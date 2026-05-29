Κατερίνα Λιόλιου: Οι περισσότεροι με έμαθαν όταν “το νοικιάστηκε” παίχτηκε για το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού

Η Κατερίνα Λιόλιου μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», για τη μεγάλη απήχηση που είχε το τραγούδι της «Νοικιάστηκε», κυρίως μετά την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό, στις 29 Μαΐου 2024, στην OPAP Arena, απέναντι στη Φιορεντίνα. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη στιγμή που φίλαθλοι του Ολυμπιακού τραγούδησαν το κομμάτι της.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου τη ρώτησε: «Πώς ένιωσες βλέποντας μια ολόκληρη πλατεία, κατάμεστη από φιλάθλους του Ολυμπιακού, να τραγουδάει ένα τραγούδι σου;»

Η Κατερίνα Λιόλιου απάντησε: «Ήταν πάρα πολύ απρόσμενο όλο αυτό που συνέβη. Το τραγούδι είναι το “Νοικιάστηκε”. Δεν ήμουν στην Ελλάδα εκείνη τη μέρα. Είχα πάει για ένα live στο εξωτερικό. Ήμουν στη Γερμανία για ένα live. Το είδα, όμως, από το κινητό, γιατί όλοι μου οι φίλοι και οι συνεργάτες…»

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Λιόλιου τόνισε ότι η συγκεκριμένη στιγμή είχε ιδιαίτερη σημασία για την ίδια και την πορεία της. «Ήταν πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για μένα. Και ήταν σημαντική στιγμή, γιατί πιστεύω ότι μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα με έμαθε από εκείνη τη μέρα».