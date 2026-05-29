Φον ντερ Λάιεν: «Η Ρωσία ξεπέρασε ένα ακόμη όριο» με την πρόσκρουση drone σε κτίριο στη Ρουμανία

Για «υπέρβαση μιας νέας κόκκινης γραμμής» από την πλευρά της Ρωσίας έκανε λόγο την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την πρόσκρουση drone σε κτίριο κατοικιών στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο πολιτών «σε έδαφος της ΕΕ».

Σε μήνυμά της που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, η Πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε: «Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας ξεπέρασε ένα ακόμη όριο. Η εισβολή ενός ρωσικού drone έπληξε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ρουμανίας, προκαλώντας τραυματισμούς αμάχων. Σε έδαφος της ΕΕ. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στη Ρουμανία και τον λαό της».



Η Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να ενισχύει τις δυνατότητες ασφάλειας και αποτροπής, ιδιαίτερα στην ανατολική της πτέρυγα, παράλληλα θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση προς τη Μόσχα, προετοιμάζοντας πλέον ένα 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Το περιστατικό στο Γκαλάτσι

Η αντίδραση της Φον ντερ Λάιεν ήρθε λίγες ώρες αφότου, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) προσέκρουσε σε κτίριο κατοικιών στο Γκαλάτσι, στην ανατολική Ρουμανία και σε πολύ κοντινή απόσταση από τα ουκρανικά σύνορα, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια πυρκαγιά στο κτίριο.

‼️🇷🇺🇷🇴🇪🇺 Russia strikes NATO member Romania Russian Kamikaze drone hit a residential high rise in Galați, Romania, wounding civilians and sparking a major fire. Romanian fighter jets were scrambled immediately after the incident. Romania is a NATO member state, fueling fears… pic.twitter.com/clUWZEZeP8 — War Radar (@War_Radar2) May 29, 2026



Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανέφερε: «Ένα drone εισήλθε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, εντοπίστηκε από ραντάρ στη νότια περιοχή της πόλης Γκαλάτσι και συνετρίβη στην οροφή ενός κτιρίου κατοικιών, προκαλώντας πυρκαγιά μετά την πρόσκρουση».

Romania’s Ministry of Defense has confirmed that a one-way attack drone entered Romanian Airspace tonight during a Russian attack on Ukraine, being tracked until it struck a block of residential flats in the Eastern Romanian city of Galați. Two F-16 Fighter Falcons with the Air… pic.twitter.com/YgANhYyFPT — OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026



Όπως εξήγησε το ΥΠΑΜ, το συγκεκριμένο περιστατικό συμπίπτει χρονικά με την επανέναρξη εκ μέρους της Ρωσίας των «επιθέσεων με drones εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα ποτάμια σύνορα με τη Ρουμανία», μια δυναμική που κλιμακώνει την ένταση σε ολόκληρη την περιοχή.

A russian drone carrying explosives, involved in the bombing of infrastructure in Ukraine crashed in Galați, Romania, causing a fire on the roof of a residential apartment building. Two persons sustained minor injuries and several residents required medical attention, the… pic.twitter.com/P8jzYFrEEp — Toiu Oana (@oana_toiu) May 29, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, ο υφυπουργός Εσωτερικών της Ρουμανίας, Ραέντ Αραφάτ, ο οποίος είναι επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Digi24 ότι από την επίθεση επηρεάστηκαν δύο κλιμακοστάσια κτιρίων, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε πέντε αυτοκίνητα.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Γκαλάτσι μπαίνει στο στόχαστρο, καθώς είχε πληγεί ξανά τον περασμένο Απρίλιο, όταν ένα drone προκάλεσε ζημιές σε έναν πυλώνα ηλεκτροδότησης και σε ένα οίκημα, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε εκκενώσεις.

Σε εκείνο το περιστατικό, οι αρχές είχαν περισυλλέξει το drone προκειμένου να προχωρήσουν σε ελεγχόμενη έκρηξη του φορτίου του που δεν είχε πυροδοτηθεί.

Εντοπισμός δεύτερου drone στα βορειοδυτικά

Παράλληλα, ένα δεύτερο περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση TVR, επικαλούμενη τις τοπικές αρχές, ένα drone χωρίς εκρηκτικό φορτίο εντοπίστηκε στην περιοχή Μπασέστι, στην κομητεία Μαραμούρες της βορειοδυτικής Ρουμανίας, με τις δυνάμεις ασφαλείας να αποκλείουν αμέσως την περιοχή.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για την προέλευση του αεροσκάφους –το οποίο σύμφωνα με το ρεπορτάζ είχε άνοιγμα φτερών περίπου 3 μέτρων– καθώς και για το πώς βρέθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή.

Διάχυση της έντασης και στα κράτη της Βαλτικής

Το περιστατικό αυτό σημειώνεται επίσης λίγες ημέρες μετά την κατά λάθος είσοδο ενός ουκρανικού drone στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, αλλά και έπειτα από φερόμενες εισβολές ρωσικών drones που ανάγκασαν τη Λετονία και τη Λιθουανία να ενεργοποιήσουν συναγερμούς για πιθανές παραβιάσεις των συνόρων τους.

Την περασμένη Τρίτη, η Πρόεδρος της Κομισιόν είχε συναντηθεί με τους αρχηγούς κρατών της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Βαλτικής με τους αεροπορικούς συναγερμούς για drones δεν αποτελεί «μεμονωμένα περιστατικά».

Αντίθετα, όπως τόνισε, πρόκειται για «μια εσκεμμένη στρατηγική της Ρωσίας για την αποσταθεροποίηση των δημοκρατικών κοινωνιών».

Η ίδια, μάλιστα, προειδοποίησε ότι η στρατηγική αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί στο σύνολο της Ευρώπης.