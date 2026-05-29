Τηλεθέαση (28/5): Οι νικητές και οι ανατροπές στην πρωινή ζώνη

Οι πρωινές εκπομπές παρουσίασαν έντονο ανταγωνισμό στην τηλεθέαση, με το «Super Κατερίνα» να κυριαρχεί στο δυναμικό κοινό σημειώνοντας 19,7%.
Στο γενικό σύνολο, την πρώτη θέση κατέκτησαν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ με 16,2%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. «Το Πρωινό» του ANT1 διατήρησε σταθερή παρουσία και στις δύο κατηγορίες, ενώ το «Buongiorno» και το «10 παντού» κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα.
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Alpha
|Super Κατερίνα
|19,7
|2
|ANT1
|Το Πρωινό
|9
|3
|Mega
|Buongiorno
|7,6
|4
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|6,7
|5
|Open
|10 παντού
|6,7
|6
|Star
|Breakfast@Star
|3,8
Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|16,2
|2
|Alpha
|Super Κατερίνα
|14,4
|3
|ANT1
|Το Πρωινό
|10,8
|4
|Open
|10 παντού
|9
|5
|Mega
|Buongiorno
|8,9
|6
|Star
|Breakfast@Star
|7,8