΑΠΕ ότι το άρθρο αποτελεί «το πιο σύνηθες κειμενικό είδος» και ότι οι υποψήφιοι μπορούν σε αυτό να αναφέρουν πολλά, ανάλογα με τα βιώματά τους, καθώς η μοναξιά «είναι ένα θέμα που το βιώνουν έντονα», ενώ η ερώτηση που τους τίθεται «αποτελεί έναυσμα για να στοχαστούν πώς μπορούν να χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας με τους μεγαλύτερους, οι οποίοι είναι συσσωρευτές εμπειρίας και πρέπει να τους αξιοποιούμε και να τους σεβόμαστε, να μην τους αγνοούμε».

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα που πραγματεύτηκαν οι σημερινές εξετάσεις ήταν η υπογεννητικότητα και η μοναξιά των γενεών. Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να επεξεργαστούν ένα ελαφρώς συντομευμένο και διασκευασμένο άρθρο από εφημερίδα, το οποίο αναφέρεται σε μία «παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς» — και με βάση το οποίο έπρεπε να συνοψίσουν τους λόγους στους οποίους οφείλεται η υπογεννητικότητα–, ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Ευάγγελου Παπανούτσου «Πρακτική Φιλοσοφία» που αναφέρεται σε νιάτα και τα γηρατειά, καθώς επίσης και το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει ποιος πεθαίνει», στο οποίο ο ποιητής συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα.

Οι υποψήφιοι, πέραν των ερωτήσεων συντακτικού, λεξιλογίου και ερμηνείας, κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο, 350-400 λέξεων, για τη σχολική τους εφημερίδα, στο οποίο να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι αυξάνεται η μοναξιά στην εποχή μας, καθώς επίσης και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών.

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων στα ΓΕΛ

Μετά τη σημερινή πρεμιέρα, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων με το μάθημα που είναι κοινό για όλα τα επιστημονικά πεδία, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, συνεχίζουν ως εξής:

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 16 Ιουνίου με τα Αγγλικά και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα Ισπανικά. Στο ενδιάμεσο θα διεξαχθούν εξετάσεις σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, καθώς και στα μουσικά μαθήματα.

Οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις αρχίζουν αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Το πρόγραμμα των βασικών μαθημάτων περιλαμβάνει: