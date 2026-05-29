Ρουμανία: Τουλάχιστον δύο τραυματίες από πτώση drone σε πολυκατοικία κοντά στα σύνορα με Ουκρανία

A Russian drone flies above Kyiv during Russian strikes to the Ukrainian capital on May 24, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. A large ballistic missile attack pounded Kyiv early on May 24, authorities said, wounding at least five people after Moscow threatened retaliation for strikes in Russian-occupied eastern Ukraine. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)
  • Drone έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.
  • Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από το περιστατικό, ενώ το κτίριο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
  • Οι συνθήκες υπό τις οποίες το drone κατέληξε στην κατοικημένη περιοχή παραμένουν ακόμα υπό διερεύνηση.

Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά όταν drone έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι στη Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανάρτηση του ραδιοφωνικού σταθμού Pro Lider FM στο Facebook.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το κτίριο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από το περιστατικό.

Άγνωστο πώς

Οι συνθήκες υπό τις οποίες το drone κατέληξε στην κατοικημένη περιοχή παραμένουν ακόμα υπό διερεύνηση.

 

