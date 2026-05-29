Τηλεθέαση (28/5): Οι νικητές και οι ανατροπές στην πρωινή ζώνη

  • Οι πρωινές εκπομπές παρουσίασαν έντονο ανταγωνισμό, με το «Super Κατερίνα» να κυριαρχεί στο δυναμικό κοινό σημειώνοντας 19,7%.
  • Στο γενικό σύνολο, την πρώτη θέση κατέκτησαν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ με 16,2%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.
  • «Το Πρωινό» του ANT1 διατήρησε σταθερή παρουσία και στις δύο κατηγορίες.

Οι πρωινές εκπομπές παρουσίασαν έντονο ανταγωνισμό στην τηλεθέαση, με το «Super Κατερίνα» να κυριαρχεί στο δυναμικό κοινό σημειώνοντας 19,7%.

Στο γενικό σύνολο, την πρώτη θέση κατέκτησαν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ με 16,2%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. «Το Πρωινό» του ANT1 διατήρησε σταθερή παρουσία και στις δύο κατηγορίες, ενώ το «Buongiorno» και το «10 παντού» κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα.

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Alpha Super Κατερίνα 19,7
2 ANT1 Το Πρωινό 9
3 Mega Buongiorno 7,6
4 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 6,7
5 Open 10 παντού 6,7
6 Star Breakfast@Star 3,8

 

Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 16,2
2 Alpha Super Κατερίνα 14,4
3 ANT1 Το Πρωινό 10,8
4 Open 10 παντού 9
5 Mega Buongiorno 8,9
6 Star Breakfast@Star 7,8
