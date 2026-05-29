Ρουμανία: Τουλάχιστον δύο τραυματίες από πτώση drone σε πολυκατοικία κοντά στα σύνορα με Ουκρανία

Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά όταν drone έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι στη Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανάρτηση του ραδιοφωνικού σταθμού Pro Lider FM στο Facebook.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το κτίριο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από το περιστατικό.

Άγνωστο πώς

Οι συνθήκες υπό τις οποίες το drone κατέληξε στην κατοικημένη περιοχή παραμένουν ακόμα υπό διερεύνηση.