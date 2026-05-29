Φον ντερ Λάιεν: «Η Ρωσία ξεπέρασε ένα ακόμη όριο» με την πρόσκρουση drone σε κτίριο στη Ρουμανία

  • Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για υπέρβαση μιας νέας κόκκινης γραμμής από τη Ρωσία μετά την πρόσκρουση drone σε κτίριο στη Ρουμανία. Προετοιμάζεται πλέον ένα 21ο πακέτο κυρώσεων.
  • Ένα ρωσικό drone προσέκρουσε σε κτίριο κατοικιών στο Γκαλάτσι της Ρουμανίας, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη, πυρκαγιά και τραυματίζοντας δύο πολίτες σε έδαφος της ΕΕ. Το ρουμανικό ΥΠΑΜ επιβεβαίωσε την είσοδο του drone στον εναέριο χώρο της χώρας.
  • Το περιστατικό κλιμακώνει την ένταση, καθώς έρχεται έπειτα από παρόμοια συμβάντα σε χώρες της Βαλτικής, με τη Φον ντερ Λάιεν να κάνει λόγο για «εσκεμμένη στρατηγική της Ρωσίας για την αποσταθεροποίηση των δημοκρατικών κοινωνιών».

Για «υπέρβαση μιας νέας κόκκινης γραμμής» από την πλευρά της Ρωσίας έκανε λόγο την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την πρόσκρουση drone σε κτίριο κατοικιών στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο πολιτών «σε έδαφος της ΕΕ».

Σε μήνυμά της που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, η Πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε: «Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας ξεπέρασε ένα ακόμη όριο. Η εισβολή ενός ρωσικού drone έπληξε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ρουμανίας, προκαλώντας τραυματισμούς αμάχων. Σε έδαφος της ΕΕ. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στη Ρουμανία και τον λαό της».

Η Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να ενισχύει τις δυνατότητες ασφάλειας και αποτροπής, ιδιαίτερα στην ανατολική της πτέρυγα, παράλληλα θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση προς τη Μόσχα, προετοιμάζοντας πλέον ένα 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Το περιστατικό στο Γκαλάτσι

Η αντίδραση της Φον ντερ Λάιεν ήρθε λίγες ώρες αφότου, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) προσέκρουσε σε κτίριο κατοικιών στο Γκαλάτσι, στην ανατολική Ρουμανία και σε πολύ κοντινή απόσταση από τα ουκρανικά σύνορα, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια πυρκαγιά στο κτίριο.


Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανέφερε: «Ένα drone εισήλθε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, εντοπίστηκε από ραντάρ στη νότια περιοχή της πόλης Γκαλάτσι και συνετρίβη στην οροφή ενός κτιρίου κατοικιών, προκαλώντας πυρκαγιά μετά την πρόσκρουση».


Όπως εξήγησε το ΥΠΑΜ, το συγκεκριμένο περιστατικό συμπίπτει χρονικά με την επανέναρξη εκ μέρους της Ρωσίας των «επιθέσεων με drones εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα ποτάμια σύνορα με τη Ρουμανία», μια δυναμική που κλιμακώνει την ένταση σε ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με το Reuters, ο υφυπουργός Εσωτερικών της Ρουμανίας, Ραέντ Αραφάτ, ο οποίος είναι επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Digi24 ότι από την επίθεση επηρεάστηκαν δύο κλιμακοστάσια κτιρίων, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε πέντε αυτοκίνητα.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Γκαλάτσι μπαίνει στο στόχαστρο, καθώς είχε πληγεί ξανά τον περασμένο Απρίλιο, όταν ένα drone προκάλεσε ζημιές σε έναν πυλώνα ηλεκτροδότησης και σε ένα οίκημα, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε εκκενώσεις.

Σε εκείνο το περιστατικό, οι αρχές είχαν περισυλλέξει το drone προκειμένου να προχωρήσουν σε ελεγχόμενη έκρηξη του φορτίου του που δεν είχε πυροδοτηθεί.

Εντοπισμός δεύτερου drone στα βορειοδυτικά

Παράλληλα, ένα δεύτερο περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση TVR, επικαλούμενη τις τοπικές αρχές, ένα drone χωρίς εκρηκτικό φορτίο εντοπίστηκε στην περιοχή Μπασέστι, στην κομητεία Μαραμούρες της βορειοδυτικής Ρουμανίας, με τις δυνάμεις ασφαλείας να αποκλείουν αμέσως την περιοχή.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για την προέλευση του αεροσκάφους –το οποίο σύμφωνα με το ρεπορτάζ είχε άνοιγμα φτερών περίπου 3 μέτρων– καθώς και για το πώς βρέθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή.

Διάχυση της έντασης και στα κράτη της Βαλτικής

Το περιστατικό αυτό σημειώνεται επίσης λίγες ημέρες μετά την κατά λάθος είσοδο ενός ουκρανικού drone στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, αλλά και έπειτα από φερόμενες εισβολές ρωσικών drones που ανάγκασαν τη Λετονία και τη Λιθουανία να ενεργοποιήσουν συναγερμούς για πιθανές παραβιάσεις των συνόρων τους.

Την περασμένη Τρίτη, η Πρόεδρος της Κομισιόν είχε συναντηθεί με τους αρχηγούς κρατών της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Βαλτικής με τους αεροπορικούς συναγερμούς για drones δεν αποτελεί «μεμονωμένα περιστατικά».

Αντίθετα, όπως τόνισε, πρόκειται για «μια εσκεμμένη στρατηγική της Ρωσίας για την αποσταθεροποίηση των δημοκρατικών κοινωνιών».

Η ίδια, μάλιστα, προειδοποίησε ότι η στρατηγική αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί στο σύνολο της Ευρώπης.

